Adriana Holanová z Varnsdorfu už od dětství milovala zpěv a hudbu. Plánovala hrát na hudební nástroje a věnovat se tanci, ale osud tomu chtěl jinak. „V šesti letech se mi přihodil úraz, který nakonec vyústil v deset operací a trvalé následky v podobě nehybnosti prstů a zápěstí. Na hraní na nástroje jsem mohla zapomenout, stejně tak jako na profesionální tanec,“ svěřila se.

Po střední škole zamířila na 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, kde na ni ale dotíral neodbytný pocit, že by měla být někde jinde. „Ve druhém ročníku jsem věděla, že pokud tam zůstanu déle, pravděpodobně už ze školy neodejdu. Lidé mi říkali, že mám dělat hudbu jako koníčka, mně se ale ta představa nelíbila,“ popsala další cestu Holanová.

SEN REALITOU

Rozhodla se všem dokázat, že tento riskantní krok neudělala zbytečně. „Začala jsem se učit na nástroje, alespoň v míře, ve které mi to moje postižení ruky dovolovalo, a našla si lektora zpěvu. Začali jsme spolu skládat hudbu a on mě obrovsky inspiroval svým přístupem k ní. Univerzita Berklee se postupně stávala mým snem, i když jsem si nebyla jistá, zda jsem si ten cíl nedala až moc vysoko,“ řekla studentka hudby.

Píle se vyplatila a Adriana loni ve svých 26 letech úspěšně složila přijímací zkoušky na Berklee College of Music. Najednou se začalo zhmotňovat to, co si vždy přála a čeho chtěla dosáhnout. „Krátce po přijetí jsem natočila video a dala na YouTube pod názvem Všechno je možné. Bylo to potvrzení toho, že pokud si něco opravdu moc přejeme a uděláme k tomu dostatečné množství kroků, může se to splnit,“ je přesvědčená.

Nicméně na ni čekal další problém v podobě finanční náročnosti studia. Školné za první ročník, které činí téměř milion korun, se jí podařilo zaplatit díky veřejné sbírce a rodinné půjčce. „Druhý ročník je ve hvězdách. Veřejná sbírka nadále běží, pracuji a hledám cesty, jak dál,“ řekla.

Studenti mohou jeden semestr, popřípadě jeden ročník absolvovat na pobočce ve španělské Valencii. Zbytek musí dostudovat už v americkém Bostonu. Holanová si atmosféru kampusu ve Valencii zamilovala, stejně jako přístup profesorů. Jak sama přiznává, momentů, kdy byla „dole“, je dost. „Beru je jako součást cesty a často jako výzvu nebo test, jak moc opravdu chci dělat to, co dělám. K plnění snů patří úspěchy i selhání,“ doplnila zpěvačka.

DALŠÍ PLÁNY

Na liberecký koncert, který proběhne v pondělí 29. července v Okolo Café, se těší. Na návštěvníky čekají nejenom její písně, ale vlastně celý životní příběh dokreslený právě hudbou. „Snad se podaří vytvořit harmonii mezi raciem nakrmeným příběhy a srdcem posíleným hudbou,“ doufá.

A co se týká budoucnosti? „Mé plány se odvíjí v rámci dnů a týdnů. Jsem ráda, že mohu sdílet hudbu s lidmi a těším se na první koncert s kapelou, který proběhne na začátku září ve Varnsdorfu,“ odpověděla hudebnice.

Instagram: https://www.instagram.com/adrianaholan/

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=flmjDGwetDY