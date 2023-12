Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Českolipsku. Přidáváme i tipy z okolních regionů Libereckého kraje. Vyberte si z naší nabídky akcí v článku i galerii plakátů.

Zpěvák Ondřej Ruml vystoupí v dokském kině za doprovodu pěveckého sboru ZUŠ Doksy. | Foto: Se svolením Ondřeje Rumla

ČESKOLIPSKO

Betlémská vánoční zahrada

Kdy: do 2. ledna od 15.00 do 21.00

Kde: Hospůdka v kolonii, ulice B. Němcové, Holý vrch Česká Lípa

Za koik: vstup zdarma

Proč přijít: Přijďte se pokochat originálním ručně vyráběným slaměným betlémem. Dát si můžete horký svařáček na zahřátí a teplé vafle, Program připravil Spolek Souznění. Betlémská vánoční zahrada bude poté otevřena dle provozní doby, kterou najdete na plakátu v galerii.

Kocourek Modroočko

Kdy: sobota 16. prosince v 15.00

Kde: Jiráskovo divadlo, Česká Lípa

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Pojďte s kocourkem Modroočkem poznávat svět. Jako všechna mláďata, také i on je zvědavý a má spoustu otázek. Při svém dospívání poznává spoustu věcí, potkává různá zvířátka, ale i přátele i nepřátele. Leccos se od nich dovídá a děti s ním. Kocourek Modroočko je malé kotě, které se teprve učí pořádnému kočičímu životu. Jeho průvodcem je učený Bělovous Zrzunda a krásná kočka Zelenoočka. Postupně zjišťuje, jak dovede být ten "opravdový" kočičí život zajímavý, někdy trochu krutý, ale především krásný. Na svém prvním výletě potkává různá zvířátka- křečka, krtka, králíka, psa, myši a různé kočičí kamarády. On i děti tak mohou poznávat jejich zvyky, chování, místa, kde žijí, čím se živí ale také jak se k nim chová člověk. Představení je provázeno milými a rytmickými písničkami Marka Ebena.

Adventní koncert

Kdy: sobota 16. prosince v 18.00

Kde: Kostel sv. Vavřince, Prácheň

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Vánoční náladu ve vyzdobeném kostelíku umocní akapella zpívané gospely a tradicionály v podání skupiny Lužické tráva.

Adventní kytara

Kdy: sobota 16. prosince ve 20.00

Kde: klub Píchlá nota, Doksy

Proč přijít: Skvělý kytarista a učitel klasické kytary Patrik Czuczor vystoupí v sólovém vánočním recitálu. Kromě nejslavnějších děl kytarových mistrů a skladatelů, přednese i vlastní úpravy známých písní Beatles, ABBA a jistě i atmosféru nadcházejících Vánoc.

Česká mše vánoční

Kdy: neděle 17. prosince v 18.00

Kde: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Nový Bor

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Nejslavnější vánoční mši od Jakuba Jana Ryby přiveze do novoborského kostela pěvecký sbor Českolipský Evergreen.

III. Adventní koncert

Kdy: neděle 17. prosince v 17.00

Kde: Kostel sv. Alžběty, Cvikov

Proč přijít: Zazpívat a zahrát na kytaru přijedou Věra Klásková a Ondřej Pour. Jejich repertoár je sestaven především z písní irského původu.

Stříbrná adventní neděle na náměstí v České Lípě

Kdy: neděle 17. prosince od 15.30

Kde: náměstí T. G. Masaryka Česká Lípa

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Advent na českolipském náměstí pokračuje. Co vás čeká na třetí adventní neděli? 15.30 Swingband Zdeňka Hůly, 16:00 Punč paní starostky, 17:00 Antikvartet Dušana Vančury.

