Hudba ve všech podobách, burácení motorů závodních aut, hodiny na cestách nebo na divadelních pódiích, ve zkušebnách, ale i u kytary nebo za klavírem. Takové léto prožívá osmatřicetiletá zpěvačka a herečka Olga Lounová.

Liberecká rodačka žije život ve vysokém tempu. Ale jak sama říká, nejraději odpočívá u rodičů v Osečné na Liberecku, času ale na relax příliš nemá. Se svojí kapelou vystupuje na festivalech a různých slanostech po celé republice. Pracuje také na stále nových písničkách a momentálně se aktivně zapojila i do charitativního projektu na pomoc útulkům pro opuštěná zvířata.

Jak trávíte letošní horké prázdniny?

Letos máme hodně úžasných koncertů na nejrůznějších festivalech a slavnostech po celé republice, takže si naplno užíváme hudby. Festival Benátská v Liberci byl jeden z nejlepších festivalů, na kterém jsme vystoupili. A pomalu už chystáme velký koncert v Lucerně, který je naplánovaný na 1. prosince.

Jaké prázdniny si nejvíc pamatujete z dětství? Máte nějakou konkrétní vzpomínku?

Nad tím jsem nikdy nepřemýšlela. Zatím se k minulosti nějak moc neupínám, protože každý den prožívám nové a nové dobrodružství a moc se těším na každý další den. Ale asi si vybavím prázdniny v mých třinácti letech, kdy jsem dostala první pusu.

Co jste jako malá podnikala přes léto nejčastěji?

Pravidelně jsem jezdila na letní tábory. Nejvíc mě bavily ty indiánské. Bavily mě táboráky nebo výpravy do sousedních táborů, když jsme v noci kradli vlajky. To bývaly skvělé prázdniny.

Kalendář máte nabitý koncerty až do konce roku, najdete si čas i na odpočinek? Jak relaxujete?

Asi mám nejraději spánek. Hodně spánku. A dál podle toho, co kdo považuje za odpočinek, protože mě strašně moc baví koncertování. Taky mě hodně baví cestování, a když je spojené třeba s nahráváním nebo nějakým natáčením, tak je to pro mě nejideálnější odpočinek.

Co vaše ambice automobilové závodnice? Máte na auta vůbec ještě čas? Jezdíte teď nějaké závody?

Času mám na auta trochu méně, než jsem mívala, ale stále závodím. A doufám, že nikdy nepřestanu. Drifty a Rally, to mě opravdu hodně baví.

Chystáte momentálně nějaký nový hudební projekt?

Je pravda, že pořád chystám nějaký nový projekt. Právě teď dokončuji píseň s názvem „Protože to nevzdám“ pro projekt Gump. Je to charitativní píseň, kterou společně se mnou nazpívali skutečné legendy české a slovenské hudby a další kolegové zpěváci. Jmenovitě Marta Kubišová, Bára Basiková, Katarina Knechtová, Petr Kolář, Sebastian, Poetika, David Kraus, Elis Mraz, Tereza Mašková a Anna Šulcová.

Co je to za projekt?

Projekt je pojmenovaný podle žijícího psa. Gump je skutečný zachráněný pes, kterého týral jeho předchozí majitel a přesně s tímto problémem pomáhá nadační fond „Se psem mě baví svět“.

Podle Gumpa také vychází kniha Gump. Je to opravdu neskutečně krásná kniha plná lidských a psích mouder, ale také plná dobrodružství. Je to taková česká verze Malého prince laděný příběh s úžasnou filosofií. Budete ji číst jedním dechem. A navíc pomůžete útulkům po celé republice.

Už v minulosti jste všem ukázala, že jste nejen skvělá hudebnice, ale i gymnastka, tanečnice…

Minulý rok jsme s kapelou vyprodali Forum Karlín, pro které jsem si připravila opravdu velkou show. Nechyběla v ní akrobacie na kruhu. Do Fóra Karlín jsem přijela závodním autem, měli jsme nachystané spoustu choreografií, kostýmů.

Teď chystám adventní koncert ve Velkém sálu Lucerny a diváci se můžou kromě spousty dobré muziky a hostů samozřejmě těšit i na krásnou show.

Můžou se vaši fanoušci těšit třeba i na novu desku nebo singl? Právě dotáčíme videoklip ke zmiňované charitativní písni s režisérem F. A. Brabcem. Vychází mi také nový videoklip, který mám s Elis Mraz k písničce „Napůl“. Dodělávám nové cd v češtině plné spoluprací a taky CD v angličtině v Los Angel. A každých čtrnáct dní teď vyjde nový videoklip na YouTube.

Koncem září máte koncert v Liberci. Je pro vás něčím mimořádné, když vystupujete v rodném městě, kde jste žila, studovala… V Liberci je to pro mě vždy velmi výjimečné. Takže jsem vždy o dost nervóznější. Protože mi na tom víc záleží. Tenhle koncert je pro soukromou firmu, tak doufám, že se brzy uvidíme i na nějaké veřejné akci.

Potkáváte se třeba s kamarády, spolužáky? Musím se přiznat, že srazy v poslední době moc nestíhám, ale doufám, že mi to brzy vyjde. Jinak sem samozřejmě jezdím za svojí milovanou rodinou, hlavně na druhou stranu za Ještědu. Do Podještědí a do Osečné.

Jezdíte pravidelně na Liberecko či do Libereckého kraje? Hodně pravidelně. Naši mají krásnou roubenku, tak tam jezdím skládat, relaxovat, malovat a trávit čas s rodinou.

Jak se vám na Liberecku líbí, když to porovnáte s dobou, kdy jste tu žila v dětství? Pořád se mi tady hrozně moc líbí, jenom se mi všechno zdá o hodně blíž a zároveň i o hodně krásnější. Miluji lyžovačku na Ještědu. A miluji nádheru celého okolí. Taky golf v Podještědí.

Chybí tu podle vás něco nebo byste naopak něco vyzdvihla? Jediné, co mi tu chybí, je teplejší počasí a lepší cesta přes Ještěd.