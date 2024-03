LIBERECKO

Loutková výstava v Severočeském muzeu zavede až za hranice animace.Zdroj: Liberecký kraj

Za hranice animace: Voděná loutka v českém filmu

Kde: Severočeské muzeum Liberec

Kdy: 14. března - 2. června

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Výstava, kterou pořadatelé uchystali ve spolupráci s organizátory filmového festivalu Anifilm. Expozice jako první uceleně zkoumá fenomén voděných loutek v české kinematografii. K vidění je ve Velkém sále v přízemí muzea a doplní ji doprovodný program. K vidění budou nejen samotné loutky, ale také dekorace, celé scény, výtvarné návrhy, skici či filmové plakáty od výtvarníků a výtvarnic, jakými jsou Jan Švankmajer, František Antonín Skála, Jakub Dvorský či Bára Čechová. „Je zajímavé, jak natáčení s divadelními loutkami prostupuje českou kinematografií. Objevuje se hned na začátku třicátých let dvacátého století, kdy se na plátno dostává divadelní dvojice Spejbl a Hurvínek,“ řekl kurátor výstavy David Kubec. „Přes kultovní filmy Jana Švankmajera a televizní loutky, iluzivní i neiluzivní, se výstava překlene do současné kinematografie. Tam už na diváky čekají známé loutky z filmu Kuky se vrací nebo Malý pán, ale také rarity, jako jsou charaktery z pozapomenutého filmu Chcípáci, který natočil divadelní soubor Buchty a loutky.“ Na výstavě si tak návštěvníci prohlédnou mimo jiné vzácné loutky Spejbla a Hurvínka, Mefista, Kašpárka a scénu ze Švankmajerovy Rakvičkárny, ale také českou odpověď na americké The Muppets – Jů a Hele ze Studia Kamarád. Nejobjemnější část výstavy tvoří loutky a celé scény z filmů Malý pán a Velký pán režiséra Radka Berana. Krom hlavních i vedlejších postav filmu si návštěvníci prohlédnou laboratoř pana Drobného, Majolenčin lesní kiosek, Stodolodílnu či interiér knihovny.

Salon filmových klapek

Kdy: pátek 15. března

Kde: Rodný dům Ferdinanda Porscheho, Liberec

Proč přijít: Tradiční výstava filmových klapek již léta patří mezi hlavní součást doprovodného programu Zlínského Film Festivalu. Myšlenka vyzvat výtvarníky, aby umělecky zpracovali dřevěnou filmovou klapku, se zrodila už v roce 1998. Dnes do ní každoročně přispívá přes 120 umělců. Prohlédněte si výstavu filmových klapek v Rodném domě F. Porscheho.

Festival Zdraví a ezoterika Liberec

Kdy: pátek 15. března od 12.00 – neděle 17. března

Kde: Koloseum Liberec

Proč přijít: Těšit se můžete opět na skvělé astrology, věštce, kartáře a poradce v životních situacích. Nebudou chybět přednášky, meditace, workshopy a spousta zajímavých stánků, kde najdete nejrůznější dárky.

Semafor

Kdy: pátek 15. března v 19.00

Kde: divadlo F. X. Šaldy, Liberec

Za kolik: 160 - 530 korun

Proč přijít: Revuální kabaret plný písní, který je poctou divadlu Semafor a zejména pak Jiřímu Suchému a Jiřímu Šlitrovi. Když na samém konci padesátých let toto divadlo vzniklo, do české kultury s ním vtrhla zcela nová energie. Jeho tvůrci programově navazovali na poetiku pánů Voskovce a Wericha, byl zde však jeden zásadní rozdíl - Semafor se ve srovnání s Osvobozeným divadlem od samého počátku profiloval jako divadlo zcela nepolitické. Přesto jej však diváci vnímali jako jistý ostrůvek svobody a stávali v dlouhých frontách třeba i celou noc, jen aby sehnali lístky na představení. Začínala tu celá řada budoucích hvězd populární hudby a jejich tehdejší písně se zpívají dodnes. Můžete se tedy těšit na slavné evergreeny ze společné dílny Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, propojené příběhem dvou klaunů, kteří nás provedou okamžiky spojenými s historií tohoto legendárního divadla od jeho vzniku až do konce šedesátých let. Chybět nebude živá kapela a herci vám předvedou nejen svůj herecký, ale i hudební a taneční talent.

Surfellow

Kdy: pátek 15. března v 19.00

Kde: Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, Stráž nad Nisou

Proč přijít: Obec Stráž nad Nisou vás zve na koncert indie - folkové kapely. Vstupné dobrovolné, vybrané finance budou věnovány kostelu.

