Od podzimu 2019 procházel hrad Kost rozsáhlou revitalizací, která spolu s covidovými opatřeními značně omezila provoz. Zároveň ale přispěla k získání potřebných dat, díky kterým bude možné prohlídkové okruhy modernizovat. "Podařilo se nám díky obnově elektroinstalace digitalizovat kompletně celý hrad včetně podzemí, čímž jsme získali unikátní sadu dat, která můžeme využít," říká Macháček.

Opravená Kost láká návštěvníky na sezónu v moderním duchu

Plány mají na Kosti velké. S novými objevy, které se podařilo získat při záchranném archeologickém průzkumu, dali dohromady video, které se stalo trvalou součástí prohlídky a které mapuje rozvoj hradu od počátků až po současnou podobu, kterou Kost získala v 17. století.

"Vznikla tu nová expozice, jež využívá získaných poznatků, které nám během rekonstrukce přibyly. Rozhodli jsme se zobrazit nejen podobu ve 13. století, ale zmapovat jednotlivé etapy a přírůstky, které v následujících stoletích proběhly. Abychom návštěvníkům ukázali, jak se hrad měnil," vysvětluje kastelán.

Další návrhy zní při první představě jako vystřižené ze sci-fi filmu. "Vznikl také model hradu, který se vrací k již zaběhlým metodám. Ale úmyslně jsme udělali model slepý, protože další fází je promítání 3D hologramu právě na tento model. Pokusíme se ho zapálit. Samozřejmě jen graficky," vysvětluje plány do budoucna Macháček. Technologicky je vize už hologramů proveditelná, zatím ale schází potřebné finance.

Romantických míst je v Českém ráji hodně. Jedním z nich je údolí Plakánek, v sousedství hradu Kost, chráněná přírodní rezervace od r. 1990.Zdroj: archiv Oldřicha Suchoradského

Nákladné bude také plánované zařazení virtuální reality do prohlídkových okruhů. O grafické ztvárnění podoby hradu před přestavbou Petra z Valtenberka se postaral archeolog jičínského Regionálního muzea a galerie Jiří Unger. Na zpracování původní podoby hradu prý pracoval stovky hodin a s pomocí brýlí na zobrazení virtuální reality ji představil na pátečním slavnostním otevření hradu.

"Rádi bychom s kastelánem zařadili interaktivní prvky i do prohlídek. Sám vím, že když dětem jen něco vyjkládám, těžko si to představí a ztrácí zájem. Ale když vytáhnu virtuální realitu, hned je to zajímá," dodává Unger. Archeologové používají metodu VR často, například pro zobrazování bývalých keltských oppid, na jejichž místě je dnes pouze pole a těžko se tak minulost neznalému divákovi popisuje.

Jestli a v jaké podobě zařadí na Kosti virtuální realitu do prohlídek je zatím nejisté. "Teď nemůžu nic slíbit. Chtěli bychom pořídit tablety, pomocí kterých by se na prohlídce daly ovládat virtuální prvky a obrazy, ale i to je otázka peněz," dodává kastelán.

Hrad Kost se nachází na skále v údolí katastrálního území Libošovic. V 17. století byl přestavěn na sýpku a díky praktickému využití se vyhnul přestavbě na zámek a stal se tak jedním z nejzachovalejších gotických hradů v Česku. Loni skončila rozsáhlá revitalizace, která měla za cíl hrad a jeho podloží především odvodnit a stabilizovat tak podloží.

Opravy stály 105 milionů korun a revitalizace nyní pokračuje v podhradí, kde dochází k opravám příjezdové cesty a vyčištění přilehlého rybníka. Z toho důvodu se ještě tuto sezónu neuskuteční velké historické slavnosti, návštěvníci se ale mohou těšit na populární noční prohlídky a v srpnu na divadelní představení Psa baskervillského v podání Mladoboleslavského divadla.