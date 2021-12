Konec Quick Busu byl na konci listopadu velkým problémem pro řadu lidí, kteří jezdí ze Šluknovska pravidelně do Prahy do škol nebo za lékařem. Od 12. prosince sice jezdí z regionu do hlavního města čtyři páry autobusů, jen jeden z nich ale zajíždí do Rumburku. „Rada mne pověřila, abych vyzval Liberecký kraj, aby potřebnou dopravu objednal. Pokud by to nešlo, jsme připraveni to objednat a zaplatit,“ řekl krajský radní pro dopravu Marek Hrabáč (ANO).

Podle vedoucího odboru dopravy ústeckého krajského úřadu Jindřicha Fraňka by kraj měl za prodloužení spojů na Šluknovsko ročně zaplatit jeden milion korun. Na této částce jsou oba úřady předběžně domluvené. Nevznikla by nová linka, ale současné autobusy z Prahy na Českolipsko by zajížděly až do Šluknovského výběžku. Na základě mezikrajských dohod je objednávání této dopravy na straně Libereckého kraje. Ten zajišťuje objednávku například i na osobní vlaky z Liberce do Děčína nebo z Liberce do Varnsdorfu.

Autobusů ani vlaků v kraji neubude, na některých linkách nastoupí noví dopravci

Podle návrhu smlouvy s Libereckým krajem by měl být rozsah dopravy stejný, jaký zajišťoval do konce listopadu bez dotací Quick Bus, tedy až sedm spojů denně. Dopis na liberecké hejtmanství vyrazil tento týden, další kolo jednání by se mělo konat příští týden. Pokud vše půjde podle představ Ústeckého kraje, měly by znovu začít jezdit autobusy mezi Šluknovskem a Prahou v dostatečném počtu na začátku příštího roku.

Quick Bus skončil na této lince s posledním listopadovým víkendem. Liberecký kraj mu totiž dal pro příští rok licenci, která mu neumožňovala nabírat cestující od Svoru dál směrem na Prahu. Taková licence nedávala majiteli dopravní firmy Rostislavu Boškovi smysl, proto se rozhodl provoz linky ukončit.

Na podporu obnovy přímého autobusového spojení Šluknovska a Prahy vznikla také elektronická petice, pod kterou se do čtvrtečního dopoledne podepsalo 360 lidí. Řada z nich připojuje ke svým podpisům také vzkazy.

Přímé spojení Šluknovska s Prahou končí. Autobusy vyjedou v neděli naposledy

„Quick je zavedená firma, vybudovaná lidmi, kteří v době, kdy na nás všichni kašlali, udělali spolehlivý spoj!!! Liberecký kraj mne nemile překvapil svým krokem, jak zničil fungující firmu a nyní vystupuje jako zachránce. Toto jsem opravdu od kraje, jenž má hejtmana, kterého jsme Libereckým záviděli, nečekala. Je to nesmírně podlé,“ napsala například uživatelka, která se podepsala jako Romana Seifertová.

Další petenti se pak přidávají s tím, že autobusy do Prahy často využívali. „Vyzkoušela jsem přestup na vlak v Děčíně, časy jsou nedostatečné, zrovna tak v Liberci. Lidi jezdí do práce, škol, zdravotních zařízení. Pro starší a nemocné stresová situace,“ přidala se Blanka Bouzková.