Zapomenutý příběh

Kdy: neděle 17. prosince v 19.00

Kde: Kino Máj, Doksy

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Kino Máj se týden před Vánoci stane dějištěm nádherného vánočního koncertu, na němž se svou kapelou za doprovodu pěveckého sboru ZUŠ Doksy vystoupí známý zpěvák Ondřej Ruml. Čekají vás vánoční písně Z. N. Bričkovského v úpravách D. Rottera. Ondřej Ruml je absolventem pražské Konzervatoře Jaroslava Ježka a rodákem z Jablonce nad Nisou. Kromě koncertování se věnuje i divadlu. Se svým projektem One Man Show Nahubu, kdy využívá přístroj looper (smyčkovač) tak, aby veškeré písně vznikaly živě pouze pomocí jeho hlasu bez doprovodu hudebních nástrojů, získal nominaci na Cenu Anděl jako zpěvák roku. Koncertuje s jazzovou kapelou Matej Benko Quintet, se kterou vydal velmi ceněné album Ondřej Ruml zpívá Ježka, Voskovce a Wericha. Spolupracuje s předními českými textaři a vystupuje ve známých muzikálech. Jeho vánoční koncert v Doksech bude mít však mnohem větší přesah. Během koncertu ho doprovodí i žáci Základní umělecké školy v Doksech, se kterými se potká několikrát před samotným koncertem. V plánu jsou hudební workshopy, kde se děti budou moci s Ondřejem setkat, ale také společně cvičit a povídat si o světě hudby.

LIBERECKO

Popelka na ledě

Kdy: pátek 15. prosince v 17.30

Kde: Home Credit Arena a Sport Park, Liberec

Za kolik: od 890 korun

Proč přijít: Velkovýpravné představení pro celou rodinu, jenž nemá ve světě obdoby. Účinkuje v něm mezinárodní krasobruslařský soubor sportovců ze sedmi zemí, mezi nimiž jsou sólisté předních evropských krasobruslařských show. V hereckých a pěveckých rolích vystupují Pepa Vojtek, Dana Morávková, Václav Kopta, Hanka Křížková, Tomáš Savka, Dalibor Gondík, Hana Buštíková, Vlastimil Harapes a další. Hlasy Popelce a Princi propůjčili Lucie Bílá a Ondřej Ruml. Představení plné kouzel, pohádkové fantazie s nádhernou hudbou, skvělými výkony v podání hereckých, pěveckých a krasobruslařských hvězd, 300 dobových kostýmů, působivé variabilní jeviště a mnoho moderních efektů, vytváří z tohoto představení nezapomenutelný zážitek nejen pro děti, ale i pro dospělé.

Adventní koncert Severáčku

Kdy: pátek 15. prosince v 18.00

Kde: Kostel Nalezení sv. Kříže, Liberec

Proč přijít: Na koncertu vystoupí Koncertní sbor Severáčku a nejstarší přípravné oddělení Plamínek Severáčku pod vedením sbormistryň Silvie Langrové a Radky Fryčové.

Petr Bende Trio - Vánoční koncert 2023

Kdy: pátek 15. prosince v 19.00

Kde: Kulturní centrum Vratislavice, Liberec

Za kolik: 350 - 390 korun

Proč přijít: Jste srdečně organizátory zváni na akustický vánoční koncert populárního zpěváka Petra Bende tentokrát v netradiční sestavě - s kytarou, cimbálem a basou. Zazní největší hity jako např. Nad horů svítá, Tráva, Anděl perutí mách, ale i upravené lidové písně, tradiční vánoční koledy, známé hity a další hudební překvapení. To vše v klidnějších a akustičtějších aranžích, které se ideálně hodí pro adventní a vánoční čas, který je ideální na životní pozastavení.

Adventní cesta vzhůru

Kdy: pátek 15. prosince v 17.00

Kde: Křížová cesta, Hodkovice nad Mohelkou

Proč přijít: Hodkovické amatérské divadlo vás srdečně zve na adventní cestu vzhůru. Začátek cesty je u první kapličky křížové cesty. V rámci akce bude otevřená vrcholová kaple, připraveno bude ohniště na opečení buřtů a muzikanti vám na přání zahrají koledy.

Adventní večerní prohlídka

Kdy: sobota 16. prosince

Kde: Zoologická zahrada, Liberec

Proč přijít: Využijte jediný adventní večer, kdy má zoo prodlouženou otvírací dobu, a to až do 19.00 (pozor, pokladna se uzavírá v 17.00). Přijďte a uvidíte, že ve vánočně osvětlené zoo, v klidu a tichu zapomenete na shánění dárků, pečení cukroví a především předvánoční stresy, do kterých se sami dostáváme. Cukroví u nás ochutnáte, dáte si čaj nebo svařené víno a naberete sil do dalších adventních dní.

Betlémské světlo

Kdy: sobota 16. prosince

Kde: Vlakové nádraží, Liberec

Proč přijít: Plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny, představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Rozvoz světla zajišťují skauti a skautky z celého světa. Do České republiky ho od roku 1990 z Rakouska dovážejí brněnští skauti.

