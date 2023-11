Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Českolipsku i v celém Libereckém kraji. Tipy najdete v článku a také v galerii plakátů.

Rozsvícení vánočního stromu v České Lípě. Rok 2022. | Foto: Deník/Vít Černý

ČESKOLIPSKO

Vánoční trhy

Kdy: pátek 1. prosince (do 6. prosince)

Kde: Vlastivědné muzeum a galerie, Česká Lípa

Za kolik: 20/40 korun

Proč přijít: Loretánský dvůr a přilehlý ambit už po dvaatřicáté zaplní vánoční trhy. Tradiční českolipská akce bude letos dokonce šestidenní. V rozsáhlých chodbách ambitu potkáte přes třicet místních i přespolních, známých i úplně nových prodejců. Od perníčků, svíček, mýdel, háčkovaných výrobků přes ozdoby, šperky, vitráže, dřevěné loutky, keramiku, autorské omalovánky, ručně vyráběné oděvy až k čajům, marmeládám, chutney a sušenému masu. I letos se na trzích představí prostřednictvím výrobků místní organizace či spolky, jejichž náplní je starost o druhé či pomoc v nouzi. A pomoc budete moci i na Loretánském nádvoří, kde najdete kromě Charitní palačinky i Dobročinnou topinku, kterou letos mají pod palcem TOM Chippewa a výtěžek z jejího prodeje poputuje do Zákup k rodině Šimonka Pačesa. Kromě zmíněných dobrot samozřejmě nebude chybět nápoje a další občerstvení pro malé i velké. Nedílnou součástí trhů je kulturní program v kapli neboli Biberově koncertní síni. Na letošek je připraveno sedm koncertů, jedna pohádka, živý betlém ochotnického spolku Lípa a v neposlední řadě mikulášská nadílka pod taktovkou muzejníků. Po celý prosinec bude v galerii Chodba probíhat výstava betlémů z muzejních sbírek. A bonus pro návštěvníky trhů: vstupenka z trhů platí v daný den právě i na tuto výstavu.

Zahájení adventu

Kdy: pátek 1. a sobota 2. prosince

Kde: náměstí Míru, Nový Bor

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Za zvuku koled se Nový Bor rozzáří vánoční výzdobou v pátek 1. prosince. Malí, velcí, domácí i přespolní návštěvníci sklářského města se mohou na náměstí Míru těšit na čertovský průvod s Mikulášem a muzikanty, živý betlém či ohňostroj. Chybět nebude ani oblíbený slet andělů s osvědčenou posilou. Pomyslná andělská křídla opět oblékne farář novoborské farnosti Římskokatolické církve Pavel Morávek, aby z nebe požehnal městu i návštěvníkům akce. Otevřeno bude mít kovářská dílna, stánky s punčem, grilovanými rybami i pojízdná kavárna. Součástí bude i tradiční charitativní akce města Nový Bor na podporu zvířat v útulcích. Ke speciálnímu stromečku mohou lidé nosit například pamlsky, granule. Dárky pro zvířata mohou zájemci zakoupit přímo na místě. Získané dary poté pracovníci města odvezou do útulku Bona, s nímž má město smlouvu. Vyvrcholením bude tradiční ohňostroj a rozsvícení vánočního stromu a vánoční výzdoby v ulicích města v 18 hodin. Užít si předvánoční čas budete na náměstí Míru i v sobotu 2. prosince. S historickými stánky a ukázkami dobových řemesel přijede skupina historického šermu Mračtí. Od 10 hodin uvidíte v akci cukráře, pekaře, perníkáře, kováře, svíčkařku, dráteníka, košíkáře. U řady stánků budou rovněž dílny, kde si můžete stará řemesla nejen vyzkoušet, ale odnést si i vlastnoručně vyrobený dárek na památku. Děti potěší i dvě pohádky, které jim zahraje pouliční herec. Jídlo a žízeň zaženou návštěvníci zabijačkovými dobrotami od dobrovolných novoborských hasičů, grilovanými rybami, u stánků s punčem nebo v pojízdné kavárně.

Broučkiáda

Kdy: pátek 1. prosince v 16.00

Kde: zámecký park, Doksy

Proč přijít: Stezka zámeckým parkem plná úkolů a zábavy na motivy Karafiátových Broučků. Přijďte broučkům pomoci s přípravou na zimu. Letos jsou připraveny dvě varianty obtížnosti stezky - pro děti do zhruba 7 let a pro 1. stupeň ZŠ. Nezapomeňte své děti vybavit lucerničkou, aby viděly na cestu. Můžete se těšit také na obchůdek U Broučka a kulturní občerstvení.

