Organizátor adventních trhů v Liberci, které byly letos kvůli pandemii covidu značně omezeny, přišel letos s novinkou s názvem Betlémské malování s Ježíškem. Do soutěže se zapojily stovky dětí, jejichž úkolem bylo nakreslit jakoukoliv postavičku z betléma. Organizátoři jim nestanovili žádné limity, malovat mohly děti podle své fantazie. Pokud se rozhodly o obrázek podělit a zaslaly ho do soutěže, může se stát, že jejich postavička se stane součástí malovaného betléma na adventu v příštím roce. „Nejlepším autorům obrázků, které vybere odborná porota, město Liberec věnuje ceny, mezi nimiž nebudou chybět produkty od lokálních výrobců nebo poukazy od poskytovatelů různých sportovních a volnočasových zážitků a aktivit,“ řekl organizátor trhů v Liberci Ondřej Červinka. Dodal, že se děti mohou těšit třeba na poukazy do bazénu, do trampolínového centra, na vstupenky na festival animovaného filmu nebo na lyžování.

Zdroj: Deník„Budou tam také rozmanité workshopy, na kterých se mohou naučit různé řemeslné či výtvarné techniky. Jednou z atraktivních cen bude určitě i rodinné vstupné na hokejové utkání,“ doplnil Červinka s tím, že obrázky děti mohou zasílat až do 23. prosince.

Na Ježíška se těším, dostanu kolo a překvapení, říká Jan Sedlák mladší

Do soutěže se zapojila i malá Bára z Liberce, která obrázek nakreslila sama, s jeho odesláním do soutěže jí ale pomohla maminka Jana. „Barunka moc ráda kreslí, papír a pastelky prakticky nepustí z ruky, takže jsem ji řekla, jestli nechce zkusit nakreslit Ježíška. Souhlasila a hned se pustila do práce,“ vysvětlila Jana z Liberce, která o akci Betlémské malování s Ježíškem řekla i svým známým a ti se také zapojili. „Přišlo mi to jako dobrý nápad. Každý impuls, jak namotivovat děti je dobrý. Navíc, když jsme řekli našim klukům, že obrázek nakreslila i jejich kamarádka Bára, jsme v nich probudili trochu soutěživosti,“ řekla Deníku maminka dvou kluků Markéta. Dodala, že se jí líbil i nápad, že se autor nebo autorka nejlepšího obrázku bude moci podílet na betlému, který bude vystaven na trzích v Liberci příští rok. „Děti by se mohly přijít podívat na svůj výtvor. Věřím tomu, že by se i leccos nového naučily,“ dodala Markéta. Její starší syn Ondra, kterému je 9 let, přistoupil k výzvě zodpovědně. „Nejdřív jsem si rozmyslel, co bych mohl nakreslit, zkusil si to na papír a pak už maloval na ostro. Docela by mě zajímalo, co kreslili ostatní,“ vysvětlil Ondra.

Všechny soutěžní obrázky si mohou lidé prohlédnout na webu www.trhyvliberci.cz.