Gospelové zpívání pro hospic

Kdy: sobota 16. prosince v 18.00

Kde: Kostel sv. Antonína Velikého

Proč přijít: Hospic sv. Zdislavy zve na nevšední gospelový koncert. V sobotu si nenechte ujít výjimečný zážitek. Zpívat gospelové písně budou mladí lidé z univerzity z USA a ve společném vystoupení se spojí s gospelovými zpěváky z našeho kraje. Bude to jedinečný koncert čtyřiceti zpěváků, kteří se sešli právě a jen pro tuto příležitost. Koncertem bude provázet a společně se sborem zpívat královna českého gospelu Leona Gyöngyösi. Vstupné na akci je dobrovolné a výtěžek půjde celý ve prospěch Hospice sv. Zdislavy v Liberci.

Vánoce ve Führichově domě

Kdy: sobota 16. prosince v 14.00

Kde: Führichův dům, Chrastava

Proč přijít: Město Chrastava vás zve na tradiční adventní akci s nádechem minulosti. Čekají vás komentované prohlídky, řemeslné vánoční dílny nejen pro děti, prodejní stánky s vánočním zbožím i s občerstvením a výstava dětských prací s vánočním tématem.

Zpíváme s anděly Gloria

Kdy: sobota 16. prosince v 15.30

Kde: Chrám Navštívení Panny Marie

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Adventní koncert bude protkaný moudrostí lidové slovesnosti, adventními a vánočními koledami a géniem loci poutního místa. Vystoupí: Sbor Aurea Rosa Univerzity třetího věku v Liberci, Bohemia Chór Fakulty pedagogické Technické univerzity Liberec. Na klvír bude doprovázet David Němec. Nastudovala a řídí Jana Konvalinková. Přijďte se společně na chvíli zastavit a prožít kouzlo adventu a Vánoc.

Jak Vánoce byly málem na blátě

Kdy: neděle 17. prosince ve 16.00

Kde: Knihkupectví a antikvariát Fryč, Liberec

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Říká se, že na Vánoce nesmí nikdo být sám. Některé tradice přímo vybízí k přípravě talířů pro nečekaného hosta. Ale co třeba lékaři, hasiči či policisté? Ti musí do práce i na Štědrý den a jinak tomu není ani u ročních období, ta se také nesejdou nikdy u jednoho stolu…Poetické představení o koloběhu, který nelze zastavit a o velkých přáních, které někdy pro dobro druhých nejde splnit.

Nasycen

Kdy: neděle 17. prosince ve 18.00

Kde: Lidové sady, Liberec

Za kolik: 220 korun

Proč přijít: Nasycen je čtyřčlenná pražská rocková skupina. Autorem hudby a textů jsou zpěvák a klávesista Raven a kytarista Zdeněk Divoký. Na baskytaru hraje spoluzakladatel kapely Ilja Kučera ml., na bicí Janek Kubánek. Je to jedna z mála kapel u nás, jejíž muziku lze žánrově pojmenovat jako prog-pop-rock či art-rock, navíc opatřenou skvělými texty zpěváka a klávesisty Ravena. Kromě osvědčených písní ze všech tří alb zazní i novější skladby vzniklé na připravované EP a jedna převzatá píseň, ve které jako host vystoupí zpěvačka Jana Kulhánková.

Vánoční koncert Rosex

Kdy: neděle 17. listopadu v 18.00

Kde: Kostel sv. Antonína Paduánského, Liberec

Proč přijít: Přijďte strávit adventní neděli na tradiční vánoční koncert libereckého vokálního souboru Rosex. Soubor zve i letos všechny příznivce sborového zpěvu a hudby. Na koncertu zazní známé i méně známé vánoční zpěvy. Posluchači se mohou těšit na mši "Missa Brevis Sancti Joannis de Deo", jejímž autorem je Joseph Haydn. Účinkují: Rosex, komorní smyčcový orchestr na varhany doprovodí Irena Steblová a sopránové sólo mše zazpívá sólistka Divadla F. X. Šaldy Veronika Kaiserová. Představí se i nová sbormistryně Jarmila Benešová.

