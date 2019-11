Více než jen Člověče, nezlob se. Stolky a hráči zaplnili v těchto dnech velký sál i přilehlé prostory v libereckých Lidových sadech. Ve středu zde začal druhý ročník festivalu deskových her HOPEcon.

Festival deskových her Hopecon. | Foto: Deník / Kamil Košun

Prezentují se na něm malí i velcí vydavatelé her z celé republiky. Návštěvníci si jej mohou vyzkoušet rovnou na místě. Podle hlavního pořadatele Daniela Blaškoviče se letos zapojila do festivalu stejně jako loni liberecká iQLANDIE, Severočeské muzeum, které si připravilo pro návštěvníky zajímavou hru, a nově také Oblastní galerie. Festival potrvá do neděle.