/FOTO/ Zakladatel netradiční posilovny Profitko ani v době uzavření neusnul na vavřínech.

Profitko v Liberci v době, kdy mělo otevřeno. | Video: Michal Štěpánek

Nedobrovolně ustrnul ve své profesi a s nadějí vyhlíží probuzení. Je tomu skoro rok, co jsou zavřené dveře posiloven a fitness center. Zatímco první uzavření majitele libereckého fitness centra Profitko Michala Štěpánka zaskočilo, to druhé už očekával. Okamžitě se přesunul spolu s dalšími trenéry do on-line prostoru, aby poskytli klientům alternativu a byli s nimi v kontaktu.