Zdravotníci jsou podle primáře Tomáše Vacka už hodně unavení. Primář si je přesto jistý, že současnou covidovou vlnu nemocnice zvládne. „Na jaře bylo více lidí, kteří nám pomáhali. Zvláště studenti medicínských oborů nám ohromně pomohli,“ uvedl Vacek. V rozhovoru pro Deník také řekl, že ve vážném stavu kvůli covidu končí stále mladší ročníky a také na datech jasně dokazuje, že očkování proti tomuto viru výrazně zabírá.

Jak to momentálně v jablonecké nemocnici vypadá?

V tuhle chvíli máme otevřeny dvě neintenzivní covidové stanice a tři stanice intenzivní péče pro covidové pacienty. Počet vážných průběhů je ale menší než v únoru, březnu letošního roku. Dnes se staráme o 13 pacientů ve vážném stavu, vrchol byl, pokud si dobře vzpomínám 26, 28. V té nejhorší době pak bylo v naší nemocnici přes sto pacientů s covid-19. To už bylo na hranici kapacity špitálu. V tu chvíli byla uzavřena všechna oddělení, pomáhali nám vojáci, medici.

Online reportáž

Pomohlo podle vašich zkušeností očkování? Protože počet pozitivně testovaných je obdobný jako na jaře.

Očkování jednoznačně zabírá, pomáhá nemocnicím. Má to dvě roviny. My už umíme říci, že i když u nás skončí naočkovaný pacient, průběh onemocnění je dalece mírnější. Zvládne průběh nemoci s tím, že nepotřebuje intenzivní péči, což by před naočkováním nebylo možné. A na druhou stranu, všech třináct pacientů ve vážném stavu jsou lidé bez očkování. Takže ano, očkování pomáhá člověka ochránit. Když se očkovaný nakazí a dostane se do nemocnice, skoro s jistotou se vyhne intenzivní péči.

Co byste vzkázal lidem, kteří se nechtějí nechat očkovat?

Nerad vydávám nějaké apely, ale data ze světa jsou jasná. Očkování funguje. Máte vysoký tlak, cukrovku, obezitu? Jste v rizikové skupině. Očkování vás s vysokou pravděpodobností ochrání od závažných stavů. Neočkování považuji zvláště u rizikových skupin doslova za hazard se zdravím a životem. A to nevidím jen ze světových dat, ale i ze vzorku našich pacientů, tak to je. Znovu opakuji, že v Nemocnici Jablonec neleží ani jeden očkovaný pacient s těžkým průběhem covid-19. To o něčem hovoří.

Je pravda, že do nemocnic se s covidem dostávají stále mladší ročníky?

Tím, že starší generace jsou proočkované, dostávají se do nemocnice mladší ročníky. Protože covid-19 se chová jako jakýkoli jiný virus. Prostě si hledá populaci, na které by se mohl uchytit. Proto napadá mladší. U nás v nemocnici jsou pacienti padesátníci, čtyřicátníci i ve velmi závažném stavu. Zemřel nám pacient ve věku 32 let, s vedlejší diagnózou, kterou ale trpí možná šedesát procent populace. Kdyby byl očkovaný, s velkou pravděpodobností rovnající se jistotě, přežije. A zřejmě by ani nebyl v nemocnici.

Měli bychom se spojit a ne se urážet, říká zdravotní sestra z Jablonce

Po sociálních sítích se ovšem šíří plno „zaručených“ informací, že vakcína nezabírá. Jak vnímáte fake news, která se na epidemii koronaviru nabalují?

Já jsem, myslím si, docela klidný člověk. Fake news jsou obrovský problém. K lidem se dostává spousta protichůdných informací. Takže člověk, který neví, jak to chodí ve zdravotnictví, se v nich může těžko orientovat. Nevím, kdo může věřit tomu, že ve vakcínách jsou čipy, to snad každý, kdo má všech pět pohromadě umí vyhodnotit. Co mně nejvíce vadí a dotýká se mě to osobně, jsou smyšlenky, že v nemocnicích nikdo s covidem neleží, že se fotografují jen figuríny, najatí herci.

Zdroj: DeníkNěkteří lidé věří tomu, že si nemocnice covidové pacienty vymýšlejí, protože za péči o ně dostávají více peněz než za běžný režim. Zaznamenal jste to?

Na rovinu. Na začátku epidemie byla péče o covidové pacienty hrazena pojišťovnami velmi dobře. Nicméně pro nemocnice to neznamenalo žádnou výraznější finanční injekci, protože na druhou stranu je zavřená operativa. A ono je to pak plus mínus s penězi stejně. Dnes jsou bonusy za covidové pacienty minimální. Prostě jde o další výmysl.

Setkáváte se také v současné době se zvýšenou agresivitou pacientů a jejich blízkých? V některých nemocnicích s tím mají velký problém.

Osobně jsme se tady u nás v Jablonci s nějakou zvýšenou míru agresivity pacientů nesetkali. To, že dochází ke konfliktům třeba mezi příbuznými pacientů a zdravotnickým personálem, je fakt. To se ale s nástupem covidu nezměnilo. Ani k lepšímu, ani k horšímu.

Kvůli covidu se zastavily plánované operace. Trápí vás to?

Mě lidsky drásá to, že se musí sahat do běžné péče, do operativy i prevenčních programů, což je děsný průšvih do budoucna.

Nejčastější fámy o covidu: Zdravotní sestry a lékaři páchají sebevraždy

Myslíte si, že se dalo této podzimní vlně onemocnění covid-19 předejít?

Asi přijít musela, takhle koronavirus funguje, ale nemusela být tak masivní. Další vlny zase zcela jistě přijdou. Otázka je, jak to zatíží nemocnice a vlastně i chod republiky. Jestli narážíte na proočkovanost, tak ano, pokud by bylo očkováno, dejme tomu, 90 a ne 60 procent populace, mohla být ta zátěž daleko nižší a mohli jsme se věnovat další práci. Třeba proočkované Portugalsko hlásí zvyšující se počty nakažených, ale proto, že jsou očkovaní, nemocnice fungují v podstatě v běžném režimu. Což je zásadní.

Bude s námi koronavirus už navždy?

S vysokou pravděpodobností s námi covid-19 bude léta. Zřejmě se z něj stane podobná infekce jako chřipka. To znamená, že budou měsíce, kdy počty nakažených budou stoupat, jindy zase klesat. Stane se běžnou součástí respiračních chorob. Samozřejmě, že určitá část populace s ním bude mít zásadní zdravotní problém.

To znamená, že očkování tu bude také stále? Nebo nahradí vakcínu nějaký lék?

U covidu probíhal vědecký výzkum šíleně rychle, zřejmě nejrychleji v historii. Lidé, kteří to alespoň trochu vidí, vnímají neskutečný progres, který se za ty dva roky udál. V tuhle chvíli asi nikdo nedokáže s jistotou říct, zda se budeme muset přeočkovávat do konce života. To záleží na dalším výzkumu, třeba můžeme mít za pár let novou medikaci, která dokáže vir zneškodnit v těle hned v začátcích infekce.

V Česku se nařízená opatření proti šíření viru neustále mění. Jaký postup byste doporučoval vy?

Chybí nám nějaká autorita, a teď nevím, zda politická nebo medicínská, která by byla schopná zavést jednoduchá, ale dodržovaná opatření. Což bohužel nemáme. Stav naší společnosti se dostal do stádia, kdy lidé nejsou ochotní dodržovat nařízení, která vydává ministerstvo zdravotnictví nebo hygienici.