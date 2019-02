Nekontrolovatelné výbuchy petard, rachejtlí, bouchacích kuliček a jiné zábavní pyrotechniky nejsou ničím neobvyklým, a to zejména v období zimních prázdnin či za teplých letních večerů. Po Doksech, kde omezení používání pyrotechniky platí od začátku roku, chce ke stejnému kroku přistoupit i Liberec. Návrh vyhlášky připravila část zastupitelů.

„Ohňostroje jsou nepříjemné pro zvířata, pro malé děti, ale také například pro ovzduší,“ vysvětlil zastupitel Josef Šedlbauer (Změna), který vyhlášku předkládá. Pokud by dokument prošel zastupitelstvem, používání pyrotechniky by bylo legální pouze dva dny v roce na silvestra a na Nový rok.

„Dva dny v roce je nutné to přežít, zákaz na silvestra bychom asi prosadit nezvládli,“ uvedl Šedlbauer. Ohňostroje by bylo možné uspořádat i v jiné dny v roce, lidé by si ale museli požádat o výjimku, a to třicet dní předem. „Cílem vyhlášky není bez dalšího zakazovat, ale stanovit rozumná pravidla, která většině obyvatel zajistí klid. Vaše rodinná oslava může vyvrcholit ohňostrojem, jen o tom musí město a vaši sousedé dopředu vědět,“ prohlásil Šedlbauer.

Opoziční Změna se při přípravě vyhlášky inspirovala právě v Doksech, kde téměř totožnou vyhlášku schválili zastupitelé v prosinci. Vedení města se tam před schválením zeptalo obyvatel na jejich názor na Facebooku. Část lidí vyhlášku kvitovala, zejména kvůli vlivům na zvířata či malé děti. Jiní ale upozorňovali, že podobná vyhláška bude jen těžko vymahatelná.

„Kdybychom k tomu měli přistupovat takto jednoduše, tak bychom nemuseli vydávat nikdy nic, ani vyhlášku o poplatku, ani vláda zákony a podobně. Neboť vždy se najde někdo, kdo bude pravidla porušovat. Je jen na nás, jak k tomu budeme přistupovat,“ uvedla ale starostka Doks Eva Burešová v tamním městském zpravodaji.

Podobnou vyhlášku připravovali v Liberci v minulém volebním období i zastupitelé zvolení za ČSSD, kteří chtěli pyrotechniku omezit především v okolí zoologické zahrady, záchranné stanice pro zvířata v nouzi či lůžkových zdravotnických zařízení. Prosadit se jim ji ale nepodařilo. Verzi inspirovanou Doksy už nyní liberečtí zastupitelé obdrželi k připomínkování, hlasovat o ní budou nejspíše na konci února. Pokud by o zákazu pyrotechniky rozhodli, platit by začal v průběhu března.

Zákaz používání pyrotechniky platí od roku 2017 také v České Lípě. Výjimkou jsou silvestr a Nový rok, ale také den, kdy se rozsvěcí vánoční strom nebo termín konání Městských slavností.

O regulaci zábavní pyrotechniky, a to i včetně silvestrovského období, se mluví v poslední době čím dál častěji. Na internetu už vznikla také iniciativa Stop petardám, která usiluje o kompletní zákaz prodeje a používání petard a rachejtlí v České republice. Internetovou petici během ledna podepsaly přes čtyři tisíce lidí.