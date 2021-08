Poslední školní rok pro děti jako by téměř neexistoval. Aby dohnaly některé zameškané učivo a také se znovu zapojily do kolektivu, připravilo pro ně deset z jedenácti děčínských základních škol za podpory ministerstva školství doučovací kempy. Těch se v Děčíně účastní přibližně 350 žáků.

„Letos půjdu do devítky a čekají mne přijímačky, proto by bylo dobré si to zopakovat. Myslela jsem, že se budeme víc učit a méně chodit na výlety. Určitě to ale není nic špatného, je to alespoň zábavnější než normální škola,“ říká v polovině doučovacího kempu na základní škole na děčínském Máchově náměstí Kateřina Jandlová.

Právě jeden takový výlet čekal starší účastníky kempu v úterý, kdy vyrazili na zámek do Benešova nad Ploučnicí. Kromě poznávání regionu jej zároveň spojili s určitou formou tělocviku, zpátky z Benešova totiž šli do Děčína pěšky. Na zámku na děti čekala prohlídka v angličtině, takže si i procvičily i cizí jazyk. „Když na ně paní průvodkyně spustila, tak se trochu vyděsily. Ale hned je uklidnila a děti prohlídku slyšely zároveň i v češtině,“ popisuje úterní program učitelka Helena Dušičková, která běžně vyučuje fyziku nebo chemii.

Spokojený je s kempem také David Novák, který zamíří do páté třídy, která je pro děti v mnohém nová. Poprvé se jim začnou střídat učitelé, budou měnit učebny. „Až půjdu do páté třídy, budu víc připravený,“ myslí si budoucí páťák.

Děti probírají běžné učivo, jako je třeba matematika, ale zábavnější formou. Učí se třeba počítat objem například na rozměrech skříně. Tedy aby věděly, jak velká se jim do kterého pokoje vejde. „Dneska jsme si zase k ruce vzali recepty a učili se převádět jednotky z litrů na mililitry. Prostě aby si dokázaly poradit i v běžném životě. A zároveň vidí, že za vším je matematika,“ vysvětluje principy kempu Dušičková. V pátek pak žáky čeká chemický pokus, kdy budou za pomoci kypřícího prášku a octu nafukovat balónek. Po smíšení těchto dvou látek se totiž začne uvolňovat oxid uhličitý a nafoukne balónek.

Týdenní program ve škole nemá pomoci jen dětem, které mají studijní problémy, případně se jim během uplynulého covidového roku rodiče nemohli během distanční výuky dostatečně věnovat.

Dohání nejen učivo

Podle náměstka primátora pro školství Martina Pošty plní kromě vzdělávací funkce ještě jeden neméně důležitý úkol. „Během koronakrize se ukázalo, že škola není jen vzdělávací instituce, ale i socializační instituce. A ukázalo se, že potkávání se třeba o velké přestávce je stejně důležité jako to, co se děje během hodin,“ ukazuje na další význam školy náměstek Pošta. Děčín se na podobné kempy chystal ještě dříve, než ministerstvo školství vypsalo příslušný grantový program. „Ve chvíli vyhlášení jsme tak byli mentálně připravení. Již několik týdnů před tím jsem požádal školy, aby hledaly cestu, jak něco takového uspořádat. Bez vzájemné spolupráce škol by ale něco takového nebylo možné. Vždyť máme v Děčíně více než dvacet kempů,“ dodává Pošta.

Na základní škole na Máchově náměstí se kempů se účastní 60 dětí, všechny čtyři kempy tak měly zcela naplněnou kapacitu. Dohromady se jich v Děčíně účastní okolo 350 dětí. O hladký průběh se stará přibližně 60 učitelů nebo praktikantů. Další dva až tři lidé na každé škole zajišťují administrativu nebo další věci nezbytné k jejich pořádání. Děti během dne například dostávají i jídlo, které musí někdo připravit. „Trochu jsme měli obavy, jak to bude probíhat. Ale zatím jsou odezvy pozitivní, krásné. Už jen pro to nadšení dětí to mělo smysl uspořádat. Ale i od škol máme dobré ohlasy,“ říká zástupkyně ředitele na Máchovce Eva Štefanová.

Právě tato škola zaštítila prostřednictvím spolku, který na ní působí, kempy i pro dalších osm děčínských škol, jedna si jej zařídila vlastní cestou. Podle podmínek nemohly dotace čerpat samotné školy, ale pouze neziskovky.