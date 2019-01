Teplice /ROZHOVOR/ - Získat korunku královny krásy, stát se slavnou modelkou a procestovat celý svět. K přiblížení se tomuto snu mají dívky další příležitost. V sobotu 10. března se v Teplicích koná casting na MISS CZECH REPUBLIC 2018.

V soutěži krásy pro dívky ve věku od 17 do 25 let nerozhodují jen výška a míry, porotci se zaměřují také na půvab osobnosti a sympatie.

„Casting se uskuteční v obchodním centru Olympia Teplice, zápis dívek začíná v 16 hodin. Stačí si vzít občanský průkaz, koktejlové šaty, boty na podpatku, dvojdílné plavky, tmavé džíny a přidat dobrou náladu,“ láká odvážné dívky zakladatelka a ředitelka soutěže Taťána Makarenko.

Do dubna proběhne ve větších městech po celé republice 11 castingů. V Ústeckém kraji se uskuteční v Teplicích. Hraje nějakou roli to, že jste na Teplicku, konkrétně na gymnáziu v Dubí, studovala?

Castingy v Teplicích mám ráda. Už jen proto, že vždy pozvu maminku, abych se s ní mohla vidět. V Teplicích byl casting na naši soutěž naposledy před třemi lety, předloni to byl Chomutov a loni Most. Musím říci, že slečny jsou na severu Čech krásné.

Dva castingy v Plzni a v Praze už máte za sebou. Jste spokojena s jejich průběhem a účastí dívek?

Jsem spokojená, že je o castingy zájem a že se dívky hlásí právě do naší soutěže. Ještě je tolik castingů, že si netroufám tvrdit, že už jsme viděli vítězku. To nechávám na dívkách, jak se ukážou, a nikdy nedělám závěry dopředu. U mě se bojuje až do posledního dne před finále, kdy se rozhodnu, která za mě vyhraje.

Máte nějakou radu pro dívky, jež se na casting teprve chystají, aby se vyvarovaly chyb, které udělaly jejich předchůdkyně?

Nebýt rychlá na mole, aby si je porota stihla dobře prohlédnout. Je to jejich čas prezentace. Přijít v dobré náladě a usmívat se. Být svá a nebát se, že když nemám zkušenosti, tak nepostoupím.

Za osm let pořádání soutěže krásy máte mnoho zkušeností. Je ještě něco, co vás dokáže překvapit?

Lidská hloupost.: (smích) Ve všech odvětvích jsou konkurenční boje a v mém oboru obzvlášť, jelikož se bojuje o post té nejlepší soutěže. Nevadí mi konkurence, vítám ji. Ráda bojuji, ale čestně tím, že ukážu, co umím já. Nemám ráda podplácení, intriky, žaloby. Tak uvidíme, jak moc budu muset bojovat. Jsem tvrdá holka a rozhodně se nebojím.

Vaše dívky se umisťují na předních pozicích ve světových soutěžích krásy, jsou úspěšné v modelingu. Z čeho máte největší radost?

Že má soutěž pro děvčata smysl. Ráda s námi spolupracují i po skončení smlouvy a stále se vídáme na akcích i mnoho let po skončení jejich ročníku. Velmi mi záleží na děvčatech, jejich uplatněních a vnitřním i kariérním růstu. Ráda bych vybudovala soutěž, která bude mít smysl i pro celou republiku. Přeci jen je to reprezentace naší krásné země ve světě a věřím, že jsem ji společně s dívkami za těch pár let opět o kousek posunula v odvětví modelingu, a to právě díky jejich úspěchům na světových soutěžích.

Start nového ročníku soutěže je pro vás jistě nejnáročnějším obdobím roku. Zvládáte přitom udělat si čas sama na sebe, relaxovat, jít si zacvičit?

Nejnáročnější je období před přímým přenosem. To je opravdu hodně stresu a vše musí být perfektně připravené. Tam se chyby neodpouští. Čas sama na sebe nemám nikdy. Horko těžko si udělám čas na cvičení či na kosmetiku. Relax vidím ve spánku, kterého však také moc není. Ale soutěž mě baví a naplňuje, jen je to opravdu fulltime job celý rok.

MISS CZECH REPUBLICSoutěž v roce 2010 založila Taťána Makarenko pod názvem Miss Face, letos ho změnila na MISS CZECH REPUBLIC 2018. Čtyři vítězky z deseti finalistek budou reprezentovat ČR na světových soutěžích, vyhrají byt k užívání v Praze, osobní automobil a další hodnotné ceny. Výtěžek z finálového večera a sbírky spojené se soutěží poslouží České neonatologické společnosti.