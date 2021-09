Na své si přijdou nadšenci robotiky, rukodělných technik, designu, programování či 3D tisku. Do programu se zapojí umělecké školy, DDM, kreativní ateliéry či zástupci Českolipských debrujárů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.