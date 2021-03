Za jednatřicet let herecké kariéry ztvárnila Jana Hejret Vojtková celou řadu rolí. Z těch nedávných statkářku ze hry Sylva odehrávající se v našem kraji, Chedvu z představení Mikve či paní Horvátovou ze hry Společenstvo vlastníků, která leží v šuplíku divadla a čeká na premiéru. Její divadelní aktivity však narušila epidemie koronaviru, která uzavřela brány kulturních stánků. Přesto ji osud zavál do neprobádaných vod.

Jana Hejret Vojtková se vydala na cestu, která by se mohla zdát daleká, ale herečce trvalo necelých pět minut, než se rozhodla. Chopila se smutečních proslovů v libereckém krematoriu. „Smrt, krematorium. Samotnou mě to překvapilo. Už od dětství se bojím smrti. Jsem člověk, který o všem hodně přemýšlí. Vždy mi přišel ten definitivní konec života hodně nespravedlivý. Něco mi tam chybělo, taková tečka. Teď už vím, že to je dvojtečka,“ svěřila se liberecká herečka s tím, že vždy potřebovala cítit a vidět světlo. Po zážitku s odchodem otce ví, že tam je.

Zaskočilo ji, jak je práce v krematoriu těžká, ale i když to může znít zvláště, naplňuje ji a cítí, že je tam platná. „Premiéra, reprízy, derniéra, to vše probíhá v divadle. V krematoriu pociťuji neskutečné propojení s divadlem. Samotné rozloučení představuje poslední představení nebožtíka. Není to falešné či teatrální, naopak je to rituál, pieta, vyjádření veškeré úcty k zemřelému,“ podotkla Vojtková, která se zatím v krematoriu rozkoukává, učí se od zkušenějších kolegyň a seznamuje s řádem věcí. „Mám velký respekt k této práci a cítím, že mě může posunout nejen profesně, ale především jako člověka,“ doplnila.

Pevně věří, že až se uvolní opatření, bude schopná propojit obě práce dohromady. Dozvěděla se také o tom, že existuje průvodce pozůstalých. „Tímto směrem by mě zajímalo se vydat. Jsem na cestě, a i když ještě přesně nevím, jak k tomu dojdu, věřím ve svou intuici a naslouchám navigaci srdce. Cíl nemohu minout,“ zdůraznila herečka.

Lak na rakve

Do krematoria dochází měsíc a přes vážnost a úctu k místu v sobě nezapřela umělce a autora. Během jednoho dne napsala černou komedii Lak na rakve. „Odehrává se v krematoriu a vypráví život jedné… a víc neprozradím,“ řekla se smíchem Jana Hejret Vojtková.

Tato těžká doba podle ní zasahuje do životů každého. Stejně jako herečka může vypravovat i prodavačka, zdravotní sestra či vrátná. Každý den během procházek se psy v lese přemýšlí, co nám covid-19 sděluje. „Je zlý, krutý a působí bolest. Napadá mě ale, zda nejsme i my ti, kteří dělají to samé,“ zamyslela se stálice činohry. „Povídejme si, hádejme se, usmiřujme se, milujme se a vyznávejme si lásku. Stačí totiž vteřina a je všemu konec, tečka. Vlastně dvojtečka,“ uzavřela vyprávění Jana Hejret Vojtková.