LIBERECKO

Tartuffe

Kdy: pátek 23. února v 19.00

Kde: Malé divadlo, Liberec

Za kolik: 320 korun

Proč přijít: Mistrovská veršovaná komedie o pokrytectví přivádí na scénu věčně aktuální typ svatouška, velkého manipulátora, který káže falešnou morálku a vlastní mocenské záměry a touhu po zisku hbitě zastírá lživým obviněním. Geniální klasik Moliére v Tartuffovi rozehrává vybroušené přestřelky dialogů a s citem pro míchání tragického a směšného splétá zapeklitou situaci k popukání. Hořce se vysmívá povrchní společnosti, která masku přetvářky vždy znovu slepě obdivuje. Hru provázely zákazy a skandály a dodnes břitce odhaluje všechny mocné pokrytce, kteří lidskou společnost věrně provázejí po tisíce let. Živoucí předlohy Tartuffa najdete na současné české politické scéně stejně hojně jako na dvoře Ludvíka XIV., který autor důvěrně znal. Jedna z nejslavnějších Moliérových komedií se do Liberce vrátila po dvaceti letech a po více než pětatřiceti letech se také vrátil režisér a herec Ivan Řezáč.

Ani za milion!

Kdy: pátek 23. února v 19.00

Kde: Česká beseda, Český Dub

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Detektivní komedie v nastudování hodkovického divadelního spolku H.A.D. plná překvapení a zvratů ukáže, co všechno se může přihodit díky jednomu omylu na majáku nedaleko francouzského Perpinonu a během jednoho večera. Dvě úplně rozdílné povahy najdou společnou řeč v jednom tématu, a to ve zločinu. Jacqueline, byť provdaná za anglického velvyslance, je Francouzka tělem, duší i původem. Má dvě děti a kufřík s milionem eur, který je ochotna darovat každému, kdo si jej zaslouží. Nenávidí venkov, samotu a obyčejnost. Lambert ženatý není, manželka od něj utekla. Má duši námořníka a žije jen pro svůj maják, o který se stará čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Miluje venkov, samotu a obyčejnost. Ptáte se, co mají oba společného? No přece vůbec nic. Ale nedejme se mást prvními dojmy. V této brilantní detektivní komedii, která obě postavy svede dohromady a navěky spojí tajemstvím, je totiž všechno jinak, než se zdá – každá lež je pravdou, každá pravda lží a jisté je pouze to, že pod rouškou humoru se skrývá vrah. Hra ukazuje, že i když ve hře vystupuje jeden muž a jedna žena, nemusí se zápletka točit vždy jen kolem partnerských vztahů.

Karel Hubáček 100

Kdy: pátek 23. února ve 18.00

Kde: Technická univerzita, Liberec

Proč přijít: Slavnostní večer pořádaný u příležitosti stého výročí narození významného architekta a autora vysílače a hotelu Ještěd - Karla Hubáčka v aule TU. Čeká vás projekce krátkého filmu a moderovaná diskuse s hosty.

Teď!

Kdy: sobota 24. února v 15.00

Kde: Naivní divadlo, Liberec

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Čas, jeho rozmanité fáze i neustálé plynutí. A také odlišné vnímání času z pohledu dětí i dospělých. To jsou témata hudební inscenace Naivního divadla – či spíše divadelního koncertu pro nejmenší děti. Autorem textů písní i básní je jeden z nejuznávanějších současných autorů pro děti, Radek Malý. K jeho tvorbě se Naivní divadlo inscenací Teď! vrátilo po několika letech, které uplynuly od premiéry cenami ověnčené inscenace Čechy leží u moře, atmosférické koláže z veršů obsažených v jeho knize Moře slané vody. Tentokrát představení čerpá z celého jeho díla a především byl Radek Malý divadlem požádán o písňové texty přímo na míru zamýšlené inscenace. Ta vyvrcholí v tom kratičkém okamžiku, kdy se starý rok potkává s novým. Představení je vhodné pro děti již od pěti let.

Čertovský maškarní karneval

Kdy: sobota 24. února v 15.00

Kde: Kulturní centrum Vratislavice, Liberec

Proč přijít: Bojí se vaše děti čertů? To někdy nemusí být na škodu, ale ti, kteří vystupují v tomto představení jsou hodní a užijete si s nimi spoustu legrace. Jste zváni na zábavné odpoledne plné písniček a soutěží pro malé čertíky a ďáblíky.

Vinařský bál

Kdy: sobota 24. února ve 20.00

Kde: Kulturní dům Beseda, Hrádek nad Nisou

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: První hrádecký vinařský bál nejen pro všechny milovníky vína, ale i ostatní, kteří se chtějí bavit. Co by to bylo za vinařský bál bez vína, muziky a dobré zábavy? Po celý večer si budete moci se sklenkou kvalitního vína od moravských vinařů užít dobré zábavy, ke které určitě přispěje i hudební skupina Servis & Vokap pod vedením skladatele scénické a filmové hudby Miroslava Vobořila a k dobré náladě přispěje bezpochyby i hudební duo Flaškinet, které rozezvučí svůj unikátní lahvový hudební nástroj. O zábavu se postará i loterie do které budou zařazeny všechny vstupenky. Každá vstupenka má tedy šanci na výhru některé z cen.

Motorismus 70. - 80. let

Kdy: neděle 25. února v 10.00

Kde: Technické muzeum, Liberec

Proč přijít: Motoristická přednáška spojená s diskusí, která je věnovaná motorismu 70. a 80. let. Zapálení odborníci s vámi budou diskutovat na toto téma a zpravidla předvedou i zajímavý model, o kterém s vámi zasvěceně pohovoří.

František Štorm: Libero

Kdy: probíhá do 26. května

Kde: Severočeské muzeum, Liberec

Proč přijít: Výstava akcentuje především volnou tvorbu, která se paralelně odvíjí vedle ostatních Štormových aktivit již mnoho let. Vedle výrazných knižních ilustrací vznikají i fantaskní malby a grafiky. Přírodní a mytologické se zde přelévá v halucinatorních barvách, figurální motivy všemožných tvorů prorůstají do větvících se organických ornamentů. Typograf, grafický designér, malíř, grafik a v neposlední řadě hudebník František Štorm patří mezi naše nejvýraznější osobnosti výtvarné scény. Mimo svou domovinu je nejznámější svými písmy. Střešovická písmolijna (Storm Type Foundry) je pojem, jenž rezonuje ve světě typografie coby banka kvalitních výtvarně laděných písem s velkým rozsahem použití.

