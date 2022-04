Internetový fenomén v podobě poetických výsledků práce algoritmů googlovského vyhledávače je spjatý s libereckým rodákem Tomášem Miklicou, jehož projekt vyvrcholil vydáním knihy před dvěma lety. Velmi záhy poté, co se kniha objevila na pultech knihkupectví, začala příprava liberecké výstavy.

„Výstava ‚Google poezie (offline)‘ začala vznikat dva roky zpátky, jenže pak nám do toho vpadla epidemie koronaviru, a tak se po všech peripetiích dočkala své slávy až letos,“ informovala Natálie Chalupníčková z liberecké knihovny. Výstava cílí především na mladší generace, a tomu odpovídá i koncepce, která není zrovna tradiční. „Návštěvník knihovny se celý duben může doslova procházet mezi poezií generovanou počítačem. Jejím středobodem je schodiště, ale můžete se s ní třeba i projet ve výtahu,“ upřesnila Chalupníčková.

O samotný výběr ukázek se postaral právě Tomáš Miklica. Část je z knihy, část jsou věci, které měly v době domlouvání výstavy úspěch na facebooku nebo instagramu. „Takže je to google poezie testovaná na lidech,“ řekl se smíchem Miklica. Podle něj je velkou výhodou i to, že člověk nemusí výstavu brát moc vážně, ale vlastně i může, protože výtvory snesou i hlubší zamyšlení. „Lze ji jak prolétnout, tak pomalu procházet. Zároveň si myslím, že žádná návštěva knihovny není zbytečná, a ta výstava je takový pěkný bonus,“ dodal.

Samotný projekt se zrodil v roce 2013, když Tomáš Miklica spolu s Danielem Poláčkem založil facebookovou stránku, kde se neobvyklá „tvorba“ objevovala až do léta 2021. Tehdy tvůrce oblíbený internetový projekt ukončil. „Nechtěl jsem, aby to dospělo do fáze, kdy jenom někde bude viset archiv a vzpomínky na dávnou aktivitu, což po těch osmi letech rozhodně hrozilo,“ zdůraznil liberecký rodák. Píšou mu lidé, že je knížka inspiruje zkoušet si dělat vlastní google poezii.

„O to jde hlavně. Aby google poezie žila na monitorech nás všech,“ podotkl. Jak se sám svěřil, finální tečka za tímto svébytným žánrem u něj osobně pravděpodobně nikdy nepřijde. „Nemám další plány, ale stejně tak jsem neplánoval workshop, který jsem o google poezii loni dělal pro studenty češtiny z belgické a americké univerzity. Dernisáží výstavy může moje aktivita kolem básní z vyhledávače skončit na měsíc i na pár let, nicméně definitivně mi google poezie asi ze života nezmizí nikdy,“ doplnil.

Výstava poběží do 29. dubna a je přístupná zdarma. V knihovně si zároveň lze Psáno našeptávačem vypůjčit. „Za dva roky na knižním trhu se kniha dočkala množství pozitivních ohlasů z řad českých i slovenských čtenářů. Nesmíme zapomínat, že jsme ji vydávali v době ohromné nejistoty na začátku celosvětové pandemie, která kultuře značně přistřihla křídla,“ sdělil Martin Toman z brněnské nakladatelství Backstage Books.