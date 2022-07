V letošním roce se ve stanici vylíhla tři káňata lesní a dva puštíci obecní. Adoptivní páry poštolek obecných odchovaly devět osiřelých mláďat. Všechna ptáčata jsou postupně vypouštěna zpět do volné přírody v okolí stanice.

„Archa je v rozsahu služeb pro odchycená a nalezená zvířata v Libereckém kraji unikátní. Zvířatům s různým druhem hendikepu tu dávají příležitost k životu. Odchovaná mláďata jsou jen dokladem výborné péče,“ sdělila náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje Květa Vinklátová.

Letos si ve stanici připsali velký úspěch, a to když tam zahnízdili puštíci obecní. Tři zraněné sovy už léta obývají společnou voliéru s hendikepovanými orly královskými. „Je to poněkud neobvyklá sestava, která vznikla z kapacitní nouze, ale jejich soužití je bezproblémové. Přesto nás nikdy nenapadlo, že by puštíci měli chuť hnízdit,“ řekla vedoucí záchranné stanice Ivana Hancvenclová.

Překvapení pracovníci už na jaře našli ve voliéře jejich vejce a všichni tři puštíci se nastěhovali do hnízdící budky, kterou jim připevnili na stěnu. „Netušíme, kdo jsou rodiče a kdo teta či strýček. Celou dobu totiž všichni bydleli v budce pohromadě,“ popsala kuriózní situaci Hancvenclová. Nyní se tato mláďata připravují na vypuštění do volné přírody.

Daří se tam i hendikepovaným káňatům lesním, která pravidelně hnízdí od roku 2016, doposud se v záchranné stanici vylíhlo osmnáct káňat. Letos takto odchovaná vypustili do volné přírody tři.

Adoptivní rodiče

To fyzicky postižené poštolky během tří hnízdících sezón odchovaly celkem dvanáct mláďat. V letech 2019 a 2020 ale chovný pár uhynul a zbývajícím poštolkám, které jsou v Arše trvale umístěné, se nikdy nepodařilo snést oplozená vejce. Zhostily se však role adoptivních rodičů pro mláďata.

„Pokud se do stanice dostanou velmi malá poštolátka ještě v úplně bílém ochmýření a naše poštolky v tu dobu sedí na vejcích, byť neoplozených, je skoro vyhráno. V takovém případě je totiž můžeme pod naše hnízdící poštolky podložit. Letos byl přísun těchto mláďat zcela neobvyklý a naše dva adopční páry se dost zapotily,“ osvětlila Hancvenclová s tím, že celkem poštolky odchovaly devět osiřelých mláďat.

Vedoucí záchranné stanice zavzpomínala na první neobvyklý odchov. Jeli pro dospělou poštolku, která spadla do bazénu. Než uschla a mohla být vypuštěna, snesla v přepravce vejce. „To jsme podložili našemu hnízdícímu páru. Jaké bylo naše překvapení, když se po měsíci vylíhlo mládě,“ podotkla.

Později se do Archy dostalo osm dalších malých poštolek, které krátce po vylíhnutí přišly o rodiče. Všechna tato mláďata hendikepovaní dravci úspěšně odchovali a pracovníci Archy je nyní v průběhu léta postupně navrací zpět do volné přírody.

„Vypouštěná mláďata jsou označena speciálními kroužky. Díky nim mohou pracovníci stanice jedince rozpoznat, pokud by se v důsledku zranění znovu dostal do lidské péče,“ dodala mluvčí Zoo Liberec Barbara Tesařová.

Liberecká Archa poskytuje pomoc hendikepovaným volně žijícím zvířatům, kteří jsou v důsledku zranění, nemoci či jiných okolností dočasně či trvale neschopni přežít ve volné přírodě. Loni její pracovníci uskutečnili 539 výjezdů k odchytům a přijali 1933 zvířat. Zpět do volné přírody se podařilo vypustit více než polovinu z nich.

Vzácný host

Letošním vzácným hostem se stal v červnu lelek lesní, který pobyl ve stanici pět dnů. Pacient se tam dostal poté, co si nejspíše narazil křídlo a nebyl schopen letu. Nálezci ho náhodou spatřili ležícího uprostřed louky.

„Jedná se o silně ohrožený druh, málokdy v záchranných stanicích vídaný. Za dobu fungování naší stanice se jednalo o čtvrtého přijatého lelka,“ upřesnila vedoucí záchranné stanice. Lelek se naštěstí vzpamatoval a už se opět pohybuje volně v přírodě.