Obléknout pracovní bundu, chopit se naloženého vozíku a vyrazit do terénu bez ohledu na počasí. Takový je téměř každodenní chleba Kláry Kottové, která pracuje jako distributorka. Roznosu tiskovin se věnuje už přes dva roky. Začínala v Novém Městě pod Smrkem, pak se musela z rodinných důvodů přestěhovat do Liberce, kde už půl roku roznáší na trase v libereckých Ruprechticích a částečně i v Pavlovicích. „Vyhovuje mi ta flexibilita, mohu si práci naplánovat, jak to vyhovuje mým časovým možnostem,“ řekla matka dvou dětí a samoživitelka.

Sama vypozorovala, že slevové letáky jsou populární hlavně u lidí důchodového věku. Senioři si v nich kroužkují a poté objíždí jednotlivé obchody a nakupují zlevněné zboží. Výjimkou ale nejsou i mladí lidé, kteří po letáku sáhnou.

„Někteří jsou rádi, že mají i něco na čtení a podívají se, kde co mají nového,“ osvětlila Kottová. Přestože se sama díky práci distributora stala „slevovou expertkou“, osobně nemá na objíždění různých obchodů čas. Nakoupí v jednom obchodě, kde se ale také zaměřuje na slevy. „Mezi nejoblíbenější patří letáky s potravinami a pak Deník Extra, který roznáším jednou měsíčně,“ doplnila Kottová.

Z-Box si obyvatelé Skalice chválí. Nemusí řešit otevírací dobu výdejních míst

Jako každý distributor i ona si časem vymyslela fígle, jak si práci ulehčit, a zároveň roznos dělat poctivě. Když má více letáků, řadí si je podle velikosti. Největší dá dospod a navrch naopak ten nejmenší. Zapamatuje si jejich pořadí, a když odebírá kupičky z vozíku, tak ví, který musí zůstat nahoře.

„Někteří to vkládají do sebe, ale to není praktické. Samotný balíček je pak tlustý a špatně se dává do schránky,“ podotkla zaměstnankyně České distribuční, dceřiné společnosti Vltava Labe Media.

Samozřejmostí je respektování nevhazování letáků do schránek, jejichž majitelé si to nepřejí. Za tu dobu už se naučila, které rodinné domy letáky neodebírají, a tak ušetří čas.

Průměrně jí zabere jedna cesta necelé dvě hodiny. Také nezajíždí s vozíkem ke každému vchodu. „Není nutné ho tahat všude s sebou. Zaparkuji ho stranou, odpočítané letáky naberu do náruče a obkroužím vybraný úsek,“ popsala svou roznášecí taktiku.

Záchranka Libereckého kraje hlásí posily. Do terénu vyjely nové sanity

Během roznášení občas narazí na obyvatele panelových a rodinných domů, kteří se s ní dají do řeči. Když je ošklivé počasí, tak ji litují a říkají, že by s ní neměnili. Ona si už za tu dobu ale na rozmary počasí zvykla. Když je déšť, navlékne pláštěnku. Naopak pokud v létě panují horka, upřednostňuje buď ranní nebo večerní roznos.

„Nejhorší pro mě byla ledovka. Hrozně to klouzalo, musela jsem si dávat pozor, abych neupadla,“ dodala liberecká distributorka.

Nesetkala se doposud se žádnou vyloženě negativní reakcí. V jednom vchodě věžového domu správce zakázal donos letáků, jelikož místní obyvatelé s nimi dělali nepořádek, rozhazovali je po chodbě. V jiném vchodě zase uklízečka vyhodila letáky do smetí a lidé tak neměli šanci si je prohlédnout. „Práce mě baví, vyhovuje mi a hlavně mám čas na děti, to je pro mě nejdůležitější,“ uzavřela Klára Kottová.