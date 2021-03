Kryštof Hádek v hlavní roli Bohumila Hanče, Judit Bárdos jako Hančova manželka Slávka, Marek Adamczyk ztvárňující Emericha Ratha, Jaroslav Plesl v roli Josefa Rösslera-Ořovského, Vladimír Javorský jako krkonošský učitel Jan Buchar či Vladimír Pokorný představující Václava Vrbatu. Filmový štáb s řadou známých českých herců obsadil v neděli na celý den náměstí v Hostinném na Trutnovsku. Točil tam scény filmu Poslední závod, který se soustředí na příběh lyžařů Hanče, Vrbaty a Ratha při tragické události v roce 1913.

„Pro mě je nejzajímavější postavou z celého příběhu Emerich Rath,“ řekl Deníku herec Kryštof Hádek, který jízdu na dobových lyžích trénoval s legendárním vrchlabským trenérem Alešem Sukem. Příběh Hanče a Vrbaty zná odmalička, na školu v přírodě mu ho chodili vyprávět členové horské služby.

Zapojil se komparz

Co štáb v neděli točil? Kamera nejprve snímala pohřební průvod po smrti Hanče a Vrbaty směřující do hospody, večer přišel na řadu dojezd závodu z roku 1912. V něm jako první dorazil do cíle na náměstí v Hostinném právě Hádek v roli Bohumila Hanče. Podle režiséra Tomáše Hodana šlo o natáčecí den s největším počtem lidí, zapojilo se do něj i 200 komparzistů. Z Hostinného se štáb přesouvá na Labskou boudu, kde v příštích dvou týdnech absolvuje ústřední scény z legendárního závodu na hřebenech Krkonoš. Režisér si přeje mlhu a žádné sluníčko.

Jak si představitel hlavního hrdiny zvyká na historické lyžařské vybavení? „K běžkám mám velice kladný vztah. Je to rozdíl jet na dobových lyžích, ale ne až takový. Jsou těžší, delší. Problém mi to nedělalo. Je to vybroušené dřevo, do kopce to klouže. Občas si proto pomáháme tuleními pásy, které se dávají na skialpy,“ popisoval během pauzy při natáčení Hádek.

Hercům pomohli v tréninku i „profíci“. „Jednou jsme se projeli pod vedením bývalého reprezentanta a mistra světa Martina Koukala, ve Vrchlabí jsme byli u legendárního trenéra Aleše Suka, který vedl hodně reprezentantů. Trénovali jsme i telemark,“ přiblížil přípravu herec známý z filmů Tmavomodrý svět, Bobule, Signál či 3 sezony v pekle.

Kryštof Hádek je připravený i na mráz, který herce čeká na hřebenech hor. Do otužileckých kurzů, které absolvovali další herci z filmu Poslední závod, se však nezapojil. „Něco probíhalo, ale úplně jsem se jich neúčastnil. Otužuju se dlouho, je to teď takový boom, ale to je v pořádku, je to výborná věc,“ uvedl.

K horám má vřelý vztah. „Miluju hory, potřebuju je k životu. Jako malej jsem jezdil na školy v přírodě. V pozdějším věku jsme dlouho jezdili s partou pod Dvoračky na jednu chalupu u Rokytnice nad Jizerou. Takže hřebeny Krkonoš znám. Nyní jezdíme soukromě s rodinou nebo jedeme na běžky, to spíš do Jizerských hor,“ objasnil.

Příběh legendárního lyžařského závodu na hřebenech Krkonoš, o kterém nyní natáčí film, zná velice dobře. „Příběh Hanče a Vrbaty nám chodili vyprávět na školu v přírodě členové horské služby. Takže jsem ho znal. Zjišťuji ale, že mladší ročníky o tom tolik nevědí,“ zmínil. „Pro mě je nejzajímavější postavou z celého příběhu Emerich Rath. Byl to strašně zajímavý člověk,“ poukázal Hádek na osobu velkého sportovce, který zůstal neprávem po dlouhá léta v ústraní.

Hančovu manželku Slávku ztvární ve filmu slovenská herečka s maďarskými kořeny Judit Bárdos. V Hostinném točila dvě pocitově diametrálně odlišné scény. Nejprve smutek při pohřbu vlastního muže, poté radost po jeho vítězství v závodě na běžkách. Přeorientovat se během dvou hodin mezi natáčením jednotlivých scén ze smutku k radosti podle ní nebylo složité. „Dostaneme scény v pořadí, v jakém se natáčí, a tak to je. Není to Hollywood, že bychom točili chronologicky. Jsme na to zvyklí, tak to funguje a je to v pořádku,“ komentovala Bárdos.

Roli Hančovy manželky měla původně hrát Eva Josefíková. „Čeká miminko, tak jsem roli trochu zdělila,“ pousmála se. Také ona považuje za důležité, aby film Poslední závod poukázal na postavu Emericha Ratha. „Doufám, že tento film o něm objasní spoustu věcí, které zůstaly nepovšimnuté,“ dodala.

Chtějí mít sychravo

Herci zahájili natáčení před týdnem v krkonošském Františkově, kde jeden den točili Hančovu chalupu, pak se přesunuli na Medvědí boudy. Neděli strávili v Hostinném, odkud vyrazí na Labskou boudu, kde je čeká klíčová část filmování legendárního závodu.

„Budeme tam točit dva týdny. Podle počasí budeme vyrážet natáčet různé fáze závodu. Ideální by bylo, aby na Labské boudě byla mlha, trošku sněžilo a nebyla taková zima, protože to je pak náročné pro štáb a hlavně pro herce. Ti závod absolvují jen v košilích jako při tehdejším závodě, který začínal za jarního počasí. Neočekávaně ale přišla vánice. Pro natáčení bychom potřebovali, aby bylo tepleji, ale nesmí být sluníčko,“ přiblížil plány režisér Tomáš Hodan, který je zároveň autorem námětu a scénáře.

Co se tehdy stalo

Předlohou pro film je tragédie z 24. března 1913. Uznávaný lyžařský přeborník Bohumil Hanč a jeho přítel Václav Vrbata, který ho přišel v těžkém klání povzbudit, tehdy zahynuli při prudké změně počasí při mezinárodním závodu v běhu na lyžích na 50 kilometrů. Autoři filmu chtějí připomenout i postavu Němce Emericha Ratha. Právě on našel polomrtvého Hanče a s nasazením vlastního života se jej snažil zachránit, ale marně.