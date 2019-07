Město už ale zároveň začalo s přípravami na rekonstrukci zbývající části náměstí. Zatím zveřejnilo architektonickou studii, kterou si lidé mohou prohlédnout na webu města nebo v informačním centru. Tam je také možnost se ke studii vyjádřit, a to až do konce srpna.

„Lidé už připomínky podávají, po prázdninách se sejdeme s panem architektem, který některé připomínky do návrhu případně zakomponuje,“ popsal starosta. Město pak podle něj počítá i s veřejným projednáním záměru.

Cílem radnice podle starosty není podobu náměstí měnit nijak radikálně, půjde jen o drobné úpravy. „Dnes je někde zámková dlažba, někde asfalt, to by se mělo sjednotit do žulové dlažby. Řešíme také zeleň, odpočinková místa, nový vodní prvek uprostřed náměstí,“ vyjmenoval Rýdl.

Architekt Martin Hilpert ve studii uvedl, že stav náměstí před zahájením prací lze označit jako dosti špatný. „Záměrem je celé náměstí provozně i výrazově sjednotit a vrátit jej lidem. Záměrem je také obě poloviny náměstí diagonálně děleného komunikací více sobě přiblížit,“ stojí ve studii.

Architekt se ve svém návrhu snažil nechat vyniknout radnici a především zdejší Morový sloup Krista Salvátora.

Na náměstí se také počítá se sjednocením mobiliáře, jako jsou koše a lavičky, či obnovou zeleně, která si ale zřejmě vyžádá i kácení. „V letošním roce jsme tu museli kvůli novému chodníku pokácet tři stromy, dva z nich byly poměrně hodně napadené,“ přiblížil starosta.

Radnice si tak nejspíš nechá zpracovat dendrologický průzkum, který určí stav stávajících stromů. „Co se týká počtu, tak zeleně výrazně přibude,“ ujistil starosta.

S pracemi se letos určitě nezačne. „V příštím roce by se v této části měl rekonstruovat vodovod a kanalizace, může se k tomu připojit i plyn,“ uvedl starosta. Začátek revitalizace starosta odhadl až po dokončení oprav inženýrských sítí, tedy na rok 2021 či 2022. Na kolik město úpravy vyjdou, zatím není možné určit, jasněji bude až po zpracování projektové dokumentace.