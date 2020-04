Její šperky zdobí významné osobnosti kulturního i politického života. Kvůli pandemii koronaviru je ale podnik nyní bez práce.

„Všechny obchody, do kterých dodáváme bižuterii, byly zavřené. Zásilky do Asie, kam vyvážíme naše výrobky, neodešly. Bižuterie je v současné době zbytné zboží a já nemám pro lidi práci,“ líčí stav Kopalová Rynešová. Přesto nepřestává myslet pozitivně. „Kdo chce tvořit, tvořit nepřestane,“ dodává.

Přesně v tomto duchu se postavila k situaci, kdy firma přišla o odbyt. Vymyslela projekt Rouškobraní aneb Hrajeme si. „Začalo to jako určitá forma revolty proti nutnosti nosit roušky,“ vysvětluje, jak přišla s nápadem na bižuterní ozdoby ústenek. „Zákazníci se toho chytli a my vyrábíme ozdoby na roušky už víc než měsíc. Lidé dají v současné době na symboly, takže jsme vyrobili srdce, anděly, čtyřlístek nebo smajlíky. Díky tomu, že nevyrábíme na sklad, což teď nemá smysl, se můžeme věnovat návrhům přímo od lidí,“ popisuje ředitelka.

Jak to funguje? Zákazník si například namaluje vlastní návrh a z toho pak v dílně Kopalová Rynešová vytvoří společně s pasířkou šperk. Vzniklé ozdoby si mohou lidé prohlédnout a objednat na e-shopu firmy, který se stal pro Šenýr prozatímním zdrojem příjmu. „Každý den přijde objednávka, i když malá, a já jsem za ni vděčná,“ dodává šéfka společnosti.

Na pomoc státu se firma nespoléhá. Podle Kopalové Rynešové nevyužije ani možnost odkladu nájemného, sídlí totiž v městských prostorách, ani pomoci z dotačních programů vypisovaných ministerstvem. „Kdybych později měla platit více nájmů naráz, byla by to pro mě větší přítěž, než ho zaplatit nyní. Do programu pro podnikatele jsem se zkoušela přihlásit, ale třikrát mě systém vyhodil s tím, že už je částka vyčerpaná. Tak jsme si raději zařídili úvěr v bance,“ říká ředitelka.

Přiznává, že už v rámci úspor musela propustit jednu zaměstnankyni. Pokud se situace brzy nezlepší, bude muset propouštět dál. „Chybí nám turisté, kteří tvoří značnou část našich zákazníků. Jsme prakticky závislí na turistickém ruchu, který nyní neexistuje. Další část našeho odbytu tvoří svatební salóny, kdy připravujeme šperky pro nevěsty. Část svateb se ale přesouvá, protože se mohou konat pouze v omezeném počtu. Jsme vděční za všechny, kteří nyní podporují českou tradiční výrobu a drží nás tak před krachem,“ vysvětluje Kopalová Rynešová, která je už pátou generací v rodinné firmě. Podle ní jde o největší krizi, jakou firma zažila, tedy kromě znárodnění, které potkalo jejího dědečka Josefa Ryneše v roce 1951.