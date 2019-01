Severní Čechy - Parta nadšenců zřejmě našla nejvyšší vodopád na světě. Potvrdí to na další výpravě, kam se vypravili i s geodety?

Tugela Falls | Foto: illabirinto.com

Který vodopád je na světě nejvyšší? Podle oficiálních údajů Salto Angelo ve Venezuele, podle Martina Šíla z Kadaně Tugela Falls v jihoafrické republice. Se svou cestovatelskou skupinou se to pokusí konečně dokázat.

TENTOKRÁT VĚDECKY

Bude to již druhý pokus, tentokrát naostro. Při první výpravě naměřili cestovatelé výšku vodopádu přes kilometr, což by na světový primát bohatě stačilo. Tehdy trojčlenná výprava změřila vodopád pomocí GPS a barometrického výškoměru. Svůj výsledek zaslali do internetové světové databáze vodopádů (www.worldwaterfalldatabase.com). Na přepsání žebříčků to ale zřejmě nestačilo.

Teď proto chtějí vzít na černý kontinent geodety, aby vodopád padající z vrcholků Dračích hor přeměřili přesnou vědeckou metodou. Místní cestovatelé tak opravdu mohou přepsat učebnice zeměpisu. A o své výpravě také plánují natočit film.

MŮŽETE PŘISPĚT…

Jenže dostat geodety k vodopádu není věc jednoduchá ani levná. Proto cestovatelé v čele s Martinem Šílem před pár dny spustili kampaň, pomocí které chtějí na svou výpravu vybrat peníze od dárců. Zvolili k tomu crowdfundingový portál hithit.com a cílová částka je 195 tisíc korun. Jde o kompletní náklady na výpravu od letenek až po pronájem geodetických přístrojů přímo v Africe.

„Zároveň je ale pro nás hledání peněz prostřednictvím Hithit také ukazatelem, jestli je nápad opravdu tak skvělý, jak se zdá nám," dodává k tomu Martin Šíl.

Lidé mohou přispívat ještě třicet dní a cestovatelé za finanční dary nabízejí nejrůznější dárky. Samozřejmě odstupňované podle výše daru.

Za dvě stovky vám pošlou z Afriky pohled, za dva tisíce přivezou africkou brandy a za sedmdesát tisíc můžete jet s výpravou… Obecně platí, že nižší částky jsou určené hlavně pro soukromé osoby, vyšší pak cílí převážně na firmy.

Kampaň funguje tak, že pokud se do daného termínu nevybere kompletní cílová částka, všechny příspěvky se vrátí dárcům.

Nikdo se tak o své peníze bát nemusí.

Další informace najdete na hithit.com, hledejte pod heslem Tugela Falls, nebo na webu Deníku, kde jsou všechny odkazy včetně videoupoutávky.