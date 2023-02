Výlety po Českém Švýcarsku bylo možné donedávna plánovat jako okruhové cesty. Tedy že nebude nutné vracet se tou samou cestou zpět. To ale po kůrovcové kalamitě a požáru neplatí, řada cest je kvůli bezpečnosti návštěvníků uzavřená. Kraj chce proto v rámci podpory cestovního ruchu nabídnout řešení, které by návštěvu národního parku mělo zpříjemnit.

Edmundova soutěska zůstane zavřená. Hrozí tam pády stromů i kamenů

„Na základě jednání s národním parkem a obecně prospěšnou společností České Švýcarsko jsme dostali požadavek na zajištění rychlých autobusových spojení. Cílem je, aby se turisté mohli pěšky dostat k některému z turistických cílů a zpět ke svému autu shuttlem,“ řekl náměstek hejtmana pro cestovní ruch Jiří Řehák. Tomu se podařilo v pondělí 13. února pro tento záměr získat v krajské koalici politickou podporu, zavedení nových spojů musí ještě schválit krajská rada a zastupitelstvo.

Pro začátek budou takzvané shuttly jezdit v půlhodinovém taktu, spojovat by měly Meznou, Mezní Louku, Hřensko, Janov a Hájenky. Zkušební provoz by měl trvat dva měsíce, poprvé by měly autobusy vyjet v dubnu. Následně kraj vyhodnotí vytíženost těchto spojů a podle toho rozhodne o jejich případném pokračování. „Nyní stojíme před logistickým problémem. Protože politická vůle je, ale sehnat nyní dva malé autobusy a dva řidiče je složitá věc,“ dodal Řehák.

Kyjovské údolí je nepřístupné, musí z něj vyvézt více než deset tisíc stromů

Je to další služba veřejné dopravy, kterou se kraj a obecně prospěšná společnost snaží České Švýcarsko zatraktivnit a přesvědčit návštěvníky, aby k cestám do národního parku využívali především veřejnou dopravu. Do Hřenska například v sezóně jezdí autobusy každých 30 minut, využít je možné také vlaky do Schmilky a následně přívoz do Hřenska. Přes zimu letos poprvé jezdila třikrát denně linka 434 přes celý národní park.

Podle odhadů by nové spojení mělo vyjít na přibližně dva miliony korun na sezónu. Podle Řeháka má kraj představu, že by se na jeho financování výrazně podílela Správa Národního parku České Švýcarsko.

Vysoké škody po požáru

„Ústecký kraj za námi zatím s tímto požadavkem oficiálně nepřišel. Až se tak stane, tak o tom povedeme debatu. Museli bychom to řešit s kolegy na Ministerstvu životního prostředí,“ předestřel možný vývoj ředitel správy národního parku Petr Kříž. Podle něj je ale třeba si uvědomit, že správa parku bude v příštích měsících investovat značné peníze do obnovy trvale udržitelného cestovního ruchu v Českém Švýcarsku. Náklady na likvidaci popožárových škod správa odhaduje na 110 až 120 milionů korun.

Do začátku sezóny by se mělo také podařit zprůchodnit Mlýnskou cestu, po které je možné dojít od Tří pramenů na Meznou. Nově by zde měla vzniknout propojka, která umožní také zkrácení cesty na Mezní Louku. „Tento okruh umožní plynulejší průchod návštěvníkům mezi těmito místy a zároveň budou procházet relativně atraktivní lokalitou se zajímavými výhledy,“ řekl Petr Kříž. Tato cesta by měla po nezbytně nutnou dobu sloužit jako náhrada za Gabrielinu stezku, která je po požáru kvůli bezpečnosti uzavřena. Na skalách nad stezkou je několik tisíc nebezpečných stromů, nejistý je také stav skalních bloků, které mohou hrozit zřícením.