Adventní prohlídky

Kdy: sobota 2. prosince (do 17. prosince)

Kde: Státní zámek Zákupy

Proč přijít: Stalo se již tradicí, že si můžete v době adventu přijít prohlédnout interiéry zámku vyzdobeného adventně a vánočně. Mimo to se dozvíte, jak slavili v minulosti advent a Vánoce jeho obyvatelé.

Venkovská usedlost v Zahrádkách je novou kulturní památkou. Přibyl i pivovar

Stezka Staročeské Vánoce

Kdy: sobota 2. prosince (do 7. ledna)

Kde: start u muzea a cíl na náměstí, Mimoň

Proč přijít: Chcete, aby na Vánoce napadl sníh? Potom se vydejte na vánoční stezku a vyluštěte zaklínadlo. Stezkou vás provedou děti, kamarádi Kuba s Aničkou, které známe z příběhu Masopust ztracený v čase. Kuba opět projde časovou branou a zažívá s Aničkou a její rodinou tradiční venkovské Vánoce z počátku minulého století. Úkolem účastníků stezky je najít zaklínadlo, které by mělo pomoci, aby na letošní Vánoce napadl sníh. Stezka má opět dvě varianty náročnosti – lehčí a těžší verze, které během stezky nelze měnit.

Kouzlo Vánoc

Kdy: sobota 2. prosince (do 7. ledna)

Kde: Městské muzeum, Mimoň

Proč přijít: Výstava nejen klasických vánočních ozdob. Možnost zakoupit mimoňské vánoční ozdoby, a ozdoby firem Ornex spol. s r.o. a Rautis, a.s.

Rozsvícení vánočního stromu 2023

Kdy: neděle 3. prosince ve 14.30

Kde: náměstí T. G. Masaryka, Česká Lípa

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Přijďte si užít start letošního adventu na náměstí T. G. Masaryka v režii města Česká Lípa a organizace Kultura Česká Lípa. Těšit se můžete tradičně na vánoční jarmark, kde se nejen občerstvíte, ale můžete zde nakoupit i drobné vánoční dárky. Kulturní program odstartuje Divadlo Kvelb s pohádkou pro děti Advent na kolečkách. V 15.30 zazpívá Michaela Nosková, v 17 hodin Petr Kotvald se svou kapelou. V 18 hodin se slavnostně rozsvítí vánoční strom a celá světelná výzdoba města. V 18.30 hudební program uzavře ´O´ band Marka Ottla.

Rozsvícení vánočního stromu

Kdy: neděle 3. prosince v 16.00

Kde: náměstí Republiky, Doksy

Proč přijít: Tradiční rozsvícení vánočního stromu na náměstí Republiky v Doksech. Vystoupí žáci ZUŠ Doksy, zahraje kapela Vladimír a můžete se těšit také na teplé občerstvení a malý jarmark. Slavnostní rozsvícení stromu proběhne v 17 hodin.

Štěpán Rak

Kdy: neděle 3. prosince v 17.00

Kde: Městské divadlo, Nový Bor

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Profesor AMU, světový kytarový virtuóz se v Novém Boru představí nejen jako hudebník a i jako úspěšný oceňovaný fotograf.

LIBERECKO

Vánoční ekoden

Kdy: pátek 1. prosince v 15.00

Kde: Střevlík, p. o. , Liberec

Proč přijít: Předvánoční akce v sobě nese otázku: Jak si užít vánoce a zároveň být co nejvíce ohleduplný k životnímu prostředí? Pojďte si spolu s organizátory i letos vychutnat příjemnou adventní atmosféru a naladit se na Vánoce. Letošní chystané aktivity a dílničky propojuje téma šetrnosti k přírodě i k vaší peněžence. Přijďte si pohrát, vlastnoručně si vyrobit drobné dárky z přírodních nebo odpadových materiálů a naučit se, jak je originálně a přitom šetrně zabalit.

