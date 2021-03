Epidemie koronaviru zasáhla řadu profesí. Někteří zaměstnanci přešli na home office, pro jiné se toho moc nezměnilo a nadále pracují tak, jak byli zvyklí. Pak tu je ale skupina lidí, kterým epidemiologická situace a bezpečnostní opatření znemožnily vykonávat práci. A jedním z nich je i Tomáš Dědek.

Classic Man Barber Shop aktuálně zeje prázdnotou, zákazníci přišli o možnost zarelaxovat si v holičském křesle a musí se o své vousy a vlasy postarat sami. Jedním z místních zaměstnanců je Tomáš Dědek, který musel na nějaký čas břitvu odložit. Koronavirová epidemie a s ní spjaté finanční dopady pro něj přišly v tu nejnevhodnější chvíli. „Špatně jsem si to načasoval. To málo, co jsem měl našetřeno, padlo na stěhování a zařizování nového bytu,“ svěřil se mladý Liberečan.

Jeden čas se snažil přivydělat formou brigád. Teď už nemá tolik příležitostí, tak se musel uskromnit a nedočkavě vyhlíží zlepšení situace a znovuotevření barber shopu. Nicméně o tom, že by změnil profesi, zatím neuvažuje. „Dělat barbera mě naplňuje, je to kreativní práce. Baví mě práce s lidmi a největší radost mi udělá proměna a spokojenost zákazníka,“ zdůraznil.

Udržuje kontakt se svými kolegy a nadále sleduje fotky a videa zachycující úpravy vousů na sociálních sítích. Známí se na něj obracejí s tipy, jaké si pořídit holicí strojky a další prostředky na úpravu porostu. Dodnes vzpomíná na krátká období, kdy měl barber shop otevřeno. „Byl to masakr. Zájem byl obrovský, museli jsme prodloužit pracovní dobu a stříhali jsme i o víkendech,“ dodal Dědek s tím, že nejvíce mu chybí osobní kontakt.

Snaží se vyhýbat chmurným myšlenkám a v tom mu pomohl i nový koníček v podobě otužování. Věnuje se mu delší dobu, přibližně dva roky. Začínal nejdříve sprchováním ve studené vodě, ale letos se konečně odhodlal vyzkoušet ponoření do přírodní vody. Oblíbil si liberecké Lesní koupaliště. „Většinou chodím sám, na chlad jsem už zvyklý, tak se nemusím bát šoku ze studené vody. Ale připojil se ke mně bratr, který se mnou vyrazí občas o víkendu,“ upřesnil Dědek. A proč si vybral zrovna otužování, které se stává čím dál populárnější? „Baví mě posouvat hranice sebe sama v něčem alespoň trochu extrémním. Je to pro mě takové vybočení z každodenní rutiny a má to bonus v podobě pozitivního dopadu na zdraví,“ odpověděl na otázku otužilec.

Chybí motivace

Co mu na aktuální situaci dále vadí, je uzavření posiloven. Zvykl si na určitý standard cvičení, kterého doma nedosáhne. „Trochu chybí motivace. Člověk si jde zaběhat či si doma zacvičí s vlastní vahou, ale ten efekt není takový. Musím se přiznat, že jsem i trochu přibral,“ dodal se smíchem barber.

Sám v minulosti prodělal nákazu koronavirem, která měla lehčí průběh. Čtyři až pět dní pociťoval bolesti hlavy a svalů, únavu a na tři týdny ztratil chuť a čich. „Rozhodně jsem neměl pocit, že umřu. Naštěstí jsem relativně aktivní člověk a mám dobrou imunitu,“ uzavřel.