Jazzové koledy v zámecké kapli

Kdy: neděle 17. prosince v 17.00

Kde: Zámek Svijany

Proč přijít: Zpříjemněte si třetí adventní neděli a přijďte se zaposlouchat do netradičních jazzových koled v úpravě Bohuslava Lédla pro housle, violoncello, klavír, kontrabas a bicí. Zazní deset nejznámějších koled a Rybova mše vánoční "Hej mistře" v krátkém šesti minutovém provedení.

JABLONECKO

Vánoční slavnosti 2023

Kdy: pátek 15. - neděle 17. prosince

Kde: Mírové náměstí, Jablonec nad Nisou

Proč přijít: Tradiční prodejní trhy s celodenním doprovodným programem. Novinkou letošního adventu je rozšíření prodejní doby až do 20 hodin (středa–sobota) a také nedělní prodej. Na stánky se můžete těšit nejen v prostoru před radnicí, ale i na pěší zóně směrem k Eurocentru i k OC Central. Adventně laděný program vytvoří v centru města příjemnou atmosféru k nákupům na trzích i setkání s přáteli pod rozsvíceným stromem. Podrobný program na jednotlivé dny najdete na www.mestojablonec.cz.

The Cello boys

Kdy: pátek 15. prosince ve 20.00

Kde: Klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Efektní propojení hudebních stylů klasiky, rocku či moderny nabídne atraktivní dvojice violoncellistů a doprovodné bicí jen umocní hudební zážitek. Jako lokální host vystoupí duo Jen tak. Vznik violoncellového dua The Cello Boys se váže k podzimu roku 2016. Za dobu dosavadní umělecké činnosti má za sebou řadu vystoupení jak v České republice, tak v zahraničí. Vystoupili na mnoha akcích jako jsou koncerty, plesy, festivaly, městské slavnosti, firemní eventy a další. Pravidelně také pořádají své vlastní koncerty v různých divadlech nebo industriálních či jiných netypických prostorech. Interpretují hudbu „klasickou“, pop, rock či hudbu jiné moderní scény. Do jejich repertoáru se tedy řadí jak J. S. Bach, J. Haydn, M. Doležil nebo D. Vrchoslav, tak vlastní virtuózní úpravy těch nejznámějších písní kapel jako například Nirvana, AC/DC, U2, Europe, Iron Maiden nebo také známých interpretů a DJ´s mezi které patří M. Jackson, L. Fonsi, Avicii a další. Snaží se o propojení těchto kontrastních stylů. Skladby volí tak, aby se předvedla virtuózní technika, všechny možnosti nástroje, a aby se zároveň nenudil odborník, ani méně náročný posluchač.

Vánoční příběh – Cesta do Betléma

Kdy: sobota 16. prosince v 17.00

Kde: Městské divadlo, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: V benefičním projektu Vánoční příběh – Putování do Betléma je současná vážná hudba, lidová poezie a její propojení zdrojem inspirace pro pohádkový vánoční příběh. Inspiraci tvůrci hledali v putování za vánočním zázrakem a v krásné hudbě mistrů Luboše Fišera, Otmara Máchy a Zdeňka Lukáše. Použití pastorely (drobná kantáta s lidovou vánoční tématikou) jako inscenačního prostředku je velkým přínosem pro propagaci současné české hudby nejen v prostředí amatérského tance, ale hlavně pro širokou veřejnost.

Adventní spirála a Betlémské světlo

Kdy: sobota 16. prosince v 16.30

Kde: Městské muzeum v Železném Brodě, národopisná expozice Běliště, Železný Brod

Proč přijít: Adventní spirála je krásný vánoční rituál, který se organizátoři letos rozhodli udělat jako samostatnou akci. V rámci spirály si můžete přijít pro Betlémské světlo, které ten samý den přivezou skauti do Železného Brodu. Adventní spirálou provází děti anděl a postupně se celá spirála rozsvítí svícínky. Svícínek si můžete přijít vytvořit k nám do odpolední herničky v pátek 15. prosince od 15 do 18 hodin a nebo si můžete vzít již vyrobený na místě. Přijďte si s námi užít adventní čas a naladit se na krásnou vlnu pohody a skvěle nálady.

Duo violoncello – housle

Kdy: neděle 17. prosince ve 14.00

Kde: Hrad Valdštejn

Za kolik: 110 korun

Proč přijít: Třetí adventní víkend uzavře hudební duo violoncellistky Lindy Martínkové v doprovodu houslí.