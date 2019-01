Severní Čechy – Nebezpečné jsou především smíšené a listnaté lesy, zcela bezpečné nejsou ani zahrádky.

O následujícím víkendu bude podle Českého hydrometeorologického ústavu aktivita klíšťat na stupni 8 a 9 z 10! Tato hrozba platí už několik dní a není vyloučeno, že potrvá i nadále. Na stránkách www.chmi.cznajdete aktuální předpovědi o aktivitě klíšťat, a to pravidelně vždy v úterý a ve čtvrtek.

Stupeň 9 a 10 hlásí nejvyšší riziko, kdy se doporučuje při každém vstupu do zóny klíšťat použití repelentu, ovšem nejlépe je nevstupovat volně do listnatých a smíšených lesů, pohybovat se pouze po zpevněných cestách a večer a ráno se pořádně prohlédnout.0 Každým rokem onemocní klíšťovou encefalitidou více lidí, kteří se nakazí nejen od přisátého klíštěte, ale třeba i při jeho odstraňování ze srsti svých domácích mazlíčků.ČR je zemí s nejvyšším výskytem klíšťové encefalitidy v Evropě!

Věděli jste, že…

V sousedním Rakousku je nejvyšší proočkovanost proti klíšťové encefalitidě a mají velmi nízkou nemocnost.

V souvislosti s globálním oteplováním se infikovaná klíšťata objevují i v oblastech nad 800 metrů nad mořem, dokonce i ve výšce 2000 m. n. m. Nově se vyskytují v Norsku a Švédsku a postupují stále více na sever.

2 hodiny minimálně potřebuje být klíště přisáté pro přenesení klíšťové encefalitidy a 24 hodin k přenesení lymeské boreliózy.

Klíšťata začínají být aktivní již při teplotách nad 7 °C. Jejich sezona trvá od brzkého jara do pozdního podzimu. Nežijí pouze v lese a nevyhnou se jim ani naše zahrádky. Je proto lepší vytvořit mezi trávníkem a domem či trávníkem a porostem keřů bariéru z kamínků, štěrku či dlažby. U okrajů cestiček udržujte nízkou trávu a zastřihávejte dolní větvičky keřů.

Kousnutí klíštětem necítíte. Klíšťata totiž vylučují sliny, které působí jako anestetikum, zabraňují krvácení a uvolňují tkáň.

Koloběh viru klíšťové encefalitidy je závislý na vývojových stádiích klíšťat. Bezpohlavní larva se nakazí sáním krve od drobných tzv. rezervoárových zvířat (myši, zajíci, veverky) a nákaza pak přetrvává i ve stádiích nymfy a dospělých jedinců. Každé z vývojových stádií klíštěte saje krev pouze jednou. Po nasátí odpadnou na zem a pod listím dochází k jejich další přeměně. Člověka dokáže nakazit i nymfa (cca 1 milimetr velká, bezbarvá a lidským okem téměř nepostřehnutelná). Poměr nymf a dospělých klíšťat je v přírodě cca 4:1.

Virus se po přisátí infikovaného klíštěte okamžitě dostává spolu se slinami do buněk v okolí rány, během chvilky do mízních uzlin a rozmnožený do různých částí těla.

Okamžikem vstupu viru do lidského organismu začíná inkubační doba onemocnění, která bez obtíží trvá 7-14 dnů, někdy i měsíc.

Po uplynutí inkubační doby příznaky nákazy klíšťovou encefalitidou připomínají lehkou chřipku s bolestmi hlavy, svalů a kloubů, únavou a zvýšenou teplotou. Po několika dnech obtíže samy odezní a následuje období 1-2 týdnů bez příznaků. U některých pacientů leckdy dojde k uzdravení. U ostatních nastává druhá fáze onemocnění, kdy jsou bolesti hlavy mnohem silnější a provázeny horečkami. Nemocný je světloplachý, přidává se nevolnost a zvracení. Při poškození nervového systému tuhnou svaly na šíji, nastává svalový třes, závratě, poruchy spánku a paměti.

Nejúčinnější prevencí je očkování. Nejčastěji nechávají rodiče očkovat své děti, méně už sebe a nejméně očkovaných je seniorů (méně než 10 % starších 60 let). Hlavní výskyt a nejtěžší průběh onemocnění je však právě u osob 60-75 let.

Klinické případy infekcí u malých dětí jsou sice méně časté, ale vyskytují se. U dětí probíhá nemoc většinou mnohem méně dramaticky, nicméně očkováním lze děti před nákazou chránit vzhledem k jejich častějším aktivitám v přírodě.

Neexistuje důkaz, že by očkování dítěte v raném věku bylo spojeno s vyšším výskytem nežádoucích reakcí. Malé děti se mohou bez problémů očkovat již od 1 roku věku.

Očkování se nemusí bát ani lidé trpící chronickými nemocemi cév, srdce, dýchacích cest, ledvin nebo cukrovkou, kteří mají v případě nákazy vyšší riziko vážných a život ohrožujících komplikací. Vakcíny jsou bezpečné i pro lidi s poruchami imunity. Jediným problémem by mohlo být, že oslabený imunitní systém nemusí vytvořit dostatečné množství protilátek.

Nejznámější vakcínou je přípravek FSME-IMMUN ve variantě pro dospělé i pro děti od 1 roku věku. Nejde o žádnou novinku, v sousedním Rakousku se úspěšně používá už více než 30 let a právě Rakousko se může pochlubit největší proočkovaností obyvatel a nejnižším výskytem klíšťové encefalitidy v Evropě. Očkování nemusí probíhat pouze v chladném období, existuje také letní, tzv. zkrácené schéma, kdy 2. dávka, která poskytuje již vysokou imunitu, je již po 14 dnech od základní dávky.

Očkování zajišťuje bezpečnou a účinnou prevenci proti nebezpečnému onemocnění, proti kterému jinak neexistuje žádná léčba. Když se klíště zakousne, je již pozdě.

Více na www.pozorkliste.cz, nebo www.klistova-encefalitida.cz