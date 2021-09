V objektu někdejší hasičské klubovny ve Splzově, části Železného Brodu, otevřeli novou prodejnu. Zákazníci tu najdou regionální potraviny z Plavů, Bzí, Jablonce, Nové Paky a dalších obcí Libereckého kraje. Otevřeli před pár dny a dveře se tady netrhnou.

Irena Matějková a František Jodas | Foto: Deník/Jan Sedlák

Na začátku přitom stál entuziasmus jediného člověka, dnes už důchodce Františka Jodase. Ten před vypuknutím koronavirové pandemie provozoval v centru Železného Brodu obchod se sportovní obuví a vybavením. Vcelku se mu dařilo, myslel, že si obchod nechá i několik let po odchodu do důchodu. A to proto, aby se do potřebného věku dostala i manželka, která s ním obchod provozovala.