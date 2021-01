Bezdomovec David Vlasatý je především nyní v zimě vděčný za přístřeší v nevzhledné boudě, která byla vrátnicí. Ta stojí před kulisou zdevastovaného areálu podniku na ohýbaný nábytek TON (Thonet, Falcon) a pětatřicetiletý invalida sděluje, že už tady bydlel před dvěma roky, zhruba dvě léta.

Azyl u ruin vytunelované chlouby Mimoně. | Foto: Deník / Petr Pokorný

„Ten nábytek, co tu vyráběli byl nádherný, rozpadá se to tady už léta, zda se to někdy změní nikdo neví, stálo by to hodně peněz,“ míní mladý muž u branky, kudy dříve přicházeli místní dělníci do práce.