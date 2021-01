Lyžařské vleky a lanovky sice nyní stojí, navzdory vládním opatřením se ale na svazích tvoří davy lidí. Lidé ale často vstupují na uzavřené sjezdovky. Podle provozovatelů vleků se tam i hromadí.

„Nebudu volat policii, ale když vidím, kolik lidí jezdí na bobech a sáňkách, bez roušek, popíjejí, je mi líto zdravotníků,“ poznamenal provozovatel horského areálu U Čápa v Příchovicích u Kořenova Vlastimil Plecháč.

Lidé se spouští na saních a bobech i na sjezdovkách, kde leží tuny technického sněhu. Záchranáři i provozovatelé vleků přitom varují, že technický sníh je záludný.

„Úrazy ze sáňkování jsou srovnatelné s autonehodami. Od lékařů máme zprávy, že to jsou nárazy do stromů, do tvrdých překážek. Málokdo si uvědomuje, že technický sníh má úplně jinou strukturu, je tuhý a opravdu na něm není možné zabrzdit klasicky zabořením pat do sněhu,“ přiblížil člen horské služby a náměstek ředitele Sportovního areálu Harrachov Vlastislav Fejkl.

Vážný úraz amatérského bobisty se na uzavřené sjezdovce stal už o prvním víkendu roku 2021. Čtyřicetiletý muž na plastovém bobu vyletěl v plné rychlosti z uzavřené sjezdovky na Tanvaldském Špičáku.

„Najel na jednu z hromad, které byly na upravované dráze, vylétl a dopadl zády do odvodňovací strouhy,“ uvedl zasahující člen Horské služby Jizerské hory Martin Dyntr.

V posledních dnech eviduje horská služba hned několik podobných úrazů. „Uzavřené sjezdovky jsou nyní doslova přeplněné sáňkaři s bobisty. Pro jízdu na těchto prostředcích nejsou ovšem určeny a sjezd, především pak v době údržby, je nebezpečný,“ upozornil náčelník Horské služby Jizerské hory. David Savický.

Na problém upozornila i Asociace horských středisek, která volá po otevření sjezdovek. „Je třeba zastavit chaos, který panuje ve skiareálech v posledních dnech, kdy návštěvnost je enormně vysoká, ačkoliv sjezdovky jsou pro lyžařské účely uzavřeny. Chování návštěvníků je zdravotně rizikové, způsobují škody na majetku,“ přiblížila předsedkyně asociace Kateřina Neumannová.

Pokud se podle asociace nepodaří urychleně otevřít lyžařské areály a nastavit adekvátní kompenzace, povede to u mnohých ke krachu. „Jsou motorem horských středisek, zaměstnávají 45 tisíc převážně místních obyvatel, což povede k závažným sociálně – ekonomickým problémům celých horských regionů,“ vysvětlila asociace na svém webu.

Na běžky? Horor

Uvědomělejší milovníci zimních sportů o víkendu vyrazili na běžky. Někdy to ale bylo martyrium. Tratě Jizerské magistrály byly zvláště v okolí Bedřichova lidmi doslova ucpané. „Skupiny až deseti chodců přes stopu celou cestu. Dnes to bylo asi nejhorší poježdění, co pamatuji za dvanáct let,“ přiblížil Liberečan Jan, který Jizerskou magistrálu využívá pravidelně.

Nával překvapil i někdejší reprezentantku v běhu na lyžích Zuzanu Kocumovou. „Po dlouhé době jsem se zkusila davům vyhnout a jela na noční lyžování. Můžu říct, že jsem byla v šoku. Na vzdálených místech, třeba kolem Knajpy, skoro pusto prázdno. Ale kolem Bedřichova? Parkoviště i večer plné, od Hřebínku tak jednolitý proud světýlek, že jsem myslela, že jsem se namíchala do neoficiálního Night Light maratonu. Dospělí, děti, malinké děti… Tohle jsem opravdu v životě nezažila,“ popsala na sociálních sítích.