Audience a Příjem

Kdy: pátek 1. prosince v 19.00

Kde: Malé divadlo, Liberec

Za kolik: 320 korun

Proč přijít: Divadelní večer bude sestávat ze dvou jednoaktových her. Audienci Václava Havla jistě není potřeba divákům dlouze představovat. Tato známá aktovka inspirovaná autorovým životem geniálním způsobem rozkrývá absurditu komunistického režimu. Spisovatel Vaněk zaměstnaný v pivovaru jako obyčejný dělník je pozván svým nadřízeným Sládkem, který mu chce nabídnout obchod – povýšení na skladníka, jež ovšem nechce zadarmo. Hra byla ještě před svým prvním oficiálním uvedením v českém profesionálním divadle přeložena do třinácti jazyků a hrána po celém světě. Mnoho jejích replik zlidovělo a zejména starší generace diváků je často ráda cituje. Druhá aktovka Příjem je z pera Havlova dlouholetého disidentského souputníka Jiřího Dienstbiera. Hra na Audienci dějově navazuje, spisovatel Vaněk se tu setkává opět s užvaněným Sládkem, tentokrát v prostředí nápravného zařízení. Místo piva, které v Audienci teklo proudem, se tu sice nalévá čaj a káva, ale budete příjemně překvapeni, jak se Dienstbierovi podařilo „trefit“ obě známé postavy s jejich charakteristickými „hláškami“. Hra je pozoruhodná i znalostí vězeňských poměrů, opravdové znalce nepochybně potěší dosud neznámá fakta o dalších osudech legendárního pivovarského dělníka Šerkezyho.

Adventní koncert Fragia 16

Kdy: pátek 1. prosinec v 18.00

Kde: Státní hrad Grabštejn

Za kolik: 230 korun

Proč přijít: Fragium 16 je libereckým vokálně-instrumentálním souborem, který se věnuje interpretaci hudby starších stylových období, není mu však cizí ani rovina parodická, (zvláště osobité provozování a výklad života a díla skladatele Ignáce Jahody Chrobolského), věnuje se i hudbě lidové, kramářským písním, specializuje se rovněž na duchovní i světské písně českého baroka. Diváci se mohou těšit na klasický repertoár českého adventu a Vánoc doby baroka, na hudba Adama Michny z Otradovic, Karla Václava Holana Rovenského, Ignáce Jahody či Josefa Schreiera. Program bude tradičně zpestřen i dalšími hudebními perličkami své doby a průvodním slovem, jehož se ujme J. B. Sturz.

Mikuláš v iQparku

Kdy: sobota 2. a neděle 3. prosince

Kde: iQPARK - Centrum Babylon, Liberec

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Přijďte si se svými dětmi užít Mikuláše do iQPARKU. Těšit se můžete na hodinový program v andělské a čertovské laboratoři a pokusy pro nejmladší. Budete si moci pohrát se sněhem, rozpustit sněhovou vločku nebo vyrobit zpívajícího anděla. V pekelné laboratoři vyzkoušíte blesky, namíchat ďábelský nápoj nebo načechrat čertům vousy. Na konci programu jsou děti odměněny Mikulášem. Mikulášský speciál se bude konat po oba dny prvního adventního víkendu.

Otevření Muzea betlémů

Kdy: sobota 2. prosince

Kde: Muzeum Betlémů, Kryštofovo Údolí

Proč přijít: Všichni milovníci adventního času a Vánoc jsou srdečně zváni do nově opraveného Muzea betlémů, které prošlo velkou rekonstrukcí. Vidět můžete různé betlémy, od historických z 19. století až po současné z 21.století. Provoz muzea zahajujeme výstavou řezbáře a grafika, pana Václava Plechatého.

Mikulášský jarmárek

Kdy: sobota 2. prosince v 11.00

Kde: náměstí Míru, Jablonné v Podještědí

Proč přijít: Jako každý rok jste na samém začátku adventu zváni na jarmark s vánoční tématikou. Již dopoledne budou připraveny stánky s dobrým pitím a jídlem – nebude chybět čertovský guláš, pečené selátko a zabijačkové dobroty. Na náměstí nebude chybět Betlém, čertovské doupě, kovářská dílna, káď s kapry a množství prodejních stánků s vánočním zbožím. Kulturní program zajistí mažoretky, pěvecký sbor Jablonetky, děti ze škol a školek, light a fire show, představení obří vánočky a mnoho dalšího. V 18.15 se rozzáří strom a výzdoba v ulicích a zároveň se bude náměstí hemžit Mikuláši, čerty a anděli.

