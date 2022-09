V uplynulých osmi týdnech vybírali čtenáři Deníku snímky Jizerských hor, které v rámci fotosoutěže Zaostřeno na Jizerky poslali do finálového kola. Nyní startuje hlasování o nejkrásnější fotku tohoto pohoří. Vítězný snímek se připojí k těm, co vybírala odborná porota. Veřejnosti se představí na vernisáži výstavy, která proběhne v úterý 27. září od 17 hodin v libereckém Centru Babylon. Zároveň zde bude odhalen i benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2023 sestavený z nejlepších fotografií letošního ročníku fotosoutěže.

OBRAZEM: Tradiční pouť v Hlavici oživila poslední prázdninový víkend

Pořadatelem celé soutěže je Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, která ji vyhlásila již podvanácté. Do její uzávěrky dorazilo 152 snímků od 47 autorů. Následně je všechny posoudila odborná porota a vybrala 35 z nich do výstavní kolekce a 13 nejlepších, ze kterých nadace vydala benefiční kalendář. O jednom snímku, který se přidá na výstavu, hlasovala již od počátku prázdnin široká veřejnost na stránkách Libereckého deníku. Postupně se v osmi týdenních kolech představili všechny došlé fotografie a z každého kola postoupily do finále dvě nejlépe hodnocené. Z těchto snímků mají nyní zájemci možnost vybrat jeden nejkrásnější a dát mu svůj hlas. O vítězi bude jasno za čtrnáct dní a jeho autor obdrží hodnotnou cenu od společnosti Canon, stejně tak jako fotografové, jejichž snímky se dostaly do kalendáře.

„Kalendář vydáváme dvanáctým rokem a opět jsme se rozhodli jejich počet o něco navýšit. Původně jsme začínali s 800 kusy a letos jich vydáváme již 2 100. Loňský náklad se rozprodal do posledního, tak věřím, že se tak povede i letos,“ řekl Ondřej Petrovský, ředitel Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. Výtěžek z jeho prodeje putuje každým rokem na projekty pomáhající Jizerským horám a jejich okolí. Díky němu tak byly například vysázeny stovky tisíc stromků v takovém druhovém složení, aby zvýšily biodiverzitu místních lesů. Loni byl dokončen projekt na záchranu jizerskohorských rašelinišť a v minulosti pomohly peníze například i s obnovou návštěvnické infrastruktury. Letos plánuje nadace z těchto prostředků pomáhat i nadále s nápravou vodního režimu v krajině přírodě blízkými postupy a výsadbou dalších stromků.

Hudba oživila Pražskou ulici v Liberci. Jakub Děkan představil svůj nový klip

Fotografická soutěž Zaostřeno na Jizerky byla poprvé vyhlášena v roce 2011 a za tu dobu bylo přihlášeno 2 349 snímků a vydáno 15 500 kalendářů. S myšlenkou jejího pořádání přišel František Pelc, předseda správní rady nadace, a do soutěže se hlásí fotografové nejen z Čech, ale i zahraničí. „Fotosoutěž má několik rozměrů. Jedním z nich je představit naše malé, ale krásné pohoří široké veřejnosti a zároveň jejím prostřednictvím poukázat na potřebu jeho ochrany. A přispět k tomu může každý například nákupem benefičního kalendáře Zaostřeno na Jizerky 2023, kterým můžete potěšit nejen sebe, ale i své přátele a známé,“ dodal Petrovský.