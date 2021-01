Zatímco lyžařské areály musí z nařízení vlády zůstat zavřené, stále více lidí propadá kouzlu běžkování. Cílem turistů a milovníků zimních sportů se staly i Lužické hory, které nabízejí více než 100 kilometrů tras.

O víkendu nepraskaly ve švech jen Bedřichov a Jizerské hory, živo bylo i na Lužické magistrále. „Nástupní místa byla velmi vytížená a parkoviště přeplněná. Do vyšších poloh jezdí nejen běžkaři, ale i pěší turisté a rodiny s dětmi za sněhem. Takové množství aut a návštěvníků v Lužických horách nepamatuji,“ popsal situaci předseda sportovního klubu Ski Polevsko a koordinátor běžeckého lyžování v Lužických horách Jan Šmíd.

S návalem počítají i tento víkend a dělají opatření. Obec Polevsko rozšířila počet odstavných ploch. Nově mohou zájemci kromě parkovišť na Jedličné a U Kapličky využít plochy u základní školy, na návsi u obecního úřadu či hospody na křižovatce nebo u sjezdovky. „V případě naplnění hlavních nástupních míst budeme odklánět auta sem. Jednáme i se zástupci Libereckého kraje na zajištění úklidu sněhu z parkoviště na Šébru. Po dohodě bude situaci v Lužických horách sledovat i policie,“ vyjmenoval opatření Šmíd.

Víkendová situace překvapila i pracovníky společnosti Silnice LK, která zajišťuje údržbu krajských komunikací II. a III. tříd a některé úseky I. tříd. Právě nerespektování vyhrazených míst pro parkování představuje ten největší problém. „Pokud auto stojí podél komunikace, musí sypač výrazně zpomalit, aby odlétající kameny nepoškodily stojící auta. Při malé rychlosti je navíc účinnost odklízení sněhové pokrývky z komunikace v podstatě nulová. Sníh se za autem vrací zpět na komunikaci,“ upřesnil Denis Tomáš ze Silnic LK.

Mezi nejvytíženější nástupní místa na Lužickou magistrálu patří Jedličná a tzv. Kaplička mezi Polevskem a Práchní, dále parkoviště na Šébru/Stožeckém sedle a u chaty Luž. „Pokud se lidé chtějí vyhnout davům, mohou zvolit méně frekventovaná místa jako Horní Prysk, nyní neplacené parkoviště u Panské Skály na Práchni nebo střed obce Polevsko za hospodou. V okolí Horní Světlé doporučuji nástupy U Jána nebo Kaufmannova buku,“ řekl předseda klubu.

Podle Šmída hraje značnou roli i aktuální epidemie koronaviru. Bezpečnostní opatření totiž zúžila výběr možností, jak trávit volný čas. „Lidé pochopitelně hledají jiné aktivity. A tou nejjednodušší je trávit čas venku, ať už pěšky nebo na lyžích. Když je dostatek sněhu, lidé vyměňují boty za běžky a z běžeckého lyžování se tak stává doslova masový sport,“ poznamenal. „Počasí této aktivitě rozhodně přeje. Z toho mám radost,“ dodal.

V sobotu poprvé vyjely do akce skútry a až na dvě výjimky jsou úseky připraveny. V revírech Klíč a Luž probíhá totiž těžba kůrovcového dřeva. „Snažíme se co nejméně omezit lyžaře, ale zpracovat ho musíme,“ podotkl lesní správce českolipské oblasti Lesů ČR Miroslav Švihlík. Lužické hory patří k oblastem, kde se nejvíce těží stromy napadené kůrovcem. Loni to bylo okolo 170 000 kubíků. „Na vytěžených místech dochází k přirozené obnově smrků, ale plánujeme tam také vysadit buky, břízy a další listnáče,“ doplnil Švihlík.

Lyžařský oddíl připravil pro letošní sezónu několik novinek. Pokud bude dostatek sněhu, poprvé v historii se strojově upraví páteřní trasa Lužické magistrály, tedy z Práchně přes Jedličnou na Novou Huť a odtud dále ke Kaufmannovu buku, pod Ptačinec a k chatě Luž. Vzhledem k nařízení saské vlády není možné využívat stopy na německé straně. „Během měsíce vyjde trhací mapa běžkařských tratí a dalším významným počinem je stavba lávky na Šébru,“ zmínil Šmíd.

Investorem stavby za přibližně 18 milionů korun je Ústecký kraj a dodavatelem firma Silnice a mosty Česká Lípa. „Návazná cesta pro pěší, cyklisty a běžkaře směrem na Novou Huť a dále na Svor je v režii Libereckého kraje, kde dojde k úpravě turistických tras tak, aby lépe navazovaly na lávku a zároveň byly pro turisty atraktivnější,“ přiblížila záměr ředitelka spolku Lužické a Žitavské hory Marie Kárová.

V poslední době se ukazuje, že hory v Libereckém kraji nedokážou pokrýt v hlavní sezóně zájem návštěvníků. Nejsou nafukovací. „Do budoucna se v hlavní sezóně, ať už letní nebo zimní, asi neobejdeme bez určitých regulací v přetížených místech chráněných oblastí a národních parků,“ zdůraznil koordinátor běžeckého lyžování v Lužických horách.

O bezmála 100 kilometrů lyžařských tratí v Lužických horách se nyní stará osm subjektů. Mezi ně patří Ski Polevsko, obec Okrouhlá, obec, Prysk, SK Polevsko, obec Nový Oldřichov, pan Raiter z Kamenického Šenova a pan Horák s paní Doskočilovou Horní Světlé. Mají k dispozici sedm sněžných skútrů, jednu čtyřkolku se sněžnými pásy a jednu rolbu. Samotná údržba přijde ročně na 300 tisíc korun, jednotlivým obcím je platí Liberecký kraj prostřednictvím Svazku obcí Novoborska.