Kam vyrazit? Víkend na Českolipsku bude patřit hlavně masopustům

ČESKOLIPSKO

Nový Bor o víkendu rozproudí brazilský karneval. Zdroj: Deník/Jiří Čejka

Masopust v duchu brazilského karnevalu

Kdy: pátek 9. a sobota 10. února

Kde: Nový Bor

Proč přijít: Novoborský masopust v duchu brazilského karnevalu se chystá s plnou parádou na dvoudenní oslavu plnoletosti. Přinese letní pláž s palmami, sníh, koktejly, tanečnice samby i maškary. Narozeninová oslava vypukne v pátek v Městském divadle. Zahraje na něm česko-latinskoamerická kapela Condurango herečky Báry Hrzánové společně se stálicemi novoborského masopustu bubeníky Tam Tam Batucady. Gejzír energie podpoří tanečnice a tanečníci vyhlášené Vibrasil Samba Show s evropským renomé ale třeba i ukázka brazilského bojového umění capoiera, která v sobě zahrnuje boj, tanec, hru a hudbu. Návštěvníky rozehřejí míchané nápoje, chuťové buňky podráždí brazilské speciality. Párty završí brazilská kapela BR-CZ hrající Roda de Sambu. Součástí slavnostního večera bude vernisáž výstavy studentů Stavební fakulty ČVUT a brazilského velvyslanectví v Praze. Na velkoformátových fotografiích představí největší urbanistický počin 20. století – brazilskou metropoli Brasília. V sobotu se oslavy přesunou do ulic. Ve 13.30 se dá do pohybu průvod maškar v čele s bubeníky, Novoborskými mažoretkami, chůdaři, kejklíři, tanečnicemi samby a s každým, kdo bude mít chuť se zapojit. Průvod vyjde od Městského kina směrem na náměstí Míru a bude ho uzavírat Dixieland Joker´s band. Na náměstí si letos poprvé návštěvníci vychutnají karnevalové rytmy na letní pláži s palmami. A slibujeme, že dodáme i teplo. Novinkou bude fotostěna a ochutnávka řady brazilských a masopustních specialit. Ani v letošní objednávce pořadatelů nechybí kupa "brazilského" sněhu pro recesistický závod na lyžích, v němž se bude poprvé soutěžit o masopustní pohár starosty města Nový Bor. I letos se může zapojit i široká veřejnost, a to buď na vlastních běžkách nebo bude několik párů k zapůjčení na místě. K tomu bude hrát na pódiu pražský dixielandový Joker´s band, brazilská BR-CZ Roda de Samba s tanečníky z Vibrasil Samba Show či tanečním klubem Boráček.

Mimoňský masopust

Kdy: sobota 10. února v 9.00

Kde: náměstí 1. Máje, Mimoň

Proč přijít: Jste srdečně zváni na tradiční oslavy Masopustu v Mimoni, kde je pro vás program připraven již od rána. Čekají vás stánky s masopustními dobrotami, teplými nápoji na zahřátí, ale také stánky s keramikou, šitými výrobky a spoustou dalšího. Ve 13 hodin vystoupí děti z mateřských školek a místních škol. Ve 13.30 vám odpoledne zpříjemní hudbou kapela Staropražští pardálové. V 15.30 vypukne rej masopustních masek v podání Folklórního souboru Šafrán a následovat bude maškarní průvod městem. Součástí letošních masopustních oslav bude vůbec poprvé staročeský zvyk spojený s masopustem – Pohřbívání Basy. Začne v 16.30.

Dokský a starosplavský masopust

Kdy: sobota 10. února v 10.00

Kde: náměstí Republiky, Doksy a hasičská zbrojnice, Staré Splavy

Proč přijít: Tradiční průvod masek z dokského náměstí do Starých Splavů, kde vás u hasičské zbrojnice čeká zajímavý doprovodný program a dobroty od mistra řezníka. Zahrají kapely Krbové sdružení a Vladimír.

Masopust v Zákupech

Kdy: sobota 10. února ve 12.00

Kde: Kulturní dům, Zákupy

Proč přijít: Průvod masek bude mít svůj start i cíl u Kulturního domu. Průvod městem proběhne s několika zastávkami, kde se budete moci občerstvit. Na konečné zástavce na vás budou čekat vepřové hody a stánkový prodej, odkud si masopustní dobroty přinesete i domů. Od 15 hodin začne hudební program - Vladimír Walda Nerušil - revival Waldemara Matušky.

Lusatian Grass a Blue Eyes

Kdy: sobota 10. února v 18.00

Kde: klub U bílýho černocha, Česká Lípa

Za kolik: Lusatian Grass je skupina, která se nechává inspirovat americkou hudbou jako jsou old-time, gospel, bluegrass a hillbilly. Navazuje na v U.S.A. velice rozšířenou tradici „rodinných“ vícegeneračních uskupení. Prezentují se převážně vlastními písněmi v angličtině. Repertoár však přirozeně zahrnuje i typický bluegrassový materiál a americké tradicionály (vlastní jak pro country tak jazz music). Kapela existuje už více než 20 let a vydala již 11 CD. Kapela Blue Eyes vznikla v roce 2000. Repertoár tvoří vlastní české texty balené do melodií bluegrassové klasiky, ale zazní i vlastní tvorba.

Saša

Kdy: sobota 10. února ve 20.00

Kde: klub Píchlá nota, Doksy

Proč přijít: Svébytná písničkářka, harmonikářka a textařka Saša Niklíčková zahraje písně ze své poslední desky Zmačkaná žena a přidá i něco navíc. Saša je umělkyně, která zaslouží pozornost ve všech směrech. Její texty mají značnou nápaditost, hlas podmanivé kouzlo a úhel svobodného ženského pohledu na život je v její tvorbě rozpoznatelný a inspirující.

Sloupský masopustní průvod, Sloup v Čechách.Zdroj: archiv

Brnišťský masopust.Zdroj: archiv

Dubský masopust.Zdroj: archiv

Ples města Stráž pod Ralskem.Zdroj: archiv

Výstava Fischel - lesk a bída je první výstavní akcí Vlastivědného muzea a galerie v sezóně 2024 a jejím tématem je existence mimoňské továrny na ohýbaný nábytek.Zdroj: archiv