Rozsvícení vánočního stromečku

Kdy: sobota 2. prosince v 15.00

Kde: Kulturní centrum Vratislavice, Liberec

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: O vánoční atmosféru se postarají děti z vratislavických mateřských škol. Na advetním trhu si budete moci zakoupit keramiku, vánoční dekorace, vánoční a adventní věnce a svícny, med a medové výrobky, textilní výrobky, hračky a mnoho dalšího sortimentu s především vánoční tématikou od místních prodejců. Můžete se těšit i na spoustu dobrot v podobě klasických vánočních pochutin jako svařák, vánoční punč, grog, horké nealko nápoje a šťávy, domácí limonády, čokoláda, medovina, klobásky, trdelník, sladké i slané pečivo a zákusky.

Obnova poutní areálu v Horní Polici míří do další etapy, na řadě je fara

Vánoce s Kulišákem a mikulášské překvapení

Kdy: sobota 2. prosince v 15.00

Kde: Naivní divadlo, Liberec

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: V hříčce pro nejmenší na motivy pohádky bratří Grimmů vstává ptáček brzy ráno, aby přinesl chrastí a zatopil v kamnech, myška vstává dopoledne, aby uvařila polévku - a klobása až na konec, aby jim tu polévku navoněla. A žije se jim blaze. Až do dne, kdy jim cizí pták Kulišák ze závisti nakuká, že to tak nemá být. Klobása je vyslána do lesa pro chrastí a náš ptáček místo ní skočí v poledne do horké polévky. Příběh by skončil tragicky, nebýt ovšem Štědrého večera, který zvířátka slaví v lese u svého stromečku. Tentokrát je to právě Kulišák, který jim připraví nejhezčí překvapení. Po představení je pro malé diváky připraveno malé mikulášské překvapení.

Adventní putování za Mikulášem

Kdy: sobota 2. prosince v 17.00

Kde: Rodný dům Ferdinanda Porscheho, Liberec

Proč přijít: Čeká vás netradiční cesta za tradičními lidovými zvyky spojená s mikulášskou nadílkou v podání Divadýlka na dlani. Dárkové balíčky k rozdávání Mikulášem (označené jmenovkou) přineste pro své děti na recepci. Od 16 hodin proběhne také zdobení perníčků v kavárně.

Nasvícení Jírova betlému - zahájení adventu

Kdy: sobota 2. a neděle 3. prosince

Kde: centrum obce, Kryštofovo Údolí

Proč přijít: Každoroční zahájení adventní sezóny rozsvícením venkovního betlému v centru obce. Tento den bude zároveň nově otevřeno Muzeum betlémů a folklórní soubor Jizera odehraje v kostele sv. Kryštofa hned dvě představení. V centru obce bude vánoční jarmark s bohatým občerstvením.

Kája a Bambuláček – Bambulkové Vánoce

Kdy: neděle 3. prosince ve 14.00

Kde: Lidové sady, Liberec

Za kolik: od 350 korun

Proč přijít: Kája a Bambuláček si pro vás opět připravili parádní vánoční šou. Bude se zpívat, tancovat a samozřejmě soutěžit. Společně si zazpíváte vánoční písničky, ale zazní i známé hity, jako například Dalmatin, Kulička nebo Lama dance. Během šou se nebudou nudit děti, ale ani jejich doprovod.

Adventní koncert

Kdy: neděle 3. listopadu v 16.00

Kde: Kostel sv. Antonína Velikého, Liberec

Proč přijít: Adventní koncert v podání sólisty opery Národního divadla Luďka Veleho a předního českého varhaníka Bohuslava Ledla.

Komedie o narození Páně

Kdy: neděle 3. prosince v 16.00

Kde: Malé divadlo, Liberec

Za kolik: 320 korun

Proč přijít: Vánoční a velikonoční biblické příběhy patřily k nejstarším námětům lidového divadla, které se formovalo od 17. století. Jeho kořeny ovšem sahají ještě hlouběji. Během advent a o Vánocích se v českých kostelech už od dob středověku četl příběh o narození Ježíše Krista. Pro zvýšení účinku byl s oblibou i dramatizován a uváděn jako součást mše. Postupně ovšem do příběhu začaly pronikat světské prvky, a tak byla taková představení vykázána před kostel, kde se jich ujali učitelé a žáci, posléze i cechy, a lidové drama bylo na světě. Spousta takových her se zachovala v opisech či fragmentech a mnohé z nich se v nejrůznějších úpravách uvádějí v adventním čase dodnes. Pro inscenaci libereckého divadla byla zvolena hra méně známého autora Jana D. Klejcha, která příběh o narození Ježíška nahlíží velmi poeticky s místy naivní, ale o to půvabnější prostotou. Vzhledem k tomu, že se písně z této hry nedochovaly v plném znění, bude inscenace doplněna o řadu více i méně známých koled.

