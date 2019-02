Severní Čechy - Děti ze Speciální základní školy Pod Parkem na Severní Terase se každý den srdnatě perou s nepřízní osudu. Vy nyní máte ideální šanci pomoci jim v jejich boji!

Výtěžek charitativní akce pomůže dětem ze Speciální školy Pod Parkem. | Foto: Šárka Pailová

Už v pondělí odstartuje na okresních webech Deníku v Ústeckém a Libereckém kraji Velká charitativní aukce, jejíž výtěžek bude věnován Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením, tedy dětem z této školy, na nákup speciálních rehabilitačních a relaxačních pomůcek.

Iniciativa přišla od sportovců

Velká charitativní aukce proběhne v Deníku podruhé a stejně jako loni je doprovodnou akcí k futsalovému turnaji Lokomotif Cup. Jeho třetí ročník se uskuteční 19. prosince.

„Naše škola je ráda za jakoukoliv finanční podporu. Spolupráce s FC Lokomotif je ale o to cennější, že iniciativa přišla přímo od sportovců, navíc se opakuje. To nás mile překvapilo," přiznává ředitelka Speciální základní školy Pod Parkem Martina Brhelová.

Organizátorům turnaje, jehož hlavním partnerem je Ústecký deník, se za předchozí dva roky povedlo vybrat téměř 41 tisíc korun. „Většina z nás pochází z Ústí nad Labem, máme město rádi a sportujeme zde každý den. Cítíme proto povinnost pomáhat svému okolí a jsme rádi, že můžeme alespoň trochu zpříjemnit život dětem, které to nemají jednoduché," vysvětlil jeden z pořadatelů Pavel Přibyl.

Spolupráci se sportovci oceňuje i speciální pedagožka Šárka Pailová. „Díky nim jsme dětem mohli pořídit věci, na které škola neměla peníze. Za loňský příspěvek jsme nakoupili několik druhů speciálních manipulačních panelů a kuličkodrah, které jsou vhodné pro děti s různými druhy postižení. Tyto panely jim pomáhají rozvíjet zrakové vnímání, jemnou a hrubou motoriku či koncentraci pozornosti," vysvětlila.

O využití rozhodnou odborníci

Třetí ročník turnaje proběhne v prosinci, už od pondělí ale můžete dětem pomoci i vy. Stačí se zúčastnit Velké charitativní aukce, která bude probíhat na webových stránkách všech Deníků v severních Čechách. Získat v ní můžete například podepsané dresy fotbalistů či hokejistů, fotorámeček, sportovní oblečení, knihy či permanentky.

A na co vybrané prostředky půjdou letos? „Rádi bychom získali vybavení pro děti s těžkými psychiatrickými diagnózami a s poruchou autistického spektra. O tom, na co konkrétně peníze půjdou, ale nechám rozhodnout odborníky. Právě specializovaní pedagogové, kteří jsou s dětmi v každodenním kontaktu, totiž sami nejlépe vědí, co je vhodné pro děti s danou diagnózou," vysvětlila ředitelka školy Martina Brhelová.

„Přála bych si dětem zařídit speciální relaxační místnost se světelnými efekty. Řada z nich má totiž takové poruchy, že nedokáží samy odpočívat, přitom denně vydají mnohem více energie než zdravé děti," dodala na závěr Pailová.