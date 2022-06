Hmoty jesmonite jsou špičkové kompozitní materiály, které původně sloužily jako stavební materiál. Neobsahují rozpouštědla, jedná se o ekologickou a bezpečnou alternativu k pryskyřici, betonu nebo sádře. V Čechách není ještě tolik rozšířená a při tvorbě nevzniká žádný opad. „Nabízí obrovské množství možností a dobře se s nimi pracuje,“ podotkla Marková.

Na začátku se musela s licí hmotou seznámit, což se neobešlo bez pokusů, jejichž výsledky nedopadly podle představ. Když si postup navzdory úskalím po půl roce osvojila a výrobky byly designově přívětivé, rozhodla se pro jejich prodej. Poprvé je představila na Tatrzích v Liberci. „Myslím, že je hrozně důležité pořádat takové akce. Společnost je potřebuje více než kdy předtím. Není to jen o té vlastní propagaci, ale potkávání se a získávaní zpětné vazby,“ řekla Marková s tím, že nerada tvoří do šuplíku. Nejdříve si vytvořila profil na facebooku, nedávno spustila i e-shop a plánuje proniknout také na instagram.

Inspiraci pro název RAZZO design našla v technice terazzo. Jedná se o směs cementu, ušlechtilých kamenných drtí a barviv používanou v kamenické práci k tvorbě povrchů imitujících kámen. „Podobně tvořím i já. Do hmoty také přimíchám různé kousky, které potom při obroušení vystoupí ven a dodají konečnému výsledku originální vzhled,“ podotkla. Vyrobit může vše, co se dá odlít do formy, ať už se jedná o tácy, podtácky, misky, mandaly, květináče či mýdlenky. U nich zajišťuje voděodolnost nanotechnologickým nástřikem. „Výroba jednoho produktu zabere průměrně hodinu,“ dodala.

Jak sama přiznala, sny má velké a do budoucna by se ruční tvorbou ráda živila. Na druhou stranu věří, že pokud člověk buduje byznys v této oblasti, je potřeba postupovat krok za krokem. „Chtěla bych, aby se lidé ke mně vraceli a měli mě rádi nejen jako zakladatelku Razzo, ale i jako Ivu,“ svěřila se.

Plánuje oslovit designérské obchody a ateliéry, zda by mohly vystavit a nabízet její produkty. Lidé jsou podle ní ochotní ocenit domácí tvorbu, připlatit si za kvalitu a podpořit regionální tvůrce. „Nejdůležitější je najít správný okamžik, kdy přesedlat z koníčka na hlavní činnost a zdroj obživy. V tento okamžik jsem strašně ráda a vděčná, když si u mě zákazník něco koupí,“ uzavřela vyprávění Ivana Marková.