U Cibulky se Simonou Stašovou

Kdy: neděle 3. prosince v 19.30

Kde: Kulturní centrum Vratislavice, Liberec

Za kolik: 450 korun

Proč přijít: Populární filmová a divadelní herečka Simona Stašová hostem zábavného pořadu moderátora Aleše Cibulky.

Hvězda stromu

Kdy: neděle 3. prosince ve 14.00

Kde: Horní náměstí, Hrádek nad Nisou

Proč přijít: Tradiční akce na první adventní neděli. Připravený je stánkový prodej na náměstí, rukodělné stánky v multifunkčním centru Brána Trojzemí i kulturní program na pódiu. Vánoční písně a koledy zahraje a zazpívá kapela X-tet, vystoupí děti z mateřských škol a Vánoční hru uvede literárně-dramatický obor hrádecké ZUŠ. Po celou dobu akce bude probíhat charitativní prodej vánočního zboží ve stánku Ostrova života a sbírka pro opuštěné psy a kočky z útulku Azyl Pes. V Bráně Trojzemí bude úřadovat pobočka Ježíškovy pošty, kam děti mohou přinést svůj dopis pro Ježíška. Vše vyvrcholí v 17 hodin slavnostním rozsvícením vánočního stromu na náměstí.

JABLONECKO

Vánoční trhy na Bělišti

Kdy: čtvrtek 30. listopadu – neděle 3. prosince od 10.00 do 17.00

Kde: Mětské muzeum Železný Brod, expozice Běliště

Proč přijít: Vánoční trhy, které se konají v jednom z největších a nejkrásnějších domů, jenž reprezentuje pojizerskou lidovou architekturu 19. století, mají více než dvacetiletou tradici. Od čtvrtka do neděle bude Karla Srbová předvádět zdobení svých Jílovských perníčků, se kterými získala značku Regionální produkt Jizerské hory. Svou řemeslnou zručnost předvedou při výrobě vánočních ozdob, patchworku a paličkované krajky také Stáňa Mlejnková, Alena Matějková a Věra Poláková. V pátek od 16. hodiny vystoupí žáci swingového souboru ZUŠ. Mladí umělci se svými dechovými nástroji předvedou skladby nastudované pod vedením učitele Rudy Müllera. Rodinné centrum Andílek připraví před domem adventní spirálu, kterou v sobotu večer budou moci svými vlastnoručně vyrobenými svícínky rozsvítit dětští návštěvníci. Začátek je v 16.30. Děti nepřijdou ani o pohádku. V neděli od 11 hodin na půdě Běliště sehraje loutkář Ruda Hancvencl pásmo klasických pohádek v moderní úpravě nazvané V jednom lese, v jednom domku. Dětským návštěvníkům se po celou dobu konání trhů se svými tvůrčími dílničkami budou věnovat Středisko volného času Mozaika a rodinné centrum Andílek. Přijďte načerpat adventní atmosféru, vybrat dárky od regionálních řemeslníků a dílen, svým nákupem podpořit činnost Sdružení zdravotně postižených Železnobrodska, ochutnat koláče, vánočky, štoly, preclíky, posilnit se nakládaným hermelínem či tousty a zahřát se Bělišťákem, polévkou nebo teplým moštem!

Mikulajda

Kdy: pátek 1. prosince od 16.00

Kde: lesopark u Parkhotelu, Smržovka

Za kolik: 20 korun

Proč přijít: Soutěže pro děti, taneční vystoupení čertic a andělů, příchod Mikuláše a jeho družiny, Mikulášská diskotéka.

