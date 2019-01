Liberecký kraj - Zuzanu Kocumovou čeká dnes další pokus o její odvolání, v pořadí už čtvrtý. Ustojí ho?

Zuzana Kocumová. | Foto: Deník

Být to v jiné době, dala by se kariéra Zuzany Kocumové v roli statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje označit jako hon na čarodějnici. Už třikrát hlasovali krajští zastupitelé o jejím odvolání. Pokaždé ho zatím ustála. Naposledy ovšem s rozdílem jednoho hlasu. Tragikomické na tom je, že vlastní zastupitelský klub Změny se v dubnu tohoto bodu jednání odmítl účastnit a hlas k dobru jí tak v tajném hlasování přišel od někoho z opozice.

Kdo je Zuzana Kocumová?Bývalá lyžařka, učitelka, sportovní komentátorka. Od 2006 zastupitelkou města Liberec, od 2012 statutární náměstkyní hejtmana Libereckého kraje. Spravuje resort zdravotnictví, tělovýchovy a sportu. Původně byla za Unii pro sport a zdraví, později přestoupila do Změny pro Liberec. Ve volbách do EP neuspěla na 4. místě za Zelené.

Odvolávání Zuzany Kocumové bylo dosud v režii zastupitelů za KSČM. Ti ji nemohou přijít na jméno kvůli jejím sporům s bývalým ředitelem krajské záchranné služby Stanislavem Mackovíkem. A to i přes to, že audit, který nechala udělat, potvrdil, že záchranka byla vedena špatně a že tam probíhala řada nestandardních úkonů.

Odvolání teď navrhují Starostové

Už na jaře někteří politologové poukazovali na to, že křehká koalice Starostů a Změny nebude mít patrně dlouhého trvání. „Ukazuje se, že se ty skupiny drží v šachu, a že je to vzájemné soužití vysloveně z nutnosti a nezbytnosti a že se počítá na týdny," prohlásil v dubnu po třetím pokusu odvolat Kocumovou politolog Jan Kubáček. A jeho slova se potvrdila. Ránu do zad teď dostává Zuzana Kocumová právě od koaličního partnera, od Starostů. Právě ti totiž plánují na dnešek její odvolání. A to i přesto, že v předchozích případech se jí vždy zastali. Ekonomický náměstek hejtmana Marek Pieter (STAN) změnu názoru potvrzuje: „Ano, máme to v úmyslu. Důvodem je celková nedůvěra v paní Kocumovou i ve Změnu samotnou. Už před časem opustila zastupitelský klub Změny radní pro hospodářský a regionální rozvoj Ivana Hujerová. Sice slíbila, že se bude držet koaličního programu, ale jistotu nemáme žádnou. Navíc jsme v polovině vládnutí na kraji, je potřeba dát najevo, že takhle se nám to už nelíbí."

Dnes v poledne, ještě před zastupitelstvem, se ale má sejít zastupitelský klub Starostů a definitivně rozhodnout, zda návrh na odvolání podají, nebo ho stáhnou.

Sama Zuzana Kocumová ještě v pátek o svém případném odvolání nic netušila. „Volají mi novináři a ptají se, zda vím, že bych měla být v úterý odvolána. Nemám jim k tomu co říct. Nikdo ze Starostů mě v tomto smyslu neoslovil, nikdo z nich neřekl, co dělám špatně a proč tento bod chtějí na zastupitelstvu navrhnout."

Jde jen o zástupný problém?

Kocumová popírá, že by svoji práci nezvládala nebo ji dělala špatně. „Za celou dobu se nestalo, že bych dělala něco proti koaliční dohodě nebo že bych svojí údajnou nečinností poškodila krajské zdravotnictví, že by se kvůli mě v oblasti zdravotnictví něco neschválilo nebo propáslo. Naopak, díky tomu, že se tomu věnuji, se například podařilo snížit zakázku na zateplení českolipské nemocnice o 30 procent," tvrdí politička, která v komunálních volbách získala nejvyšší počet hlasů. Rovněž předseda Změny Jan Korytář odmítá, že by Změna nedodržovala koaliční smlouvu. „Shoda v 99 procent na všech hlasováních je, zdá se, Starostům málo," říká Korytář.

Podle Korytáře je zvláštní, že Starostové chtějí odvolat Kocumovou bez pádného důvodu, když sami mají hejtmana obviněného ze vzetí úplatku. „Neříkám, že hejtman něco udělal, ale on za téhle situace na své židli zůstane a Zuzanu Kocumovou odvolají?"

Kocumová postoj Starostů rovněž nechápe. „Já sama jsem naše zastupitele přesvědčovala, ať na zastupitelstvu dění kolem hejtmana neotevírají, že je to složité a nikdo se v tom nevyzná. A nakonec mám být já ta odvolaná? To není normální."

Pokud k odvolání Kocumové dojde, má už Korytář jasno, jak se situace dál vyvine. „Řeknu to natvrdo. Náš zastupitelský klub se rozpadne, protože už před časem odešla Ivana Hujerová a jsou tam další, kteří si hrají na vlastním písečku."

Největším protivníkem ve vlastních řadách je podle něj radní pro životní prostředí a zemědělství Josef Jadrný. Ten

už před časem uvažoval o vypovězení koaliční smlouvy a nahrazení současné koalice tandemem Starostové-Zelení, kde je předsedou. Zastupitelstvo kraje začíná dnes ve 14.00 hodin.