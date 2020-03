Divadlo F. X. Šaldy, stejně jako řada dalších scén v zemi, přichází s nápady, jak přinést lidem v těchto nelehkých časech trochu zábavy a rozptýlení. A hercům práci v době, kdy jsou divadla a další kulturní instituce až do odvolání uzavřena. A právě „u Šaldů“, jak se liberecké scéně důvěrně přezdívá, přišli s nápadem, který podle mnohých nemá obdoby. Půjde o historicky první divadelní seriál. Do hry vtáhli i samotné diváky.

„Vyzvali jsme je prostřednictvím Facebooku, aby nám zasílali náměty, nápady či témata, kterých by s měl seriál týkat,“ popsal mluvčí DFXŠ Jakub Kabeš.



Uzávěrka byla v pátek v noci. Přes víkend se budou jednotlivými náměty zabývat divadelní dramaturgové Lenka Chválová a Jiří Janků, který byl duchovním otcem celého projektu. „Byl to takový spontánní nápad, který vzešel z pocitu, že bychom chtěli i v této složité době udržet kontakt s diváky. Napadlo mě, že bychom mohli zkusit něco, o čem sní každý divadelník, ale na co není v běžném provozu prostor. A sice seriál na divadle, “ uvedl.

Inspirací mu byla kladenská scéna, kde léta působil. „Vždycky na konci sezony jsme rozdělili soubor do tří skupin, dali mu k dispozici režiséra a dramaturga a během pouhých 48 hodin muselo vzniknout půlhodinové představení,“ popsal Janků.

Na podobném principu by měl fungovat i divadelní seriál. Premiéru by měl mít už příští pátek a pokračovat by měl jednou týdně až do otevření divadel. „Během víkendu dáme s dramaturgy prostřednictvím konferenčního hovoru dohromady náměty a vymezíme téma. Pak začneme psát, abychom mohli ve středu poslat scénář hercům a v pátek hrát,“ popsal Janků, jak bude seriál vznikat.

S tématem bude souviset i výběr herců. „Důležité je, že půjde o hraný seriál, o živé divadlo, nic se nebude předtáčet,“ upozornil Janků s tím, že na konci každého dílu vyzve diváky, aby naznačili, jak by měl další díl pokračovat. „Zatím je to takové dobrodružství. Uvidíme, jak se to celé vyvine. A samozřejmě budeme muset hrát v rouškách,“ dodal Janků

Pokud máte rádi strašidelnou poetiku Edgara Allana Poea a navíc patříte k příznivcům liberecké činohry, přijdete si v těchto dnech rozhodně na své. Už ve čtvrtek DFXŠ uvedlo „večerníčky“ pro dospělé. „Půjdou každý všední den ve 22.30 na našem Facebooku a YouToube,“ upozornil Jakub Kabeš.

Prvním z aktérů je mladý herec Jan Jedlinský. Jak říká, na jeviště se vrátil po dvou týdnech, poprvé od doby, kdy se divadla uzavřela. Scénické čtení totiž probíhá přímo na divadelních prknech. „Je to trochu nezvyk, ale co se techniky týká, zas tak moc jiné to není,“ vysvětlil herec. „Sedím sám před prázdným hledištěm, takže se dívám do tmy, ale při představení nám zase svítí světlo do očí a také nic nevidíme. Při čtení mám navíc roušku, takže musím mluvit stejně nahlas, jako když mluvím do hlediště,“ popsal.

Z nápadu libereckých dramaturgů a hlavně šéfa činohry Dominika Šimona je ale nadšený. „Povídky E. A. Poea mám moc rád, většinu jich znám, takže jsem moc spokojen. Navíc neděláme žádné zkoušky,“ řekl s humorem a už vážněji dodal: „Myslím že je to moc potřeba, pro diváky i pro nás herce. Teď určitě mluvím i za většinu svých kolegů.“

Po mistrovi hororu E. A. Poeovi by chtělo divadlo nabídnout četbu díla některého ze starších českých autorů. „V každém případě ale půjde vždycky o témata, která jsou opravdu určena jen dospělým,“ slíbil Jiří Janků.

O tom, že má projekt libereckého divadla mezi fanoušky úspěch, svědčí počet registrovaných diváků. Jen první díl jich sledovala téměř tisícovka. Tedy téměř dvě plná divadla.

DFXŠ žije! A hraje on-line

VEČERNÍČKY – Scénické čtení jednoho herce, které začíná v premiéře každý všední den ve 22.30 hodin, v repríze lze pustit kdykoli prostřednictvím FCB nebo kanálu YouTube.

V prvních třech večerníčcích čte Jan Jedlinský povídky E. A. Poea.

SERIÁL – Naprostou novinku podle námětů diváků chce DFXŠ spustit poprvé za týden v pátek a pokračovat v něm chce až do otevření divadel.