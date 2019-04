„Známe vašeho vnuka, měl nehodu potřebuje peníze.“ „Váš syn je v exekuci, musíte mu dát svoje šperky jinak o všechno přijde.“ Způsoby, jak ze seniorů vylákat jejich úspory, jsou už roky stejné, přesto okradených neubývá, spíše naopak.

„Předloni jsme vyšetřovali 12 případů, loni za celý rok 21 a letos už to bylo 24,“ vysvětlila mluvčí krajské policie Vlasta Suchánková. Úměrně k tomu roste i částka, o kterou podvedení přišli. Letos už se dokonce vyšplhala na téměř dva miliony korun. A to se podle policie jedná pouze o špičku ledovce. „Řadu případů na nám lidé neohlásí. Někdy ani podvedení netuší, že odevzdali peníze do nesprávných rukou,“ upozornil ředitel krajské policie Vladislav Husák.

MANŽEL VNUČKY?

Naposledy takto přišla o značnou částku seniorka z Liberecka. „Na pevnou telefonní linku jí volal muž, který se představil jako manžel její vnučky. Vzápětí jí sdělil, že je u právníka mimo Liberec a potřebuje půjčit peníze na exekuci,“ popsala Suchánková s tím, že v tomto případě byl podvodník bohužel úspěšný. Žena mu nakonec vydala 20 tisíc v hotovosti a šperky v hodnotě 40 tisíc korun.

Podobné případy řešila policie v nedávné době i na Semilsku. „Přijali jsme oznámení o třech případech, kdy ve dvou se volající vydával za vnuka, v jednom za syna,“ dodala mluvčí s tím, že v jednom z těchto případů byla žena okradená o sto tisíc.

SLUŠNOST NEVÝHODOU

Podle ředitele Komunitního střediska Kontakt, který s nejohroženější skupinou obyvatel dennodenně pracuje, Michaela Dufka je největším problémem starších lidí důvěřivost a také slušnost. „Je to asi jediná situace, kdy je slušnost nevýhodou. Starým lidem prostě připadá neslušné říct ne a pak na to často doplatí,“ vysvětlil Dufek.

VAROVAT BUDE I VIDEOKLIP

Jediným způsobem, jak seniory před podvodníky chránit je prevence. Policie chce mimo jiné oslovit školy, aby děti mohly upozornit své dědečky a babičky, a přemýšlí i o avízech v letácích supermarketů. Před nezvanými hosty varuje staré lidi i Kontakt, který spolupracuje s policií a momentálně plánuje společně s městem Liberec natočení videoklipu s touto tematikou.

Všechny případy mají spoustu společných znaků:



vždy volá muž a vystupuje jako blízký rodinný příslušník (syn, vnuk, zeď, apod.)

vyptává se na zdraví, jak se cítí, zda něco nepotřebuje

následně sdělí požadavek o zapůjčení – většinou vyšší – finanční částky

důvodem je tíživá situace – např. je u notáře, na soudě a potřebuje zaplatit kauci, složit peníze na exekuci, má problém v bance, apod.

nikdy si nemůže pro peníze přijet osobně, vždy pověří svého známého, kamaráda, apod.

téměř vždy NP zmíní, aby se o zapůjčení peněz nikomu nezmiňovali, že to bude mezi nimi,

když případně senior nemá doma patřičnou finanční hotovost, domluví neznámý volající odvoz do peněžního ústavu a následné předání peněz