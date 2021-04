Před domky se vršily kupy ořezaných výhonků, hlavně prutů z vrby jívy nebo břízy. Ale i pytlík s jablky, mrkev i vlašskými ořechy. Zajímavá snůška. Vše pro zvířata obývající kotce a výběhy v Zoologické zahradě Liberec. Ta jako další podobná zařízení bojuje s propady příjmů ze vstupného. A zvířata nemají co žrát.

Vesnicí dům od domu v sobotu i v neděli projížděli místní hasiči a vše nakládali na přívěs. Když byl jeden plný, uklidili ho do hasičské zbrojnice a zástupce velitele Milan Štich zapřáhl za své auto svoji káru. „Jsme spokojení, máme dvě plné káry, můžeme vyrazit,“ poznamenal Štich. Pro přepravu pomoci si přitom museli hasiči vyžádat od zoo formulář, aby ji mohli převést přes hranice okresu. Ještě na poslední chvíli dorazil i syn Milana Šticha Jakub. „Skoro jsme zapomněli na pytlíky s jablky, které jsme kvůli sbírce koupili. Musím je ještě poslat do zoo,“ popsal před zbrojnicí, kde se již chystal odvoz sbírky do Liberce.

Celý nápad vznikl vlastně náhodou. Členka místního sboru dobrovolných hasičů Hana Kloučková při brouzdání po internetu narazila na prosby Zoologické zahrady Liberec a rozhodla se jednat. „Zavolala jsem, co potřebují a oslovila jsem našeho velitele a starostu obce. Vyrobili jsme letáčky, co vybíráme, zapojili jsme i sílu sociálních sítí,“ popsala iniciátorka pomoci. Nápad byl na světě. „Rozhodli jsme se v této nelehké době reagovat na výzvu zahrady a uspořádat pro ni materiální pomoc. Vždyť tam jezdí naše děti, v obci máme dokonce souseda, který se v zoo stará o slony,“ popsal starosta obce Jiří Mikeš.

Vesničtí dobrovolní hasiči tvoří spolu třeba se Sokoly páteř obce. V Líšném to není jinak. „Teď jen věříme, že můžeme naší sbírkou strhnout takovou menší lavinu. Jsme hasiči, musíme pomáhat. A proč ne třeba i sbírkou pro zvířata,“ vyzval své kolegy z celé republiky Milan Štich.

Zoologická zahrada Liberec se na veřejnost obrátila ve středu 24. března. Do odvolání denně, včetně sobot a nedělí, přijímají materiální pomoc na pokladně zoo a to od 9 do 17 hodin. Vstup na pokladnu je samozřejmě možný jen pouze s respirátorem. „I nadále potřebujeme před nákazou ochránit naše chovatele. Děkujeme za pochopení i za případnou pomoc,“ vzkázala mluvčí zahrady Barbora Tesařová. Pravidla a normy na kvalitu krmiva pro zvířata v lidské péči jsou přísná, proto musí zájemci zkontrolovat stav krmiv, které nesmí obsahovat plísně, zbytky plastů nebo kovů a dřevěných odštěpků. „Nevozte nám ani čerstvé ovoce rychle podléhající zkáze jako banány a podobně. Pozastavili jsme i příjem čerstvých zelených větví, aby nám bez užitku neuvadly,“ doplnila Petra Bolechová, která se v ZOO Liberec stará o výživu zvířat.