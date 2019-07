Karel Gott tu oslaví své osmdesátiny. Objeví se tu také švédská kapela Europe. A Václav Neckář si vynahradí loňský koncert, který postihla průtrž mračen. Objeví se tu také švédská kapela Europe. A zahrají i stálice pop scény. Slovenská kapela No Name je jednou z nich.

Václav Neckář | Foto: Deník / Karel Pech

Vy a letní festival Benátská! s Impulsem? Proč jste se rozhodl zde vystoupit?

Na Benátské už jsme několikrát hráli a jezdíme sem rádi. Minulý rok se nám naše vystoupení nepodařilo odehrát kvůli nepřízni počasí. Začátek koncertu

Tublatanky, která měla hrát před námi a byla již připravená na podiu, byl odložen kvůli velké průtrži a silnému větru. Hrozilo totiž zřícení pódia. Všichni jsme s ohledem na bezpečnost museli tento prostor opustit, a když se živly uklidnily, řešilo se dodržení časového plánu. Pořadatel byl v časové tísni, protože naše vystoupení mělo právě začínat. Dohodli jsme se tedy, že Tublatanku, když už je připravená k vystoupení, přeci nepošleme zpátky do Bratislavy. Jediné logické řešení bylo to, že jsme náš čas dali k dispozici kolegům ze Slovenska a my jsme jeli do Prahy. S pořadatelem jsme se dohodli, že na Benátské vystoupíme příště, tedy letos.