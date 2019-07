České fanoušky si získala především svým hitem Čím to je. Vznikla před 23 lety v Košicích, založila ji trojice bratrů Timkových Ivan, Roman a Igor. „Je příjemné vidět, že i v Liberci jsou našinci bráni jako vlastní,“ říká jeden z trojice, Igor Timko.

Proč jste se rozhodli vystoupit na Benátské v Liberci?

Místa a města se stávají oblíbenými právě díky lidem, kteří nám jejich návštěvy zpříjemňují. V Liberci máme přátele, a to nejen na festivalu Benátská! s Impulsem. Dokonce jsme nedávno stihli zaběhnout na hokejový zápas s nastávajícími manželi, jež mne požádali, abych je přijel oddat. Navíc historicky za zdejší „Tygry“ hráli mnozí Slováci: Radivojevič, Lašák… Takže je super vědět, že v Liberci jsou našinci bráni jako vlastní.

Vybavují se vám nějaké vzpomínky na vaše poslední zdejší vystoupení?

Ano, zmiňovaní hokejisti naběhli po koncertě do naší šatny, takže zábava byla nejen během hraní, ale i po něm.

Máte nějaký vztah k Liberci či Libereckému kraji? Máte nějaký zážitek, který se k tomuto regionu váže?

Naše návraty do Libereckého kraje jsou opodstatněné. Nám se tady líbí! Máme odsud dlouholetého právníka, na lyžích jsme mnohokrát sjeli Ještěd, odehráli jsme koncerty v kulturáku, Areně i v minulosti právě na Benátské.

Posluchači se už na vás těší. Na koho se těšíte ze svých kolegů vy?

Vždy se snažíme si vychutnat koncerty kolegů. Alespoň ty, kteří hrají před námi a po nás. Když jsme na Benátské hráli naposledy, tak se nám přihodilo ale opačné garde… Kapela Status Quo nás prostřednictvím pořadatele festivalu požádala, abychom si s nimi vyměnili pořadí a vystoupili až po jejich koncertu, protože pospíchali s odjezdem mimo Českou republiku. Bylo logické, že jsme služebně starším a slavnějším kolegům vyšli vstříc. Nakonec jsme se ale po našem koncertě dozvěděli, že nikdo ze Status Quo neodjel hned, ale naopak si náš hudební set užili, podívali se na celý a natáčeli si ho, takže to potěší.

Jak si vysvětlujete obrovskou popularitu slovenských umělců hudebníků, herců v České republice?

Z úhlu pohledu kapely No Name je to velmi pozitivní. Známe ale i další slovenské kolegy, kteří to u vás, za řekou Moravou, zkoušejí roky a odezva je minimální nebo nulová.

Čím si to vysvětlit?

Je to alchymie, kterou nikdy nikdo dopředu přesně nenaplánuje. Univerzální recept na to, jak uspět v Čechách neexistuje. No, my ho samozřejmě známe, ale návod je jen pojmenováním ingrediencí, ale je nutné je smíchat to je to hlavní a v principu nejdůležitější.

Jak si představujete ideálně strávené léto a co na něm máte nejraději?

Jasně, že nejlépe strávené léto je na festivalu Benátská! S dokonalým zázemím, bez mobilu, s pivečkem a za doprovodu skvělé hudby.

Kdysi byly velmi populární takzvané dotazníkové rozhovory, které přibližovaly slavnou osobnost. Takže: Co nejraději jíte a pijete?

Jsem všežravec a všepijec, takže je mi to v podstatě jedno.

Jak nejraději trávíte volný čas?

S rodinou. Cokoliv, jakákoliv aktivita, ale s rodinou!!!!!

Co právě posloucháte a čtete?

Poslouchám všechno. Nevyhýbám se žádné hudbě. Aktuálně čtu od Gustava Husáka Vzestupy a pády kniha, která je jakýmsi propletencem jeho životopisu, archivních materiálů z různých zdrojů a rozhovorů. Snažím se pochopit dobu minulou, prostředí a podmínky, za jakých okolností jsme byli schopni vykonávat tohle a tamto… Je zarážející, jak lidé hodnotí situace bez ohledu na to, v jakých podmínkách se museli v dané době rozhodnout ostatní.

Co právě teď chystáte a připravujete?

Chystáme nové CD.

Nejlepší rada, kterou jste kdy dostal?

Žij a nech žít.

Mohl byste pozvat návštěvníky na festival Benátská! s Impulsem?

Pojďte!