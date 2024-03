LIBERECKO

Koncert kapely O5 a Radeček.Zdroj: Deník/Petr Krňávek

O5 a Radeček – Hory Tour

Kdy: pátek 8. března od 19.00

Kde: Bunkr Music club Liberec

Za kolik: 390/490 korun

Proč přijít: Oblíbená kapela zahraje své největší hity a samozřejmě také hymnu všech horalů Hory, která vystoupala do hitparádových výšin a získala Českého slavíka v kategorii píseň roku. Hostem večera bude muzikant Voxel. Určitě to bude stát za to, protože co se stane na horách, to zůstane navždy v nás!

Cyrano z Bergeracu

Kdy: pátek 8. března v 19.00

Kde: Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

Za kolik: od 190 korun

Proč přijít: Divadelní hra Edmonda Rostanda Cyrano z Bergeracu je uváděna již více než sto let na divadelních jevištích celého světa. Díky svým nádherným textům a tragikomické zápletce doposud uchvacuje diváky všech generací. Smích, dojetí, aplaus a pak vášnivé diskuze o tom, který z představitelů Cyrana za poslední léta byl nejlepší, patří již neodmyslitelně k tomuto básnickému dramatu. Je až s podivem, že dramatický příběh plný poezie zůstal skryt před zraky baletních tvůrců a jen pár se jich pokusilo dílo ztvárnit pohybově. Možná je to množstvím úchvatných veršovaných textů, které vedlo k pochybám, zda je vůbec možné dílo převést do taneční podoby. Nicméně slavný francouzský choreograf Roland Petit se o to pokusil a s hudbou Mariuse Constanta a kostýmy Yves Saint Laurenta tak v roce 1959 spatřilo světlo jeviště první baletní zpracování Cyrana. Výčet dalších verzí je velmi omezený, za zmínku stojí snad ještě uvedení ve Würzburgu v roce 2013 v choreografii Anny Vity, které se stalo divácky velmi oblíbené. Liberecké publikum má teď možnost seznámit se s pravděpodobně nejmladší inscenací Cyrana na světě, která měla premiéru v Innsbrucku v roce 2022 v choreografii Filipa Veverky. Mistr Veverka své dílo přepracoval přímo na míru libereckému baletnímu souboru.

Ivana Lomová: Ticho

Kdy: pátek 8. března (do 26. května)

Kde: Oblastní galerie Liberec - Lázně, Liberec

Proč přijít: Obrazy Ivany Lomové odrážejí realitu pozorovatele, často s mírně ironickým komentářem, nezřídka s pocitem vděku a někdy zase s lehce chladným odstupem. Kompozice jejích obrazů jsou kompozice vašich vlastních pohledů – vidí to, co vidíte i vy. A když se dívá malířka, díváte se i vy. Vaše zkušenost dlouhé cesty vlakem se prolíná se zkušeností zachycenou na plátně a přetavuje se do jakéhosi obecně platného zážitku, do symbolické scény. Už nevnímáte, jestli vlakem cestuje malířka, nebo vy. Podřimující cestující s krajinou ubíhající za oknem se stávají symbolem pro cestu jako takovou. Nevnímáte, zda jste u okna stáli vy, nebo malířčin příbuzný – okno se stává průsečíkem vašich žitých zkušeností, symbolem prodloužení pohledu, ale také symbolem samoty, soustředění a lehké melancholie.

Josef Baier: Sound shapes

Kdy: pátek 8. března (do 26. května)

Kde: Oblastní galerie Liberec - Lázně, Liberec

Proč přijít: Významný rakouský autor monumentálních děl do veřejného prostoru Josef Baier (1951) představí v bazénové hale Oblastní galerie Liberec svou kineticko-zvukovou instalaci Hörkurven (2017), v níž rozpohybovaná kyvadla rozezvučují precizně vyladěné zvukové trubice. Zvuková kompozice je provázána s vizuálním vjemem – vlnící se drahou pohybujících se kyvadel. V dalších prostorech galerie bude prezentován širší kontext Baierovy tvorby – abstraktní geometrická díla propojující estetickou rovinu s filozofickou a matematickou inspirací, instalace vztahující se ke čtyřem hlavním živlům, zvuková díla i hravá kinetická tvorba.

Květy jara

Kdy: pátek 8. března (do 7. dubna)

Kde: Botanická zahrada, Liberec

Proč přijít: Na jarní výstavě budou k vidění jarní cibuloviny - bledule, sněženky, krokusy, ale také narcisy, hyacinty nebo modřence a samozřejmě spousta druhů tulipánů. 8. března - v den zahájení výstavy navíc slavíme Mezinárodní den žen a v botanické zahradě se k oslavám přidají 10% slevou na vstupné pro něžné pohlaví. Sleva platí pro vstupenky zakoupené přímo na pokladně botanické zahrady.

Svatební veletrh Liberec

Kdy: sobota 9. března od 10.00 do 17.00

Kde: Grandhotel Zlatý Lev Liberec

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Plánujete svatbu? Přijďte načerpat inspiraci a najít dodavatele na váš den na největší svatební akci na severu Čech. Koho můžete na veletrhu potkat? Svatební koordinátorky, krásná svatební místa, květinové dekorace, fotografy a kameramany. Co můžete vyzkoušet? Snubní prsteny, svatební šaty, profi líčení i účes, sladké i slané dobroty cateringu a mnoho dalších. Chybět nebude bohatá tombola. Těšit se můžete i na přehlídku svatebních šatů a další zajímavý program.

Na kus řeči s Terezou Kostkovou

Kdy: sobota 9. března v 17.00

Kde: kino, Hodkovice nad Mohelkou

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Jste zváni na povídání se známou herečkou, moderátorkou, matkou a dcerou slavných rodičů – Terezou Kostkovou.

O kouzelné dýni

Kdy: neděle 10. března v 10.00

Kde: Kulturní centrum Vratislavice, Liberec

Proč přijít: Nedělní dopoledne vám i vašim dětem zpříjemní loutková pohádka Štěpánčina divadélka pro naše nejmenší.

Maškarní párty pro děti

Kdy: neděle 10. března od 15.00

Kde: KC Vratislavice 101010

Proč přijít: Milujete masky, párty a zábavu? Tak si nenechte ujít naši letošní Maškarní párty, která se uskuteční v neděli v prostorách Kulturního centra 101010 ve Vratislavicích. Děti se mohou těšit na sportovní i nesportovní úkoly, dětskou diskotéku, malování na tvář a spoustu další zábavy. Hlavním překvapením bude Bublinková show, se kterou se představí kouzelník Kubula. Vstupenky budou možné zakoupit až na místě.

Divadlo u dvou Kašparů

Kdy: neděle 10. března v 16.00

Kde: Knihkupectví a antikvariát Fryč, Liberec

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Dva kašpaři Bobo a Jojo mají mezi sebou pořád nějaké „třenice“, ale protože jsou dobří přátelé, vždycky se usmíří. Jejich jednotlivé výstupy propojují klaunky Koblihová a Svíčková. Představení pro malé, větší, i největší. Každý si najde to své – ale především tu není nouze o legraci.