Sen noci svatojánské, jak se nám zdá

Kdy: pátek 1. prosince v 19.00

Kde: Městské divadlo, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 400 – 490 korun

Proč přijít: Nejhranější komedie největšího dramatika všech dob. Hra o bláznivých proměnách lásky, které se můžeme smát, zoufat si, nebo se z ní radovat. Hra o lásce šťastné i nešťastné, o lásce náctiletých i dospělých, o lásce po letech i o lásce k divadlu. Vzniká láska v očích nebo v hlavě? Je to jen chemie, nebo za ní je něco tajemného? A proč se zamilujeme i do osla? Možná proto, že láska je největší silou na světě. Těžko se chytá, dělá si, co chce. Prožijte ji na představení Ypsilonky. Vydejte se s herci do tajuplného lesa, kde je možné cokoli. Přijďte se naočkovat láskou, a přitom se skvěle pobavit.

Luboš Pospíšil & 5P

Kdy: pátek 1. prosince ve 20.00

Kde: Klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 430 korun

Proč přijít: Matador české hudební scény s hlasem, který si nespletete, prožívá jedno z nejšťastnějších období své více než padesátileté kariéry, kterou akcentuje nejnovější deska Poesis Beat a aktuálně i čtyřicáté výročí vydání kultovního debutu Tenhle vítr jsem měl rád. Po turné k zásadnímu albu Soukromá elegie (získalo zlatou desku) a po retrospektivní šňůře Route 66 k supraphonskému 13CD kompletu vstoupil Luboš do Beatové síně slávy. Aktuální šňůra nabízí průřez celou protagonistovou kariérou - publikum se dočká osvědčených songů ze zlaté éry (Jekyll a Hyde, Soukromá cesta do nikam), ale i novodobých hitů (Vznikla zem, Tak navštiv bar) a tří písniček z novinky Poesis Beat. Pospíšilův tenor za bicími jistí bubeník Jakub Nývlt (též Sto zvířat, Oskar Petr), elektrickou kytaru krotí Mirek Linhart (YoYo Band), klávesy kapelníka Ondřeje Fencla (Schodiště, V. Merta, Marsyaa) tmelí spodek, rytmiku dotváří baskytarista Jakub Červinka (Etc, Sto zvířat, Jan Burian), na perkuse dobarvuje a zpívá Michal Hnátek (Divadlo Elf, Jan Hrubý a trio) Unikátem na scéně jsou sehrané pětihlasy jako další poznávací znamení současných 5P, semknutých kolem Pospíšila. Generační bariéry rozmetává síla kolektivu, kapela hraje s radostí, byť některé písně jsou starší než někteří účinkující. A možná právě proto.

Adventní koncert skupiny Subulcus

Kdy: sobota 2. prosince ve 14.00

Kde: Hrad Valdštejn

Za kolik: 110 korun

Proč přijít: Adventní a vánoční program zahájí na Valdštejnu skupina Subulcus, představující své pásmo nazvané "Byla cesta, byla ušlapaná". Program doplní i staré historické písně a společné zpívání koled.

Mucha

Kdy: sobota 2. prosince od 20.00

Kde: Klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 300 - 350 korun

Proč přijít: Drzý feministický pseudo-funk, nezaměnitelný a natolik originální, že není určený pro slabé povahy. Mucha je brněnská pseudopunková formace sdružená kolem písničkářky a podivínky Nikoly Muchové, jež se do povědomí společnosti dostala svým nevybíravým vystupováním, podivným účesem a zejména svými provokativními písněmi oslavující mužskou neschopnost, genderovou nespravedlnost, různé úchylky, menšinový útlak, život v moravské metropoli a jiné podivnosti života. S kytarou vystupuje od svých 15 let a tvrdí, že se na ni stále nenaučila hrát. Kapela Mucha vznikla v roce 2013, vydala čtyři vydařená alba a to Slováckou Epopej (2013) a Josefene (2014) a Nána(2016) a Tos Posrals (2019). V současné době hojně koncertuje a chystá nahrávání další desky.

Mezi Šenovem a Kamenicí se uleví cyklistům i pěším, začne stavba cyklostezky

Hlídali jsme Ježíška

Kdy: neděle 3. prosince v 15.00

Kde: Městské divadlo, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Snad každý slyšel ten známý příběh o narození Ježíška, jak si ho už od nepaměti lidé vyprávějí. Jenomže lidé toho napovídají. O tom, co se přihodilo v městě Betlémě, tentokrát vyprávějí zvířátka, která u toho skutečně byla. A to dokonce i ve chvílích, kdy se Josef s Marií nekoukali. Narození malého spasitele byla veliká sláva, ze všech koutů se do Betléma hrnuly zástupy, které se chtěly poklonit, přinést dárky a hlavně to pořádně oslavit. Oslík s Volkem mají důležitý úkol: zůstat u jesliček a Ježíška svým dechem zahřívat, kdyby mu začala být zima. Co se ale stalo, zatímco ho naši hrdinové hlídali, zatím žádný příběh nevyprávěl.