Komáři se ženili aneb Ze života obtížného hmyzu

Kdy: sobota 16. března v 10.00

Kde: Naivní divadlo, Liberec

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Na sobotní dopoledne je v Naivním připravena patřičně bláznivá (a přitom pohádkově laděná) komedie o komárovi Zdendovi, který se vydává do světa zachránit unesenou nevěstu. Děti budou s napětím sledovat, jak dopadne záchranná mise, které se účastní také jeho hmyzí přátelé z řad krve sajícího hmyzu. Těšit se můžete na velkou dávku humoru a krásné masky v kombinaci s filmovými projekcemi. I když je představení primárně určeno dětským divákům od 6 let, užijí si jej i dospělí.

Dívčí válka

Kdy: sobota 16. března v 18.00

Kde: Sokolovny, Proseč pod Ještědem

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Legendární komedie na motivy Jiráskových Starých pověstí českých v novém nastudování Divadelní společnosti Vojan z. s. Český Dub. Dívčí válka je jedna z nejúspěšnějších a nejhranějších divadelních her v České republice. Její atraktivnost se skrývá především v lehkosti žánru, nadsázce, využitých tématech a také v hereckém obsazení. Autorem komedie je František Ringo Čech. Napsal ji už v roce 1986 a od té doby se komedie stále hraje a publikum na ni pořád chodí. Dívčí válka je napsaná na míru českému divákovi. Jde především o jemu blízký styl humoru a oblasti, kterých se dotýká, například erotika a politika. Navíc jde o odpočinkový žánr, v jehož rámci přináší hodokvas těch nejkrásnějších žen, kterými naše zubožená vlast disponuje. O úspěchu Dívčí války svědčí naplněné sály po celé naší zemi.

Jekyll a Hyde

Kdy: sobota 16. března v 19.00

Kde: Malé divadlo, Liberec

Za kolik: 320 korun

Proč přijít: Klasický hororový příběh, který si klade základní otázku rozdvojenosti člověka, vznikl v roce 1866. Útlé mistrovské dílko Roberta Louise Stevensona představuje věhlasného doktora Jekylla, který vynalezl prostředek, jak se převtělit do svého skrytého, zlého já. Jeho druhé já – Mr. Hyde – tak páchá zločiny, dokonce i vraždu, „ochutnává“ ze všech neřestí a zakázaných slastí, zkrátka zhmotňuje vše, co pro tehdejší puritánskou společnost bylo absolutním tabu. Ale kde je hranice mezi dobrem a zlem? Mezi puritány 19. století a dnešní dobou? Mezi vědomým ovládáním našich činů a ztrátou kontroly nad sebou samým? Kdy je člověk ještě uznávaným lékařem a od kdy už zhýralým prostopášníkem a vrahem?

The Cubes

Kdy: sobota 16. března ve 20.00

Kde: Club Warehouse, Liberec

Proč přijít: Rocková skupina The Cubes z Liberce slaví v tomto kalendářním roce své 5. narozeniny. Při této příležitosti pořádá koncert v libereckém klubu. Můžete se těšit na pořádnou dávku rockové muziky a čeká na vás i překvapení. Kapela hrající v triu se ve své tvorbě hlásí k americkému hudebnímu stylu grunge. Všichni členové skupiny jsou bývalí žáci ZŠ a ZUŠ Jabloňová v Liberci. Prošli řadou hudebních těles jak při škole, tak i po ukončení školní docházky. Kapelu můžete vidět i na mnoha kulturních akcích převážně v okolí Liberce.

Cirkus plný pohádek

Kdy: neděle 17. března v 16.00

Kde: Knihkupectví a antikvariát Fryč, Liberec

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Zábavná divadelní improvizace divadla Krtek pro děti. Pro děti je jako vždy připraven dětský koutek, pro dospělé dobrá káva a malé občerstvení.

Představení Dívčí válka, Česká beseda Český Dub.Zdroj: archiv

Ledová Kristýna, Rekreační areál Kristýna, Hrádek nad Nisou.Zdroj: archiv

Maškarní ples, hasičárna Machnín.Zdroj: archiv

Dětský karneval, sokolovna Český Dub.Zdroj: archiv

Charitativní ples, KC Vratislavice 101010.Zdroj: archiv

Hasičská zábava, Pivovarská hospoda Vratislavice nad Nisou.Zdroj: archiv

6. Údolský bál, Kryštofovo Údolí.Zdroj: archiv

Přednáška, studovna kláštera v Jablonném v Podještědí.Zdroj: archiv

Farní trh, fara arciděkanství Liberec.Zdroj: archiv