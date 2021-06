První pondělí v květnu představovalo pro mnoho žen i mužů menší svátek. Otevřela se kadeřnictví, křesla v nich obsadili nedočkaví klienti toužící po úpravě vlasů a vousů. Provoz svého turnovského studia obnovil i Filip Kraus, kterého epidemie nezlomila.

Čtyřiadvacetiletý barber se obával, že nařízení v podobě negativního testu na koronavirus či nošení respirátoru zákazníky odradí, ale opak je pravdou. Fén, strojek či další kadeřnické náčiní od té doby nedal z rukou. „Zájem je, pesimistické výhledy se nenaplnily. Klienti s předkládáním testu a zapsáním do formuláře kvůli případnému trasování nemají problém. Naopak jsou rádi, že se mohou posadit do křesla a nechat se opečovávat,“ nastínil majitel Filip's Barber Shopu.

První uzavření loni na jaře uvítal. Myslel si, že to bude nakrátko, odpočine si a pak se vrhne zpět do práce. Když se to protáhlo a uběhl měsíc, dva, začal vyhlížet uvolnění opatření. „Přece jenom člověk potřeboval peníze, aby měl z čeho žít. Ta podpora od státu byla spíše k smíchu,“ zavzpomínal.

Péct? Radši stříhat

Během druhé vlny epidemie, kdy musel opět zavřít, se věnoval svým zájmům. Cvičil, chodil na výlety a trávil čas se sourozenci. Pracovně také nelenil a spolu s rodinou si otevřeli pojízdný stánek, kde nabízí hamburgery. „V budoucnu bychom rádi jezdili i na festivaly,“ řekl.

K práci barbera se dostal čirou náhodou. Dlouho se nemohl rozhodnout, kam zamíří jeho kroky po vychození základní školy. Prarodiče mu radili, ať se vyučí pekařem a převezme rodinnou firmu. To ho nelákalo. „Otec přišel s nápadem, ať jdu na kadeřníka. Nechal jsem si to projít hlavou, zaujalo mě to a hned jsem měl jasno,“ popsal své začátky.

Svého risku nelituje

Už v prvním ročníku si našel brigádu v kadeřnictví. Postupně si začal pohrávat s myšlenkou založení vlastního studia, roli v tom hrálo i neustálé pendlování mezi Turnovem a Libercem. „Založil jsem si živnost a sehnal pronájem. Na začátku to bylo hodně těžké, chtěl jsem to vzdát. Teď jsem rád, že jsem vytrval. Přes tři roky mám vlastní salon a už bych neměnil,“ přiznal barber s tím, že velké podpory při plnění snu se mu dostalo od prarodičů.

Baví ho práce s lidmi, líbí se mu kreativita a rád plní pestrá přání svých klientů. Neustále se snaží vzdělávat, pravidelně jezdí na školení i do zahraničí. Navštívil tak Itálii či Španělsko. „Dostal jsem nabídku každoročně jezdit na Prague Pride a stříhat tam. To je pro mě výzva a zároveň i něco jiného, než na co jsem zvyklý. Ta atmosféra je úplně jiná,“ uzavřel vyprávění Filip Kraus.