Nové ambasadorky cestovního ruchu pro letošní rok má Liberecký kraj. Jsou to influencerky Naomi Adachi a Andrea Antony. Po celý rok se budou věnovat propagaci míst přitažlivých pro turisty a zážitků v regionu.

Naomi Adachi, která reprezentuje cílovou skupinu mileniálů, představí tři výlety zaměřené na gastronomické zážitky a pohodové výlety. Andrea Antony se bude soustředit na rodiny s dětmi a nabídne tipy na rodinné výlety. „Snažíme se využívat takových informačních kanálů, které konkrétní cílové skupiny využívají. Pro mladé je doporučení influencerů podstatným zdrojem inspirace,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestoní ruch Libereckého kraje.

První výlet s Naomi Adachi zamířil do Jizerských hor, konkrétně Jablonce nad Nisou a Liberce. Jeho cílem bylo zdůraznit výhody online vstupenky eLpass, díky které mohla influencerka navštívit Botanickou zahradu Liberec a Severočeské muzeum v Liberci.

Naomi také nezapomněla navštívit oblíbené gastro podniky. V Liberci ochutnala speciality v Mikyně a v Jablonci nad Nisou zavítala do proslulé Pralinqy. Součástí výletu byla i návštěva rozhledny Císařský kámen, odkud se návštěvníkům naskýtá pohled na Ještědský hřbet, Liberec, Jablonec nad Nisou, jižní svahy Jizerských hor, západní Krkonoše a Český ráj se zříceninou Trosky.

První výlet s Andreou Antony se uskuteční v první polovině června, kdy se influencerka vydá do Krkonoš, konkrétně do Harrachova. V rámci programu bude mít možnost navštívit to nejlepší z jeho blízkého okolí, jako je například rozhledna Štěpánka nebo Čertova hora.

Naomi Adachi a Andrea Antony budou i nadále v průběhu roku objevovat krásy Libereckého kraje a sdílet své zážitky s veřejností. Jejich další výlety budou postupně k vidění na sociálních sítích Region Liberec.