Rozsvícení vánočního stromu

Kdy: neděle 3. prosince v 15.00

Kde: Mírové náměstí, Jablonec nad Nisou

Proč přijít: Advent v Jablonci nad Nisou tradičně zahájí rozsvícení stromu před radnicí na Mírovém náměstí. Během adventního odpoledne se můžete těšit na zajímavý program pro děti i dospělé. Již od 15 hodin budou na náměstí k dispozici stánky s občerstvením, kde si dáte něco na zahřátí. V budově radnice bude až do 18 hodin otevřeno infocentrum, kde můžete nakoupit vánoční zboží. Přesně v 17 hodin se rozzáří strom a pod ním bude umístěna schránka na dopisy Ježíškovi, která bude k dispozici až do 10. prosince. Doprovodný program bude probíhat i na dalších místech v Jablonci, vše najdete na www.mestojablonec.cz.

Mikulášské odpoledne

Kdy: neděle 3. prosince v 15.00

Kde: sokolovna, Železný Brod

Za kolik: 200 korun(platí pro dítě, v ceně je balíček, dospělí zdarma)

Proč přijít: Mikulášská besídka pro malé i velké, která nabídne bohatý program. Můžete se těšit na hry, soutěže, zpívání, ale hlavně na Mikuláše, čerta a anděla.

Yellow a cembalo - adventní koncert

Kdy: neděle 3. prosince v 18.00

Kde: Šroubárna, Železný Brod

Proč přijít: Vánoční melodie v podání smyčců zazní v objektu Šroubárna (ul. Štefánikova - nad Mysliveckým domečkem) v Železném Brodě. Účinkují: Pavla Mazancová (housle), Michaela Krejčová Vitáková (violoncello) a Karolína Moravcová (cembalo). Na programu jsou: Vivaldi, Corelli, Vánoční trio č. 2 G. Yatese, vánoční filmová hudba a koledy, zlatým hřebem bude Zima od A. Piazzolly (tu v podání houslí, cella, a především cembala jinde neuslyšíte). Vůně jehličí, perníčků a svařáku, neotřelý prostor železnobrodské šroubárny a podmanivá hudba k tomu. To je adventní čas, který mají všichni moc rádi, a když se ke dvěma smyčcům přidá ještě cembalo, zkrátka nelze odolat. Jako malé a krásné překvapení při několika skladbách zahrají děti ze smyčcového souboru Vivace ZUŠ Železný Brod.

Mikulášská stezka šumburským parkem

Kdy: neděle 3. prosince v 16.00

Kde: Kostel sv. Františka z Assisi, Tanvald

Proč přijít: Mikulášskou stezku šumburským parkem připravili pro děti dobrovolní hasiči ze Šumburku. Nebudou chybět rohatí pekelníci, hodný Mikuláš a laskaví andělé. Na cestu budou svítit “ďábelské ohně”, v cíli na děti čeká opět odměna a občerstvení pro malé i velké.

Advent u ovečkového betléma

Kdy: neděle 3. prosince v 16.30

Kde: rozhraní ulic Občanská a Vřesová, Střední Smržovka.

Proč přijít: Spolek Malé Polsko pořádá adventní setkávání letos již po třinácté. Na první adventní neděli je na programu rozsvítit Betlém a u něj také vánoční strom. Mimo to přijďte ochutnat domácí cukroví, staročeské kyselo a užít si návštěvu svaté Barbory v předvečer jejího svátku, na nějž si každá svobodná žena má natrhat větve z kvetoucího stromu. Pokud vykvetou do Štědrého dne, dočká se svatby v příštím roce.

Duo klavír - housle

Kdy: neděle 3. prosince ve 14.00

Kde: Hrad Valdštejn

Za kolik: 110 korun

Proč přijít: Adventní koncert kombinující dva hudební nástroje v podání studentek Barbory Šimůnkové a Jany Bevilaqua.