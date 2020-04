Letos se akce měla konat po patnácté a proběhnout ve 28 městech České republiky. „Jelikož je datum konání akce navázáno na historické datum, nelze připomínku přesunout na později. Proto jsme se rozhodli k odvážnému kroku a připomínku nevinných obětí rasového pronásledování za druhé světové války přesunout do virtuálního prostoru na internetu a sociálních sítích,“ napsali organizátoři z Institutu Terezínské iniciativy všem, kteří se letos plánovali zapojit.

Místo setkání na veřejných místech – synagogách, náměstích a knihovnách – se tak symbolický akt odehrál pomocí videokonference na stránkách Institutu Terezínské iniciativy. Připojit se mohl každý, kdo chtěl jména obětí přečíst on-line v reálném čase.

Druhou možností, jak se zúčastnit, bylo nahrát video, na němž dotyčný přečetl jména obětí, na sociální sítě a opatřit je hashtagem #ctujmenanajomhasoa. Díky tomuto označení jsou videa pro každého uživatele snadno dohledatelná a neztratí se tak v záplavě informací na Facebooku a Twitteru.

„Přesouvat akci na jiný termín nemá smysl. Bylo by to jako přesunout Velikonoce. My jako Židovská obec Liberec nic nepořádáme,“ řekl Michal Hron za Židovskou obec v Liberci. „Bude záležet na každém z nás, jestli se připojí individuálně. Zúčastnit se není povinnost Židů. Já to vnímám tak, že je to určené spíše pro většinovou společnost. Je důležité, abychom si oběti připomínali a lidé se dozvěděli, k čemu došlo a proč,“ dodal.

Historii Židů v Liberci pak pro publikaci, která každoročně doprovází Veřejné čtení jmen obětí holokaustu, připomněla Lea Květ. „Připojujeme se proto, abychom vrátili jména těm, kterým vše sebrali od majetku, jména až po životy samotné. Aby se nezapomnělo. V Liberci sahá židovské osídlení až do 15. století,“ připomněla Lea Květ a přiblížila tragickou historii.

„I přes různá restriktivní opatření počet židovských obyvatel narůstal, v roce 1889 byla v centru Liberce postavena velká synagoga, vypálená nacisty v listopadu 1938. Před druhou světovou válkou bylo v Liberci registrováno cca 1 400 osob židovského původu, z nichž většina zahynula v ghettech a vyhlazovacích táborech. Po válce se z původního počtu vrátilo pouze 37 osob,“ doplnila.

Den holocaustu a hrdinství je dnem vzpomínání na oběti holocaustu. Připomíná výročí povstání ve varšavském ghettu 19. dubna 1943. Konkrétní den se určuje podle židovského kalendáře, a proto vychází každý rok na jinou dobu.