Do oblasti rašelinišť v Jizerských horách vyrazil nedávno známý liberecký houbař Petr Lukáš na výpravu za vzácnějšími druhy. A byl úspěšný. Radost měl především z ohrožené čepičatky bažinné. A jak to aktuálně vypadá s houbařskou sezonou v kraji?

„Tuto čepičatku, která je v tzv. červeném seznamu ohrožených druhů, jsem našel ve stejných místech už na jaře. V našich končinách je vzácná,“ říká Petr Lukáš, který se zaměřuje na dokumentování právě vzácných druhů hub. Ty prezentuje ve videích na svém youtubovém kanále Ráček na cestách.

Místa, kam na své badatelské výpravy chodí, ale sledujícím neprozrazuje. Jen naznačí. Jedna z posledních cest ho zavedla do oblasti jizerskohorských rašelinišť. Kromě vzácné čepičatky našel i běžnější houby jako je hřib osmahlý nebo smrkový, penízovka širokolupenná či hřib kovář. Ve videu představuje i méně známý krásnorůžek lepkavý.

| Video: Youtube

Petr upozornil i dalšího zajímavého zástupce flóry Jizerských hor, a to masožravku rosnatku okrouhlolistou. Tato rostlinka je na seznamu ohrožených druhů a v Libereckém kraji se vyskytuje třeba v národní přírodní památce Swamp u Máchova jezera.

Polovina prázdnin bývá tradičně považována za jeden z vrcholů houbařské sezony, a to zvláště z pohledu milovníků hřibovitých hub. Možná by se zdálo, že po letních deštích budou růst houby ve velkém. Mapa Českého hydrometeorologického ústavu však Liberecký kraj jako houbařský ráj v tuto chvíli neeviduje. To potvrzuje i Petr Lukáš. „Ve vyšších polohách a na vlhčích místech se houby dají najít, jinde je to slabší,“ dodává.

