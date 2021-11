Antigenní ani PCR testy už k potvrzení o bezinfekčnosti stačit nebudou. Výjimku budou mít podle české hlavní hygieničky Pavly Svrčinové děti do 12 let. Testy budou moci i nadále využívat mladí od 12 do 18 let či lidé, kteří mají nějaké kontraindikace.

Za úterý 16. listopadu, kdy za celou Českou republiku přibylo 22 479 nově nakažených, to za Ústecký kraj bylo 1 000 nových případů. Za sváteční středu 17. listopadu přibylo v kraji 725 nově nakažených.

Nové restrikce přidělávají vrásky podnikatelům napříč obory. Výrazně dopadnou například na restaurace. Potvrzuje to i manažer jedné z litoměřických restaurací, který si nepřál být jmenován, redakce ale jméno i podnik nacházející se v centru města zná. „Situace je špatná. Už nyní jsme na padesáti procentech obvyklé tržby. V poslední době hosté přicházeli v menší míře než dříve. A to z různých důvodů, například z obav z nemoci nebo z finančních důvodů. Stále jsme ale měli i neočkované zákazníky, kteří byli ochotni se nechat testovat, jen aby mohli na oběd nebo večeři. A o ty teď přijdeme,“ říká manažer restaurace.

Ruku v ruce s tím už byl podnik nucen omezit provoz a zkrátit pracovní dobu. Kromě opatření, od kterých si vláda slibuje zpomalení šíření koronaviru, na ni dopadlo i zdražování surovin a nutnost zvýšení mezd zaměstnanců.

„Sehnat dnes kvalitního zaměstnance je nadlidský úkol. A to se netýká jen gastra, ale i dalších oborů. A pokud chceme kvalitu i nadále zachovat na vysoké úrovni, musíme si takové zaměstnance udržet. A jestli se od nového roku zvýší ještě ceny energií, bude to pro nás znamenat zvýšení nákladů téměř o sto procent. V tom případě by ale bylo normální zvýšit o tyto náklady ceny. To si však na malém městě nemůžeme v takové míře dovolit,“ dodává.

Menší tržby než obvykle v současné době hlásí také Restaurace Radnice v Třebenicích na Litoměřicku. Ve městečku se zhruba dvěma tisíci obyvateli nabízí hostům českou kuchyni a posezení v restauraci a vinárně. Podle jejího majitele Zdeňka Lisce restauraci drží hlavně obědy. „I tak jsme na nějakých sedmdesáti procentech toho, co bychom vydělali normálně,“ říká s tím, že složení hostů se prakticky nemění a restauraci navštěvují prakticky stejní lidé. Mezi nimi byli i ti, kteří se prokazovali antigenními nebo PCR testy. „Obavy, že bude návštěvníků méně, samozřejmě mám, musíme to ale vydržet. Už kvůli štamgastům zavřít nemůžeme,“ tvrdí Lisec, který věří, že se situace zase zlepší příští rok na jaře.

S napětím do dalších týdnů hledí i pořadatelé kulturních akcí. Jen na Litoměřicku se jich během nadcházejícího adventu chystá několik. Mezi ty největší patří i tradiční vánoční jarmark v Úštěku doplněný o slet andělů z věže kostela. Organizátor jarmarků Libor Uhlík o novém opatření ví, dopředu ale nechce předjímat, jak to s masově navštěvovanou akcí plánovanou na 18. prosince nakonec bude.

„Musíme se s celým organizačním týmem sejít a vše si pořádně prostudovat. Poté se i po dohodě s hygienou ukáže, jak to celé pojmeme,“ poznamenává Uhlík. S možností, že vláda nakonec veškeré hromadné akce zakáže, počítá. Byla by to ale podle něj škoda. U vstupních bran do centra města je totiž možnost u každého návštěvníka zkontrolovat potřebná potvrzení, které by vstup na akci podmiňovala.

V současné době je podle dostupných dat v Ústeckém kraji proti covidu plně očkováno 56 procent lidí. Další zájemci jsou registrovaní. Přesto ale někteří s vakcinací i přes omezení, která je čekají, váhají nebo ji odmítají. Je to i případ 40leté Mileny z malé obce na pomezí Litoměřicka a Českolipska. „Přijde mi to jako hon na čarodějnice. Nevěřím tomu, že se po těchto nařízeních všichni nechají najednou očkovat. Já ani manžel zatím vakcínu nechceme, bojím se ale, že k tomu postupně dalšími nařízeními budeme donuceni, což se mi pochopitelně nelíbí,“ říká a dodává, že stát měl raději zachovat bezplatné testy.