5000 kilometrů v křídlech! Až na pobřeží Atlantského oceánu nedaleko města Joal u Dakaru doletěl čáp černý okroužkovaný v Českém Švýcarsku. V Senegalu jej vyfotili ve druhé polovině února, nyní je pravděpodobně už na cestě zpět do Evropy. Jedná se o nejvzdálenější potvrzený výskyt ptáka pocházejícího z Českého Švýcarska.

Čáp černý vyfocený na pobřeží Atlantiku v Senegalu. | Foto: Se svolením NPČS

Na pobřeží Atlantiku vyfotil čápa s číslem 67PP 19. února Jean-Marie Dupart, jeho ornitologické hlášení bylo následně předáno Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR.

Čáp černý na hnízdě v Podskalí.Zdroj: Se svolením NPČSČápa okroužkovali ornitologové Pavel Benda, Václav Sojka a Václav Šena. „Ti mládě okroužkovali v červnu 2022 na skalním hnízdě v národní přírodní rezervaci Kaňon Labe nedaleko Podskalí u Děčína,“ uvedl mluvčí Správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.

Čáp z Podskalí se vylíhnul v roce 2022 spolu se dvěma dalšími sourozenci na skalním hnízdě v národní přírodní rezervaci Kaňon Labe. Mimořádně plaší čápi černí běžně hnízdí na stromech, v oblasti Českého Švýcarska jim však terén umožňuje i hnízdění na skalních římsách.

V místech, kde je to možné a pro ptáky bezpečné, ornitologové mláďata kroužkují. Značení umožňuje další monitoring ptáků. Kroužky jsou navrženy tak, aby kódy bylo možné odečíst z větší vzdálenosti.

Vzdálenost letu čápa ze severu Čech až na pobřeží Afriky.Zdroj: Screen Deník, (www.cs.distance.to)

Pohlaví kroužkovaných mláďat nelze v době kroužkování zjistit, obvykle ho lze určit až v během dalších pozorování daného jedince. „Čápi černí, ale i sokoli stěhovaví nebo výři velcí, u nás dostávají svou šanci vyvést mláďata především díky tomu, že návštěvníci respektují jejich životní prostor a poskytují jim to základní, co ze strany člověka poskytnout lze. A to je klid. Pak také můžeme společně sdílet radost, třeba právě z poznatků o dalších životních cestách zdejších mláďat,“ řekl ředitel správy národního parku Petr Kříž.

Chráněné druhy ptactva

Čápi černí patří spolu se sokoly stěhovavými či výry velkými ke zvláště chráněným druhům, pro které Správa Národního parku České Švýcarsko každoročně vyhlašuje na období od 1. března do konce července takzvané dočasně chráněné plochy.

Opatření se vztahuje na bezprostřední okolí hnízd v Národním parku České Švýcarsko i v CHKO Labské pískovce a spočívá v omezení vstupu návštěvníkům. Hnízdiště jsou viditelně označena informačními tabulkami a vymezovacími páskami, aby se jim lidé mohli vyhnout a ptáky během hnízdění nerušit.

V národním parku České Švýcarsko se kromě jeho klidových území jedná o dalších 15 lokalit, v CHKO Labské pískovce pak o dalších devět míst. Opatřením nedochází k žádnému omezení průchodu návštěvníků po značených turistických trasách. „To, že se u nás čápům, sokolům, výrům i dalším druhům daří vyvádět mláďata v dostatečných počtech, je společným úspěchem i vizitkou ohleduplnosti nás všech.

České Švýcarsko a Labské pískovce jsou rozsáhlou oblastí, v mnoha případech by se zranitelným druhům nepodařilo zajistit potřebný klid bez každodenní pomoci dobrovolných strážců při dohledu nad uzavřenými lokalitami nebo bez ohleduplnosti lezců, kteří informace o známých hnízdech šíří do své komunity a hnízdním lokalitám se v citlivém ročním období vyhýbají,“ ocenil přístup většiny lidí fotograf, ornitolog a strážce národního parku Václav Sojka.

