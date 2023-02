„Komplikuje nám to život, protože skoro každý se tu spoléhá na auto. Zrovna v pondělí jsme byli u lékaře, tak jsem tu cestu měřil. A je to třicet kilometrů, normálně je to tak dvanáct,“ postěžoval si na podzim Deníku Emil Sedláček z Mlýnů. Poslední auta legálně projela mezi Českou Kamenicí a Mlýny loni v červenci. Od té doby je silnice z bezpečnostních důvodů uzavřená. Pádem hrozí až 60 metrů krychlových skály, tedy přibližně 150 až 180 tun horniny.

Dlouho nebylo jasné, kdo sanaci nebezpečných bloků zaplatí, a hrozilo, že celý spor skončí před soudem. Nakonec se ale podařilo najít řešení. „Domluvili jsme se na společném financování první etapy sanace s Kytlicemi a Ústeckým krajem,“ řekl českokamenický starosta Jan Papajanovský.

Největší díl by měl zaplatit majitel silnice v údolí řeky Kamenice, kterým je Ústecký kraj. Přibližně půjde o 2,5 až 2,7 milionu korun. Čtvrtina nákladů, nejvíce však milion korun, by měla jít za Českou Kamenicí, na jejímž pozemku nebezpečné kameny jsou. Ta navíc uhradí zpracování projektové dokumentace, za kterou zaplatí přibližně 300 až 350 tisíc korun. Kytlice by pak měly dát 300 tisíc korun. „Není to pro nás neřešitelná částka, ale moc nás to netěší,“ uvedl místostarosta Kytlic Jan Havránek.

Obec nyní potřebuje investovat například do čističky v hospodě ve Mlýnech. „Myslím, že shodu na uvolnění potřebné částky najdeme, protože je to pro nás důležitá silnice. Ale je to podobné, jako kdyby po Brnu chtěli, aby přispívalo na opravu dálnice D1,“ poukázal Havránek na to, že silnice je krajská a pozemek, ze kterého hrozí nebezpečí, patří Kamenici.

Oprava bude rozdělena do několika etap. Ta první by měla být hotová ještě letos po prázdninách. Během března či dubna by Česká Kamenice měla mít hotovou projektovou dokumentaci, následovat bude výběrové řízení na firmu, která sanaci zajistí. Během první etapy by se sanační firma měla věnovat těm nejnebezpečnějším objektům, po skončení prací by celou lokalitu měl ještě posoudit statik. Jak Kamenice, tak i krajský úřad předpokládají že následně by mělo být možné silnici otevřít.

Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura

Podle vedoucího odboru dopravy krajského úřadu Jindřicha Fraňka by celou zakázku měla mít na starosti Česká Kamenice. Díky předběžné dohodě, kterou ještě musí posvětit zastupitelstva, se podaří vyhnout vleklým soudním sporům. „Případné soudní spory by se mohly táhnout několik let a po celou dobu by musela být silnice uzavřená. Na politické úrovni je dohoda u nás na kraji předjednaná. Návrh smlouvy nyní mají obce k připomínkování. Směřuje to k rozumnému řešení, ale musí to projít příslušnými orgány,“ vysvětlil Franěk.

Vůli vyhnout se soudnímu sporu potvrdil také starosta České Kamenice Jan Papajanovský. „Vyhneme se riziku nákladů právního zastoupení a riziku toho, že za několik let zjistíme, že to máme celé platit sami. Soudní rozhodnutí ale nelze předjímat. I když jsme přesvědčení, že to má platit kraj,“ dodal českokamenický starosta.