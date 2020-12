First responder

Pojmem first responder obecně označujeme někoho (člověka, případně složku), kdo je schopen realizovat rychlý zásah u člověka v přímém ohrožení života dříve, než se na místo reálně může dostat výjezdová skupina Zdravotnické záchranné služby. Zdroj: www.fresponder.cz

Devatenáctiletý Dominik Matouš z Těpeř u Železného Brodu je studentem posledního ročníku oboru Hasičská ochrana na Střední škole Semily. Jezdí pravidelně na závody TFA, česky Nejtvrdší hasič přežije. V letošním roce se nominoval do celostátního finále této hasičské disciplíny, které se má uskutečnit v dubnu příštího roku. Na škole studuje, mimo jiné, záchranu osob v ohrožení života. Dorostenecké soutěže vyhrával jak na běžícím pásu.

Má velké přání, rád by se stal first responderem, který může v běžném životě zachraňovat životy. Jenže to není tak jednoduché. „Dozvěděl jsem se o téhle možnosti přes internet. Zaujalo mě to tak, že jsem oslovil Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje (ZZS LK). Odmítli mne, aniž se zajímali o mé schopnosti,“ popsal Dominik, kterého v hasičském sportu podporuje obecně prospěšná společnost H&S team. Pod svými křídly má mnoho talentovaných lidí ze všech možných oborů.

U zdravotníků narazil. „Řekli mi, že by to možná šlo přes sbor dobrovolných hasičů, kterého jsem členem od mala. Protože ale denně dojíždím do školy, takhle bych to nestíhal. Jsem ale natolik školený, že nechápu, proč bych v systému first respondera nemohl sloužit lidem,“ doplnil Matouš.

Má smůlu, protože ZZS LK sice systém first reponderů využívá, mohou se do něj ale přihlásit jen členové složek Integrovaného záchranného systému (IZS). „Systém first responderů v Libereckém kraji stojí na spolupráci všech složek IZS, Horské služby ČR a některých městských policií, respektive jejich hlídkách ve službě,“ upřesnil mluvčí ZZS LK Michael Georgiev. Přesto evidují zájemce o tuto život zachraňující aktivitu z řad laické veřejnosti. „Preferujeme nicméně zavedený systém, který se v praxi perfektně osvědčil,“ dodal Georgiev.

Pokud tedy Dominik a jemu podobní nastoupí po ukončení studia třeba k profesionálním hasičům, je velmi pravděpodobné, že projde potřebným školením a bude moci jako first responder pomáhat zachraňovat lidské životy. Aktivován bude v rámci fungujícího systému, tedy pokud bude ve službě. „Takové schopnosti mám už nyní, takže mě každý den čekání mrzí,“ popsal Dominik.

Stačilo by popojet od Železného Brodu pár kilometrů do Královéhradeckého kraje, a Dominik by se rázem mohl first responderem stát. Tady se může zachráncem kromě členů složek IZS stát i laik. „Jsou proškoleni, aktivujeme je pomocí mobilní aplikace. Jejich nasazení se jednoznačně osvědčilo a máme celou řadu případů, kdy měli resuscitovaní pacienti v době našeho příjezdu na místo obnovenou spontánní srdeční činnost,“ popsal mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Ivo Novák.

Skupina dobrovolných laiků je v Královéhradeckém kraji v rámci ČR unikátní, jiná krajská ZZS touto cestou nejde. V současné době jich královéhradeckým záchranářům pomáhá cirka dvě stě.